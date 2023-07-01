Военное обозрение
Войти Регистрация

Председатель Госдумы: Политика Зеленского ведёт к потере Украиной суверенитета

16
Председатель Госдумы: Политика Зеленского ведёт к потере Украиной суверенитета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался относительно политики украинских властей во главе с президентом Зеленским в разных общественных сферах.


По словам Володина, Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб своими решениями относительно истории, языка, веры, культуры и традиций украинского народа, которые явно ведут к потере суверенитета страной.

При этом председатель нижней палаты российского парламента привёл ряд фактов, касающихся вышеупомянутых аспектов.

Что касается истории, то ярким примером её подмены, по мнению Володина, стала героизация таких нацистов как Бандера и Шухевич, а также замена Дня Победы «днём Европы».

Это подлый поступок по отношению к памяти дедов и прадедов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма

- написал Володин в Telegram.

Идёт наступление на русский язык, на котором говорит значительная часть населения страны, сопровождающееся (наступление) исключением русского языка и литературы из образовательной программы, отмечает спикер Госдумы. Вместо этого людям навязывают чуть ли не как государственный английский язык.

Известно, что украинские власти планомерно преследуют и представителей канонической православной церкви на Украине, пытаясь ещё дальше отдалить украинцев от России.

Наплевав на чувства верующих, Зеленский пошел дальше: предложил перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря

- отметил Володин.

Подобная политика идёт и на других направлениях. По словам Володина, плачевный итог всего этого для украинцев очевиден – в прошлом году ВВП страны рухнул на 29,1%, а население сократилось на 23%.

Теперь же все свои проблемы Зеленский предлагает украинцам решать при помощи наркотиков, которые он хочет легализовать, пишет председатель Госдумы.

Таким образом Зеленский «вбивает последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности», заключил Володин.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Госдумы РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:41
    +4
    К какой потери?! Нельзя потерять того чего НИКОГДА не было.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 12:45
      +2
      Да этот Володин, как и всегда, говорит очевидные вещи. Или повторяет за кем-нибудь. Ничего оригинального от него никогда не слышал.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:45
      +2
      Цитата: Ропот 55
      К какой потери?! Нельзя потерять того чего НИКОГДА не было.

      Опередили.)))) С языка сняли.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:17
        +1
        Председатель Госдумы: Политика Зеленского ведёт к потере Украиной суверенитета

        Вы за свою политику отвечайте, господа депутаты. А Зеленский за свою ответит.
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:59
      0
      Зе правильно делает.
      По заданию ухро эмигрантов поднимут статус в канаде - целой провинции. Квебек станет бандероавтономией.
      Лягушкин язык исключат, а ухро-получит статус второго гос.
      Задание лондона.
      На 200 лет растягивать решение французсклго вопроса в сев америке-это ого-го.
      А мы все :русских не любят.
      На самом деле - французов давят.
      Макрон истерит, а сопротивляться не может.
      И гайану отберут скоро
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:16
        0
        Председатель Госдумы: Политика Зеленского ведёт к потере Украиной суверенитета

        Это мы знаем и без "открытия" Володина, нам бы уточнить - сроки этой потери.
        Иначе, вспоминается из "Каламбура":
        По сюжету, самолет "Бройлер 747 терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий winked
    4. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:22
      0
      О! Господин Володин! Это тот который говорил про стратегическое преимущество России, которое состоит в том, что у нее есть ВВП. Тот, который говорил, что Россия-это ВВП. Не больше, ни меньше. Умеет, ничего не скажешь- по-максимуму, это самое- tongue
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:44
    +2
    Очередное тысячное заявление..Когда лишится,все же?
  3. grem
    grem Сегодня, 12:44
    0
    Зеле и К плевать на украину и особенно на ее народ ..У него уже на счетах около 3-х лярдов !
    Задача его уничтожить как можно больше славян русскоязычных и стравить их в будущих поколениях ..На этом запад еще сыграет
    Ну а Вера Православная ,это основа Русского мира и подтачивает ее очень четко ..
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:48
      +1
      Цитата: grem
      Зеле и К плевать на украину и особенно на ее народ ..

      Не плевать! Это его месть бандэровцам за Волынскую резню и Бабий яр.)))
  4. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 12:47
    0
    у американского штата Украина разве есть суверенитет?
  5. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 12:49
    +2
    Зеленский «вбивает последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности»

    Мне кажется, этот ставленник "бохоизбранных" выполняет план по уничтожению русских и русской цивилизации, а иначе как можно понять, если человек, родился в СССР, воспитывался в традициях русского народа, но ведёт "наступление на русский язык, на котором говорит значительная часть населения", предав "памяти дедов и прадедов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма"...
  6. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:07
    0
    политика российской власти,ведёт к обнищению народа.....и чем вы лучше,володин
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:07
    0
    Зеленскому параллельно на суверинетет Украины: он не этнический украинец.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:23
    0
    То, что Председатель Государственной думы Российской федерации думает "за украину" похвально.
    Но когда уже он подумает и "за Россию". Почему бы ему не организовать закрытые (понятно почему) слушания Министра обороны РФ Шойгу о ходе СВО и причинах ее затягивания уже на год и 4 месяца и почему он довел ЧВК "Вагнер" до попыток мятежа.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:28
    0
    Да... Все бедненький переживает за Украину , аж нету дел до России (если только напакостить)
    Тут в храм приходят гости , и бросают расчлененного барабана ,да ещё слова в адрес русских.