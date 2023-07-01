Военное обозрение
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Член палаты представителей Конгресса США внесла поправку о запрете финансирования Украины до окончания конфликта

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Член палаты представителей Конгресса США внесла поправку о запрете финансирования Украины до окончания конфликта

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии (штат Джорджия) Марджори Тейлор Грин выступила с законодательной инициативой, по которой со следующего финансового года Соединенные Штаты должны прекратить выделять деньги украинскому режиму. Финансовый год в США не совпадает с календарным, он начинается с 1 октября. Согласно поправке к закону о бюджете, официально внесенной Грин в нижнюю палату Конгресса, запрет на выделение денег Киеву должен действовать до момента прекращения вооруженного конфликта на Украине.


Смерть и разрушения должны прекратиться, поэтому в целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта

— написала депутат от Джорджии в своем аккаунте соцсети.

Помимо этой законодательной инициативы, конгрессвумен рассказала, что она внесла на голосование нижней палаты поправку в закон о финансировании национальной обороны. Согласно этому документу, запрещается поставка Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, которые так настойчиво и пока тщетно выпрашивают у Вашингтона киевские власти.

Следует отметить, что Грин, являющаяся сторонницей Трампа, регулярно выступает с критикой политики администрации Байдена по накачиванию Украины оружием за счет средств американских налогоплательщиков. В то время как в стране хватает внутренних проблем, на решение которых могли быть направлены миллиарды, щедро выделяемые Вашингтоном Киеву, не раз заявляла Грин.

Не стесняется в выражениях конгрессвумен и в адрес киевского правителя. Накануне, комментируя решение Зеленского отменить проведение президентских выборов, которые должны состояться на Украине в мае следующего года, до окончания действия военного положения в стране, она назвала его актером. Коим, в принципе, и остался Зеленский, даже после того, как перебрался в президентское кресло. Украинскую армию Грин, опять же справедливо, назвала нацистской.

К сожалению, пока таких здравомыслящих политиков в США меньшинство. Как ранее писала газета The New York Times, голосов за бесконечное и безразмерное финансирование Украины, как того требует Байден, в Конгрессе становится все меньше на фоне провального наступления украинской армии. Однако, отметило издание, будущие законопроекты о дополнительных расходах для Украины сверх установленного бюджета, скорее всего, получат достаточную поддержку в обеих палатах законодательного органа, поскольку число сторонников поддержки Киева превышает количество ее противников.

Соответственно, перспективы принятия поправок Грин тоже не очень велики. Но, как говорится, вода камень точит. Как минимум, такие инициативы члена Конгресса становятся предметом публичного обсуждения и, несомненно, влияют на мнения хотя бы части американских избирателей.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:45
    +3
    Понятно,есть и здравомыслящие.Но это-единичный случай
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 13:49
      -6
      Просто ей не перепадает денег с распила выделяемой помощи.
      А любая помощь, в их понимании, должна приносить деньги.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 13:51
        +10
        Просто это Тейлор Грин. У каждой страны должен быть свой Жириновский, даже у США.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:57
          +3
          Кстати.Могу назвать еще имена..Ли,Карлсон.Риттера,Макгрегора итд. в расчет не берем,они не влияют на общественное мнение
          1. Ныробский
            Ныробский Сегодня, 14:31
            +4
            Цитата: dmi.pris1
            Кстати.Могу назвать еще имена..Ли,Карлсон.Риттера,Макгрегора итд. в расчет не берем,они не влияют на общественное мнение

