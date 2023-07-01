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В Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв

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В Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв

В провинции Цзянси в Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв. Точные причины произошедшего пока неизвестны.

Об этом сообщает китайский телеканал CCTV, ссылаясь на аккаунт Guixi News в местной социальной сети WeChat.

СМИ Китая утверждает, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудников эвакуировали в безопасное место.

На химическом предприятии, расположенном в городе Гуйси на юго-востоке страны и принадлежащем компании Jiangxi Qiantai New Material, сначала произошло возгорание силиконового масла, а затем последовал сильный взрыв.

И хотя причины аварии пока что расследуются, можно предположить, что они связаны с нарушениями требований техники безопасности. В прошлом году руководство компании оштрафовали пожарные инспекторы за несоблюдение правил ведения работ с открытым огнем.

Китайское издание Sina предполагает, что авария могла возникнуть из-за неисправности вакуумного насоса.

За взрывом последовал сильный пожар, но пламя дальше не распространяется и контролируется сотрудниками пожарно-спасательной бригады Гуйси. На месте происшествия также действуют полицейские и представители экстренной службы по чрезвычайным ситуациям.

Компания, которой принадлежит химзавод, начала действовать в 2016 году. Она специализируется на производстве и продаже химической продукции.

Весной на другом китайском химпредприятии в провинции Чжецзян тоже произошло возгорание, но, в отличие от сегодняшнего случая, там погибли люди.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:52
    +1
    О как, в прошлом году оштрафовали за нарушение, за год не исправили и не почесались, получается??? И это в коммунистическом Китае где как мы думаем за такое к стенке ставят и счет за расстрел семье выставляют. Или и там капитализм побеждает по тихой грусти? Как думаете?
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 13:06
      0
      Там нет равенства.
      Было общее горе-натуральное хозяйство, в отдельнох деревне. И так на 1млрд чел.
      Сейчас под красным флагом работа с утра и до 2050г.
      Без уравниловки и соц гарантий, известных нам от 60 до 90гг.
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Ропот 55
      И это в коммунистическом Китае где как мы думаем за такое к стенке ставят и счет за расстрел семье выставляют.
      За нарушение правил ТБ к стенке? Такого у них точно не было, а вот за то, за что у нас награждают (коррупция) точно стреляли (не знаю как сейчас).
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:00
    +1
    В прошлом году руководство компании оштрафовали пожарные инспекторы за несоблюдение правил ведения работ с открытым огнем.
    Значит после этого происшествия посадят. Будь ты хоть семь пядей во лбу, а технику безопасности соблюдать обязан.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:04
    +1
    Что про Китай говорить,в Норвегии два года назад СПГ завод хотел в Хаммерфесте в космос стартовать,не поверите- причина комары,наверно это наши Кольские налёт в Норвегию устроили.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:05
    0
    Химпром. Спокон века источник крупнейших техногенных катастроф. И как всегда, ТБ не соблюдали.
  5. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 13:18
    +1
    Почему под заголовком написано "катастрофа", если "никто не пострадал"?
    Для " громкости"?