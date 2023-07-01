Для поражения БПЛА из автомата: британская армия получит новые прицелы SMASH

Новые прицелы SMASH [компании] SmartShooter позволят с высокой вероятностью успеха нацеливаться на микро- и мини- беспилотники

Важность БПЛА на современном поле боя неоспорима. Наряду с закупкой, разработкой и внедрением беспилотников, мы также должны проявлять инициативу в обеспечении защиты наших вооруженных сил от их использования противником

Пока у солдата активен прицел SmartShooter, наложение на объектив будет указывать направление прицеливания, чтобы поразить даже небольшую воздушную цель, движущуюся с высокой скоростью