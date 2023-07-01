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Украинские власти ввели санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за перевозку россиян и полёты в Россию

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Украинские власти ввели санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за перевозку россиян и полёты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways попала под санкции со стороны Украины. Киевский режим решил ввести против данной компании ограничения в связи с тем, что она совершает рейсы в Российскую Федерацию и перевозит российских граждан.


Таким образом, мы видим, что киевский режим пытается вмешиваться во внутренние дела других государств. Украинские власти навязывают суверенным странам свои «правила поведения».

Естественно, при этом под критику украинского руководства попадают лишь отдельные страны, которые Киев не боится критиковать. Например, против турецких авиакомпаний санкции не вводятся, хотя они перевозят россиян в больших количествах и регулярно совершают рейсы в Российскую Федерацию. Но ссориться с Турцией Киев опасается, а Грузия не имеет какого-либо реального политического и военного веса, и поэтому украинское руководство считает себя вправе предпринимать демарши против Тбилиси.

Напомним, что сейчас Россия восстановила авиасообщение с Грузией. Этот шаг российской стороны вызвал резкое недовольство украинского руководства. Однако надо понимать, что в Российской Федерации проживает не менее миллиона выходцев из Грузии, и все они так или иначе заинтересованы в прямом авиасообщении со своей родной республикой, где остались родственники и друзья. Поэтому не очень понятно, с какой стати власти Грузии должны ради Украины ограничивать в правах своих соотечественников. В Тбилиси сейчас не заинтересованы в обострении отношений с Россией.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Konstantin Nikiforov. http://www.airliners.net
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9 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:26
    0
    Я думаю грузины найдут способ ответить Украине.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:36
      +6
      Я думаю, грузинам пофигу!
      Украина - бесполётная зона.
      А в других странах их санкции не действуют.
      Просто Киев в обиженку играет.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:54
      +5
      Можно еще выпороть черное море. В нем оккупанты купаются.
      Знатный перфоманс в одессе получится
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:30
    +1
    киевский режим пытается вмешиваться во внутренние дела других государств
    Если Киев сегодня пытается диктовать свои условия ЕС, НАТО, то стоит ли говорить о Грузии.
    против турецких авиакомпаний санкции не вводятся
    К Турции у Киева особый интерес. Тут и "Байрактары", и броневички, и желание (?) открыть производство на территории Украины, и "зерновая сделка". А, что может дать Грузия кроме нескольких десятков отмороженных наемников?
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:32
    +1
    С украинской стороны обычная зависть и ревность тех государств, которые имеют торговые соглашения с Россией. Зелеский уходи, ты только и умеешь рушить свою страну и создавать проблемы Европе. Заткнись, езжай в Калифорнию и работай прачкой у богатого хама.
  4. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:36
    +2
    Скорее всего эти санкции просто пшик. Запрет на полеты в 404-ую или через неё - так этого и нет, воздух закрыт. Арестовали счет в украинском банке - если там что то и лежало, то явно мелочь. Запрет на въезд для рук-ва компании - туда ехать и по своей воле не хочется. Что ещё? Собственности там скорее никакой на территории шароварников нет, рекламных контрактов тоже... В общем ввела 404-ая запрет для детей 2023 года рождения на самостоятельное восхождение на Эверест. Конец света!
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:43
    +2
    От полетов в Россию и из неё обратно авиакомпания получит прибыль. Кроме того, повысится прибыть и значение Тбилисского аэропорта ещё и за счет роста пересадок. Было принято здравомысленное решение. Конечно и комфорт для авиапассажиров. Но не везде так. Украинские авиакомпании умрут, если только не будет прямая госпомощь. Еле дышит Finnair, да и аэропорт Хельсинки больше не хаб, а так.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:05
    +1
    Украинские власти ввели санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за перевозку россиян и полёты в Россию

    Вай-вай! Какой облом!
    Это как же Грузия будет жить без украинского борща, сала и гривны?!
    crying
  7. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 13:22
    0
    Мне кажется, что у Украины просто истерика. Я вообще честно говоря её понять не могу... довести свою страну до войны со своим соседом и ядерной державой? Это каким же дебилом надо быть? Хорошо, предположим невозможное - они при помощи запада начали побеждать... Что последует? Последует ядерный удар. Любая страна в мире обладающая ядерным оружием так сделает. И всё... нет Украины, не как территории, не как государства, не как народа. Они там все окуренные что-ли? Но каким бы ты не был обкуренным, должен же думать о будущем своих детей, внуков... Или им и на это уже пофиг? М-да... Если так, то они достойны уничтожения в полном объёме.