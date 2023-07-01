Смерть и разрушения должны прекратиться, поэтому в целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии (штат Джорджия) Марджори Тейлор Грин выступила с законодательной инициативой, по которой со следующего финансового года Соединенные Штаты должны прекратить выделять деньги украинскому режиму. Финансовый год в США не совпадает с календарным, он начинается с 1 октября. Согласно поправке к закону о бюджете, официально внесенной Грин в нижнюю палату Конгресса, запрет на выделение денег Киеву должен действовать до момента прекращения вооруженного конфликта на Украине.— написала депутат от Джорджии в своем аккаунте соцсети.Помимо этой законодательной инициативы, конгрессвумен рассказала, что она внесла на голосование нижней палаты поправку в закон о финансировании национальной обороны. Согласно этому документу, запрещается поставка Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, которые так настойчиво и пока тщетно выпрашивают у Вашингтона киевские власти.Следует отметить, что Грин, являющаяся сторонницей Трампа, регулярно выступает с критикой политики администрации Байдена по накачиванию Украины оружием за счет средств американских налогоплательщиков. В то время как в стране хватает внутренних проблем, на решение которых могли быть направлены миллиарды, щедро выделяемые Вашингтоном Киеву, не раз заявляла Грин.Не стесняется в выражениях конгрессвумен и в адрес киевского правителя. Накануне, комментируя решение Зеленского отменить проведение президентских выборов, которые должны состояться на Украине в мае следующего года, до окончания действия военного положения в стране, она назвала его актером. Коим, в принципе, и остался Зеленский, даже после того, как перебрался в президентское кресло. Украинскую армию Грин, опять же справедливо, назвала нацистской.К сожалению, пока таких здравомыслящих политиков в США меньшинство. Как ранее писала газета The New York Times, голосов за бесконечное и безразмерное финансирование Украины, как того требует Байден, в Конгрессе становится все меньше на фоне провального наступления украинской армии. Однако, отметило издание, будущие законопроекты о дополнительных расходах для Украины сверх установленного бюджета, скорее всего, получат достаточную поддержку в обеих палатах законодательного органа, поскольку число сторонников поддержки Киева превышает количество ее противников.Соответственно, перспективы принятия поправок Грин тоже не очень велики. Но, как говорится, вода камень точит. Как минимум, такие инициативы члена Конгресса становятся предметом публичного обсуждения и, несомненно, влияют на мнения хотя бы части американских избирателей.