В провинции Цзянси в Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв. Точные причины произошедшего пока неизвестны.
Об этом сообщает китайский телеканал CCTV, ссылаясь на аккаунт Guixi News в местной социальной сети WeChat.
СМИ Китая утверждает, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудников эвакуировали в безопасное место.
На химическом предприятии, расположенном в городе Гуйси на юго-востоке страны и принадлежащем компании Jiangxi Qiantai New Material, сначала произошло возгорание силиконового масла, а затем последовал сильный взрыв.
И хотя причины аварии пока что расследуются, можно предположить, что они связаны с нарушениями требований техники безопасности. В прошлом году руководство компании оштрафовали пожарные инспекторы за несоблюдение правил ведения работ с открытым огнем.
Китайское издание Sina предполагает, что авария могла возникнуть из-за неисправности вакуумного насоса.
За взрывом последовал сильный пожар, но пламя дальше не распространяется и контролируется сотрудниками пожарно-спасательной бригады Гуйси. На месте происшествия также действуют полицейские и представители экстренной службы по чрезвычайным ситуациям.
Компания, которой принадлежит химзавод, начала действовать в 2016 году. Она специализируется на производстве и продаже химической продукции.
Весной на другом китайском химпредприятии в провинции Чжецзян тоже произошло возгорание, но, в отличие от сегодняшнего случая, там погибли люди.