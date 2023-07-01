Это серьезная атака на интересы народов Европы

«Таинственный» подрыв осенью прошлого года балтийских газопроводов, по которым шёл российский газ в Европу, остаётся до конца не раскрытым. И похоже на Западе не особо хотят пролить свет на то, кто же все-таки несёт ответственность за диверсию на «Северных потоках».По словам лидера бельгийской Партии труда Рауля Хедебу, в Бельгии, да и по всей Европе, эта тема стала запретной. Политик заявил, что никто в бельгийском парламенте не осмелился задать ни одного вопроса относительно того, кто же взорвал «Северные потоки».- подчеркнул Хедебу.Политик отметил, что несмотря на то, что вследствие этой диверсии миллионы семей в Европе под угрозой остаться без газа, никто не осмеливается говорить об этом.Хедебу признал, что и ему лично запрещено говорить на эту тему в парламенте Бельгии. Однако он отметил, что всё равно скажет правду. По словам бельгийского политика, изначально виновными пытались сделать, как обычно, русских, а затем стали говорить о каких-то украинских диверсантах. Однако очевидно, что такое под силу только крупным державам, добавил Хедебу, намекая на США и их союзников.Лидер бельгийской партии также напомнил, что Европейская комиссия обещала призвать к ответу тех, кто причастен к взрывам трубопроводов, но до сих пор ничего не сделано.