            Вы наверное не так высказались. winked
            На общественное мнение, в той или иной степени, они то как раз влияют, а вот их влияние на осуществляемую политику действительно стремится к нулю.
        2. Labrador
          Labrador Сегодня, 14:09
          +1
          Тут еще скорее имеет место быть лазейка для установки на паузу конфликта до выборов.
          1. Касатик
            Касатик Сегодня, 14:22
            +4
            Лазейка? Если Запад прекратит поддержку 404, война закончится через день. Еще через день у Джо начнут спрашивать - какого? Ответа у Джо не будет и он улетает. Не факт, что его сменит Дональд, но последует смена власти не только в США, и и в Европе. И русские снова станут партнерами и почти "вечными друзьями-освободителями". Европейские державы за 100 лет трижды меняли курс на 180 град, им не привыкать.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:54
      +3
      — Почему вы больше не отправляете западную технику в наступление?
      — Это на продажу.
    3. grem
      grem Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Понятно,есть и здравомыслящие.Но это-единичный случай

      Аха ..Я уже обрадовался ,что "члены" ,а тут только член ..Ну и на этом спасибо за поддержку ! Хотя думаю там идет обыкновенная дележка и распил ...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:29
        +1
        Перспективы принятия поправок Грин тоже не очень велики. Но, как говорится, вода камень точит. Такие инициативы члена Конгресса становятся предметом публичного обсуждения и, несомненно, влияют на мнения хотя бы части американских избирателей.
        Ну что-же winked на безрыбье и рак - рыба!
    4. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 14:51
      +1
      Для актёра, народ - это даже не электорат, а - лишь количество билетов, купленных на его ток-шоу.
      Зеля же - и актёришка третьесортный, а как президент - так вообще, словно из клоун из дешёвой ПОРНОПАРОДИИ.fool
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:46
    +3
    Инициатива отличная, но ничего у Тейлор Грин не выйдет, а жаль.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:50
    +1
    Если не ошибаюсь. она там что-то типа нашего Жириновского, в расчет не принимают. главное - поэпатажней "прооппозиционерить". Так что не надейтесь, матрасы с этой темы не слезут
    1. grem
      grem Сегодня, 14:02
      +1
      Цитата: Bingo
      Если не ошибаюсь. она там что-то типа нашего Жириновского, в расчет не принимают. главное - поэпатажней "прооппозиционерить". Так что не надейтесь, матрасы с этой темы не слезут

      Скорее всего именно так ,обыкновенный пиар ..Кусок ей кинут от распила и заткнется сразу !
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:51
    +1
    Значит, продюсеры ВСУ дали срок к 1 октября добиться результатов.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 13:54
    +4
    Член палаты представителей Конгресса США внесла поправку о запрете финансирования Украины до окончания конфликта


    Судя по тексту, не "внесла поправку", а "предложила внести поправку"
    Внесенная поправка - это уже утвержденный и действующий документ, а предложенная - всего лишь вынесенная на рассмотрение. И далеко не факт, что будет принята
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:55
    +2
    Инициатива прекрасная, но:
    - поправку конечно не примут;
    - конгрессвумен обвинят во всех грехах, вплоть до сотрудничества с Россией и начнут травить.
    Это свойственно американским политиканам по отношению к тем, кто, как они считают, не вписываается в общую канву и "не держит стой".
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 14:42
      0
      - конгрессвумен обвинят во всех грехах, вплоть до сотрудничества с Россией и начнут травить.
      По старой традиции обвинят ее в изнасиловании горничной... Лет 20 назад. У ЦРУ методы не меняются. bully
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:58
    -2
    Грин та ещё ,собака родившая щенков.Читаем между строк: Конфликт,должен быть урегулирован на дипломатическом уровне- как скажут американцы..Она напрямую не говорит, что НАТО должно вернуться в границы 1997 г.Наши сми нас ,за дураков держат,тех кто прошёл развал СССР!СМИ первую роль тогда сыграли.Радует что МИД России этим словам не верит- совсем.
    1. Касатик
      Касатик Сегодня, 14:23
      -2
      МИД РФ самому себе не верит. Уже давно. Совсем.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:24
    0
    Член палаты представителей Конгресса США внесла поправку о запрете финансирования Украины до окончания конфликта
    Она за мир, за все хорошее и за что то там ещё... особа примечательная, но...