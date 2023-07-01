Председатель Госдумы: Политика Зеленского ведёт к потере Украиной суверенитета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался относительно политики украинских властей во главе с президентом Зеленским в разных общественных сферах.
По словам Володина, Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб своими решениями относительно истории, языка, веры, культуры и традиций украинского народа, которые явно ведут к потере суверенитета страной.
При этом председатель нижней палаты российского парламента привёл ряд фактов, касающихся вышеупомянутых аспектов.
Что касается истории, то ярким примером её подмены, по мнению Володина, стала героизация таких нацистов как Бандера и Шухевич, а также замена Дня Победы «днём Европы».
Это подлый поступок по отношению к памяти дедов и прадедов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма
- написал Володин в Telegram.
Идёт наступление на русский язык, на котором говорит значительная часть населения страны, сопровождающееся (наступление) исключением русского языка и литературы из образовательной программы, отмечает спикер Госдумы. Вместо этого людям навязывают чуть ли не как государственный английский язык.
Известно, что украинские власти планомерно преследуют и представителей канонической православной церкви на Украине, пытаясь ещё дальше отдалить украинцев от России.
Наплевав на чувства верующих, Зеленский пошел дальше: предложил перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря
- отметил Володин.
Подобная политика идёт и на других направлениях. По словам Володина, плачевный итог всего этого для украинцев очевиден – в прошлом году ВВП страны рухнул на 29,1%, а население сократилось на 23%.
Теперь же все свои проблемы Зеленский предлагает украинцам решать при помощи наркотиков, которые он хочет легализовать, пишет председатель Госдумы.
Таким образом Зеленский «вбивает последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности», заключил Володин.