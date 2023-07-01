Для поражения БПЛА из автомата: британская армия получит новые прицелы SMASH

Пехотинцы британской армии вскоре получат новейшие прицелы для стрелкового оружия, которые дадут им тактическое преимущество перед беспилотными летательными аппаратами.
Об этом сообщается в пресс-релизе Defence Equipment Support (DE & S), независимого агентства по закупкам для нужд Минобороны Британии.
Новые прицелы SMASH [компании] SmartShooter позволят с высокой вероятностью успеха нацеливаться на микро- и мини-беспилотники
- говорится в издании Army Technology.
Изначально они предназначаются для автоматической винтовки SA80 A3, но, как указывается, могут быть адаптированы к другому личному оружию, уже имеющемуся на вооружении.
Как сообщается, новые прицелы помогут пехоте идентифицировать цель, отслеживать ее движение и сохранять ее в поле зрения вне зависимости от перемещения бойца или цели.
Важность БПЛА на современном поле боя неоспорима. Наряду с закупкой, разработкой и внедрением беспилотников, мы также должны проявлять инициативу в обеспечении защиты наших вооруженных сил от их использования противником
- заявил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.
В январе этого года два прототипа SmartShooter успешно прошли тесты на готовность. Работая в рамках системы Individual Weapon Overmatch Optic (IWOO), прицельное оборудование позволяет автоматически обнаруживать, подсвечивать и отслеживать потенциальные цели, включая БПЛА.
Пока у солдата активен прицел SmartShooter, наложение на объектив будет указывать направление прицеливания, чтобы поразить даже небольшую воздушную цель, движущуюся с высокой скоростью
- отмечается в издании.
Когда солдат нажимает на спусковой крючок, система IWOO «глушит» ударно-спусковой механизм [приостанавливает его действие] до тех пор, пока винтовка не будет направлена по нужной траектории, необходимой для поражения цели. Обработка данных осуществляется за счет двухядерного компьютера, который в состоянии производить сложные баллистические расчеты, утверждается на сайте DE & S.
На данный момент выделено 4,6 млн фунтов стерлингов на поставку 225 прицелов SMASH. Первые из них ожидается передать армии к концу текущего года.