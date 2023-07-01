Президент Абхазии полностью поддержал действия руководства России по подавлению попытки мятежа

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провел телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает ряд средств массовой информации.Как утверждается, глава Абхазии выразил абсолютную поддержку действий руководства Российской Федерации по подавлению попытки военного мятежа. Бжания заявил, что российские власти действовали правильно, обеспечивая защиту законности и конституционного порядка в стране. Кроме того, руководитель абхазского государства обсудил с Путиным актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе социально-экономическое развитие Абхазии и ее связи с Российской Федерацией.Напомним, что 23-24 июня в РФ была предпринята попытка военного мятежа. Российскому руководству удалось нейтрализовать угрозу, параллельно президент России заручился поддержкой со стороны ряда глав других государств. В частности, действия Путина поддержали руководители Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Южной Осетии и некоторых других государств.Из лидеров стран НАТО Путин общался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который тоже выразил свою поддержку действиям российского руководства по подавлению мятежа. Напомним, что Эрдоган в прошлом и сам сталкивался с попыткой военного переворота в стране, поддержанной проамериканской креатурой, поэтому он не мог не поддержать российского коллегу, оказавшегося в схожей ситуации из-за выступления бойцов ЧВК «Вагнер».