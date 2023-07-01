В провинции Цзянси в Китае на химическом заводе прогремел мощный взрыв. Точные причины произошедшего пока неизвестны.Об этом сообщает китайский телеканал CCTV, ссылаясь на аккаунт Guixi News в местной социальной сети WeChat.СМИ Китая утверждает, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудников эвакуировали в безопасное место.На химическом предприятии, расположенном в городе Гуйси на юго-востоке страны и принадлежащем компании Jiangxi Qiantai New Material, сначала произошло возгорание силиконового масла, а затем последовал сильный взрыв.И хотя причины аварии пока что расследуются, можно предположить, что они связаны с нарушениями требований техники безопасности. В прошлом году руководство компании оштрафовали пожарные инспекторы за несоблюдение правил ведения работ с открытым огнем.Китайское издание Sina предполагает, что авария могла возникнуть из-за неисправности вакуумного насоса.За взрывом последовал сильный пожар, но пламя дальше не распространяется и контролируется сотрудниками пожарно-спасательной бригады Гуйси. На месте происшествия также действуют полицейские и представители экстренной службы по чрезвычайным ситуациям.Компания, которой принадлежит химзавод, начала действовать в 2016 году. Она специализируется на производстве и продаже химической продукции.Весной на другом китайском химпредприятии в провинции Чжецзян тоже произошло возгорание, но, в отличие от сегодняшнего случая, там погибли люди.