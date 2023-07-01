Грузинская авиакомпания Georgian Airways попала под санкции со стороны Украины. Киевский режим решил ввести против данной компании ограничения в связи с тем, что она совершает рейсы в Российскую Федерацию и перевозит российских граждан.Таким образом, мы видим, что киевский режим пытается вмешиваться во внутренние дела других государств. Украинские власти навязывают суверенным странам свои «правила поведения».Естественно, при этом под критику украинского руководства попадают лишь отдельные страны, которые Киев не боится критиковать. Например, против турецких авиакомпаний санкции не вводятся, хотя они перевозят россиян в больших количествах и регулярно совершают рейсы в Российскую Федерацию. Но ссориться с Турцией Киев опасается, а Грузия не имеет какого-либо реального политического и военного веса, и поэтому украинское руководство считает себя вправе предпринимать демарши против Тбилиси.Напомним, что сейчас Россия восстановила авиасообщение с Грузией. Этот шаг российской стороны вызвал резкое недовольство украинского руководства. Однако надо понимать, что в Российской Федерации проживает не менее миллиона выходцев из Грузии, и все они так или иначе заинтересованы в прямом авиасообщении со своей родной республикой, где остались родственники и друзья. Поэтому не очень понятно, с какой стати власти Грузии должны ради Украины ограничивать в правах своих соотечественников. В Тбилиси сейчас не заинтересованы в обострении отношений с Россией.