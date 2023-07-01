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Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3

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Ответ российской «Армате»: Южная Корея представила концепт будущего танка K3

После создания российским ВПК «Арматы» она остается единственным ОБТ нового поколения, который на данный момент смогла предложить вся мировая оборонка. Однако аналогичный прорыв в танкостроении подготавливается в Южной Корее.


Оборонная промышленность страны представила свой ответ «Армате» – концепт будущего основного боевого танка K3. Подробности этого амбициозного проекта были опубликованы в видеоролике на корейском ТВ, в котором демонстрируется машина, которая уникальным образом сочетает в себе безопасность экипажа, повышенную скрытность и возросшую огневую мощь.

Разработка K3 является также ответом на запрос командования страны, которое считает, что танк K2 Black Panther, находящийся на вооружении в настоящее время, больше не отвечает тактическим требованиям и угрозам на современном поле боя. В связи с этим объединенный комитет начальников штабов одобрил разработку новой машины, выпуск первого прототипа которой ожидается в 2030 году.

K3 имеет традиционную компоновку, включающую отделение водителя спереди, башню посередине и силовую установку, расположенную сзади. Однако в танке применен новый подход к размещению экипажа. Все три бойца (водитель, командир и наводчик) находятся в бронированной капсуле в передней части корпуса, что обеспечивает дополнительный уровень защиты, изолируя их от автомата заряжания и боеукладки.



Как утверждается, одной из выдающихся особенностей конструкции K3 является его низкий профиль, который в сочетании с уменьшенной видимостью на радарах и в инфракрасном диапазоне делает танк практически невидимым для сил противника. Кроме того, скрытность ОБТ повысится за счет интеграции вспомогательного вооружения и оборудования в башню, что еще больше повысит живучесть K3 на поле боя.

Защита танка будет состоять наряду с КАЗ из модульных систем последнего поколения, которые содержат сталь, керамику и композитные материалы.

Огневая мощь танка значительно повышается за счет установки необитаемой башни, в которой будет размещена дистанционно управляемая 130-мм гладкоствольная пушка, дополненная полностью автоматизированной системой заряжания.

Боевой вес К3 составит 55 тонн. Дизельный двигатель с запасом хода до 500 км обеспечит скорость движения в 70 км/ч по магистралям и 50 км/ч по бездорожью.
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1 комментарий
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 13:39
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    А пока наши штампуют т-90 "прорыв" и модернизируют т-72. А об т-14 на базе "Армата" на поле боя пока ничего не слышно.