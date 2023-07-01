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Для поражения БПЛА из автомата: британская армия получит новые прицелы SMASH

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Для поражения БПЛА из автомата: британская армия получит новые прицелы SMASH

Пехотинцы британской армии вскоре получат новейшие прицелы для стрелкового оружия, которые дадут им тактическое преимущество перед беспилотными летательными аппаратами.


Об этом сообщается в пресс-релизе Defence Equipment Support (DE & S), независимого агентства по закупкам для нужд Минобороны Британии.

Новые прицелы SMASH [компании] SmartShooter позволят с высокой вероятностью успеха нацеливаться на микро- и мини-беспилотники

- говорится в издании Army Technology.

Изначально они предназначаются для автоматической винтовки SA80 A3, но, как указывается, могут быть адаптированы к другому личному оружию, уже имеющемуся на вооружении.

Как сообщается, новые прицелы помогут пехоте идентифицировать цель, отслеживать ее движение и сохранять ее в поле зрения вне зависимости от перемещения бойца или цели.

Важность БПЛА на современном поле боя неоспорима. Наряду с закупкой, разработкой и внедрением беспилотников, мы также должны проявлять инициативу в обеспечении защиты наших вооруженных сил от их использования противником

- заявил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.

В январе этого года два прототипа SmartShooter успешно прошли тесты на готовность. Работая в рамках системы Individual Weapon Overmatch Optic (IWOO), прицельное оборудование позволяет автоматически обнаруживать, подсвечивать и отслеживать потенциальные цели, включая БПЛА.

Пока у солдата активен прицел SmartShooter, наложение на объектив будет указывать направление прицеливания, чтобы поразить даже небольшую воздушную цель, движущуюся с высокой скоростью

- отмечается в издании.

Когда солдат нажимает на спусковой крючок, система IWOO «глушит» ударно-спусковой механизм [приостанавливает его действие] до тех пор, пока винтовка не будет направлена по нужной траектории, необходимой для поражения цели. Обработка данных осуществляется за счет двухядерного компьютера, который в состоянии производить сложные баллистические расчеты, утверждается на сайте DE & S.

На данный момент выделено 4,6 млн фунтов стерлингов на поставку 225 прицелов SMASH. Первые из них ожидается передать армии к концу текущего года.

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19 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:26
    -1
    Подумаешь... Зато у нас хорошо разрабатываются всевозможные глушилки беспилотников и противодроновые ружья...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:44
      +1
      Цитата: Аль Манах
      всевозможные глушилки

      Только против бытовых БПЛА. С защищёнными каналами связи бесполезны.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:46
      +1
      Цитата: Аль Манах
      Подумаешь...

      Ну не скажи.
      Когда оператор определяет цель, а электроника производит выстрел в определённый момент - это же следующий уровень оружия. Практически снайперская стрельба в автоматическом режиме.
      БПЛА - это только первый этап. Следующим будут уже другие мишени. Оптика бронетехники, солдаты противника. Причём можно будет выбирать летально/нелетально.
      Кстати, чем умнее оружие, тем оно уязвимие для хакеров. Первый случай взятия такого оружия под вражеский контроль наверняка будет забавным. Например, закодируют "стрелять только мимо", и маленькая девочка с пистолетом разгонит вражескую роту.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:53
        0
        Ну не скажи.

        Не скажу. Лучше покажу, если уж явно не видно.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:27
    0
    https://topwar.ru/97759-icnayper-test-rossiyskogo-umnogo-pricela.html


