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Бельгийский политик: Табу на обсуждение темы взрыва «Северных потоков» - серьезная атака на интересы народов Европы

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Бельгийский политик: Табу на обсуждение темы взрыва «Северных потоков» - серьезная атака на интересы народов Европы

«Таинственный» подрыв осенью прошлого года балтийских газопроводов, по которым шёл российский газ в Европу, остаётся до конца не раскрытым. И похоже на Западе не особо хотят пролить свет на то, кто же все-таки несёт ответственность за диверсию на «Северных потоках».


По словам лидера бельгийской Партии труда Рауля Хедебу, в Бельгии, да и по всей Европе, эта тема стала запретной. Политик заявил, что никто в бельгийском парламенте не осмелился задать ни одного вопроса относительно того, кто же взорвал «Северные потоки».

Это серьезная атака на интересы народов Европы

- подчеркнул Хедебу.



Политик отметил, что несмотря на то, что вследствие этой диверсии миллионы семей в Европе под угрозой остаться без газа, никто не осмеливается говорить об этом.

Хедебу признал, что и ему лично запрещено говорить на эту тему в парламенте Бельгии. Однако он отметил, что всё равно скажет правду. По словам бельгийского политика, изначально виновными пытались сделать, как обычно, русских, а затем стали говорить о каких-то украинских диверсантах. Однако очевидно, что такое под силу только крупным державам, добавил Хедебу, намекая на США и их союзников.

Лидер бельгийской партии также напомнил, что Европейская комиссия обещала призвать к ответу тех, кто причастен к взрывам трубопроводов, но до сих пор ничего не сделано.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Партии труда Бельгии
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9 комментариев
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  1. Cannon
    Cannon Сегодня, 14:37
    +1
    И похоже на Западе не особо хотят пролить свет на то, кто же все-таки несёт ответственность за диверсию на «Северных потоках».++++Для кого пролить свет? Кому нужно знать , те знают, тем более, что газ из США везут и всех всё устраивает.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:44
      +3
      «Таинственный» подрыв балтийских газопроводов, остаётся до конца не раскрытым.

      Короче, Хедеб, ваши как всегда пытаются концы в (балтийскую) воду. yes
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:01
        +1
        Привет soldier
        Там концы, особо, обрубать не заморачивается...
        Они просто заявляют, что хотят и не принимают ничьих доказательств, объяснений.
        Всё они связаны одной целью, скованы одной цепью, замкнутый на замок!!! А ключик от того замка только один, в руках известно кого.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:38
    +2
    Бельгийский политик: Табу на обсуждение темы взрыва «Северных потоков» - серьезная атака на интересы народов Европы
    . Да ладно, там табу наложили на массу, массу тем... Толи ещё будет ой ой ой.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:44
    +5
    Смысл задавать вопросы - если авторы и так предельно понятны? Хочешь правду сказать - выйди и заяви, что взорвали те, кто получил от этого наибольшую выгоду.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:57
      +1
      А кто выйти то сможет? Осталось только ждать явку с повинной. laughing
  4. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 14:51
    +1
    Кто взорвал Северный поток 2?

    На вопрос, на такой
    Есть ответ простой:

    Ищи того, кому выгодно!
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:03
    +2
    Под силу великой державе.
    Польша великая? Держава?
    Или голандия?
    Может норвегия?
    А сша - великая демократия, они не могли взорвать
  6. HAM
    HAM Сегодня, 15:18
    +1
    "...Однако он отметил, что всё равно скажет правду....."

    Как это напоминает миниатюру Хазанова про попугая:".....а тигру на обед мяса не докладывают!!!!.."
    Правда,в данном случае,могут и голову отвернуть.....