    В 2016 году уже были РОССИЙСКИЕ умные прицелы. Правда, не у большой и приближенной конторы, а у маленькой команды разрабов.
    1. SIT
      SIT Сегодня, 12:36
      +2
      Команда может быть совсем маленькая - директор и главбух. Главное чтобы откат был большой. Тогда проект пойдет. Неважно чего - прицелы, сорговые веники. Если от веников откат будет больше, то на хрен сдались эти прицелы.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:09
        +1
        Главное чтобы откат был большой.
        Российский прибор существует в реале. Статью по ссылке прочитайте.
  3. AVA77
    AVA77 Сегодня, 12:35
    0
    Нифига себе, на видео дрон двуногий, гуляет по улице, и вроде даже не куда не спешит и не жужжит.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    0
    должны проявлять инициативу в обеспечении защиты наших вооруженных сил от их использования противником
    Так с этим ни кто и не спорит. Дополнительный прибамбас для противодействия малоразмерным БПЛА не помешает. Тем более если он
    прицельное оборудование позволяет автоматически обнаруживать, подсвечивать и отслеживать потенциальные цели, включая БПЛА.
  5. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:37
    0
    Для поражения БПЛА из автомата: британская армия получит новые прицелы SMASH

    Ну британская может и получит, но когда получит российская, вот что важно....
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 12:37
    +1
    Интересная идея. Но насколько я понял компьютер будет рассчитывать траекторию из идеальных условий (ветер, высокогорье и т.д. опускаются), а если несколько целей и вести огонь надо хаотично? Какова скорость настройки целеуказателя, городской бой например. Надёжность этого компа от глюков, перезагрузок и вирусов?
    Человек все больше становится приставкой к оружию, решающей только применить не применить.
    1. agond
      agond Сегодня, 13:00
      +2
      Не знаю как оно у них сделано , но ранее неоднократно писал, что для определенных задач нужен специальный автомат с автоматизированным прицелом , с функцией распознавания цели, с выделением ее на экране монитора прицела , с меткой на экране текущего места попадания (если бы выстрел был в текущий момент времени) , писал еще, что автоматизированный прицел должен сам подавать команду на выстрел при совпадении цели с меткой на экране (стрелок только наводит и удерживает кнопку спуска в нажатом состоянии и ждет выстрела) и , что нужен патрон с электрокапсюлем так как классический механический удар по капсюлю это слишком медленно...
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:42
    0
    https://topwar.ru/210956-vojna-ot-tretego-lica-drony-protiv-dronov.html

    ИМХО. Атаковать РОЕМ из 4...6 БПЛА, между которыми натянута сетка "сачок" со стороной пара десятков м. Крепление сетки к БПЛА рассчитано на максимальное усилие, при превышении которого крепление разрывается автоматически и БПЛА-охотник возвращается на базу.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 13:04
      +1
      Цитата: Румaтa
      ИМХО. Атаковать РОЕМ из 4...6 БПЛА, между которыми натянута сетка "сачок" со стороной пара десятков м.
      Они в этой развернутой сетке сами запутаются, хоть один зацепит пропеллером и привет. Давно есть Невод ССД-2 который можно попытаться поставить на БПЛА-перехватчик:
      http://www.setkomet.ru/modeli.html
  8. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:48
    +2
    чтобы поразить даже небольшую воздушную цель, движущуюся с высокой скоростью
    ...осталось только прояснить что значит С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ..судя по ролику мишень просто бродила...если это и есть для них ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ то только можно поржать
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:48
    -1
    до тех пор, пока винтовка не будет направлена по нужной траектории, необходимой для поражения цели. Обработка данных осуществляется за счет двухядерного компьютера, который в состоянии производить сложные баллистические расчеты

    Для того, что бы все это рассчитать, необходимо знать дальность для цели. А для этого необходим либо радар, либо лазер. А о них - ни слова!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:15
      +1
      необходим либо радар, либо лазер.
      Оптические дальномеры уже существовали когда еще не было ни того ни другого.
  10. voffka
    voffka Сегодня, 12:51
    +1
    225 прицелов?!! Зачем им так много?
  11. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:02
    +1
    Есть дроны с малой скоростью и низкой высотой полёта. Почему бы не применить принцип стрельбы по тарелочкам? Мне кажется это хорошая или правильная идея. Чемпионы мира и просто любители стрельбы по тарелочкам много могли бы подсказать и научить бойцов. Выбрать подходящий дробовик или создать новый, система будет супер простой.soldier