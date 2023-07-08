Френсис Дрейк и его «Золотая лань»

Примерно так мог выглядеть корабль Френсиса Дрейка «Золотая лань», когда он вышел на просторы Тихого океана. Кадр из кинофильма «Сёгун» (1980)
Вы хотите жить без горя?
Ну, так слушайте меня:
Только океан и море.
Вас, пиратов, опьянят.
«Сердца трех». Джек Лондон
Ну, так слушайте меня:
Только океан и море.
Вас, пиратов, опьянят.
«Сердца трех». Джек Лондон
Корабли и капитаны. Френсису Дрейку повезло так, как везёт лишь очень немногим: ещё при жизни он стал человеком-легендой и примером для подражания в Англии. А вот в Испании его люто ненавидели и называли Эль Драго – Дракон. Когда в 1596 году он умер, король Испании приказал по всей стране звонить в колокола, словно в церковный праздник. Вообще-то действия Дрейка можно называть пиратством, так как он в мирное время вёл военные действия против государства, с которым в состоянии войны его государство не находилось. Но как бы там ни было, а сама королева Елизавета I не погнушалась прийти к нему на корабль и посвятить в рыцари, и даже более того, приказала сохранить его корабль «Голден Хайнд» («Золотая лань») в качестве памятника. И вот сегодня мы о нём и его корабле как раз и расскажем, причём это будет новый цикл, похожий на старый добрый советский «Клуб знаменитых капитанов». Вот только персонажи для этого «клуба» будет выбирать сам автор по своему желанию и возможностям. Ну а первым рассказ пойдёт о Френсисе Дрейке, прежде всего потому, что… с ним связано одно интересное событие из жизни автора.
А было так, что ещё в начале 80-х годов прошлого века автор решил написать книгу для детей «Корабль на книжной полке» и рассказать в ней о том, как делать очень простые и доступные детским рукам модели кораблей из бумаги и картона, причём не только стендовые, но и плавающие. И… сделал 30 таких моделей, которые пришлось расставить на крышке пианино и по шкафам по всему дому. Но… так уж вышло, что с этой книгой дело не заладилось, хотя отдельные материалы из неё и попали в журнал «Семья и школа», а другие – в книгу «Из всего, что под руками», вышедшую из печати в 1987 году. Часть «эскадры» была показана в передачах пензенского телевидения «Студия юных техников», причём одна из этих моделей как раз и была копией галеона «Голден Хинд», построенного по очень упрощённой технологии. Понятно, что жить на судоверфи было невозможно, и все эти корабли я раздарил, причём самым разным людям и организациям.
Прошли годы, и вот совсем недавно неподалёку от моего дома в помещении бывшего магазина «Умелые руки» открылся большой магазин антиквариата.
Вот в таком виде попал в мои руки мой же корабль, сделанный 38 лет тому назад!
Зашла туда моя супруга, посмотрела, да и говорит: «А вон какой у них интересный кораблик!». И действительно – смотрю и вижу: на полке стоит у них… пришедший в полную негодность мой корабль 1985 года. «Нам его даром принесли!» – объяснили мне продавцы. «Хотели выбросить, да пожалели. Очень уж он красивый!».
Работа по починке началась!
Вот ведь как, оказывается, судьба может играть с человеком, только с кем-то по-крупному, а с кем-то вот так – по мелочам! Рассказал продавщицам историю этого судёнышка, что ему 38 лет, и взял его у них из магазина домой, чтобы починить, а заодно и тряхнуть стариной, ведь давно я уже этим не занимался. Ну и «тряхнул», починил, и стал мой «кораблик» лучше прежнего. Хотя понятно, что это далеко не модель-копия с объёмным корпусом, с обшивкой из деревянных реек, а очень простенькая, хотя и плавающая моделька для детей.
Мачты из палочек для шашлычков – самое «то» для модели в столь малом масштабе
Подумал, что это прямо-таки перст судьбы, явно указующий на то, что нужно мне взять, да и написать о Френсисе Дрейке и его корабле, а фотографии моей модели использовать в качестве иллюстраций. Подумал я так и сделал.
А вот так эта моделька стала выглядеть после починки…
Ну а теперь прежде чем вести речь о самом Дрейке, следует вспомнить, какие важные события имели место ещё до его рождения, но очень сильно повлияли на его судьбу. А было так, что ещё в 1493 году Папа Римский, узнав об открытиях Колумба, просто взял, да и разделил весь Новый Свет между Испанией и Португалией. А уже год спустя в городе Тордесильясе обе эти страны подписали договор о разграничении всех открытых земель. Естественно, что ни Англия, ни Франция не согласились с таким разделом, а король Франции так и вовсе однажды сказал:
«Пусть мне покажут тот пункт в завещании Адама, в силу которого Новый Свет должен быть разделён между моими братьями, королями Испании и Португалии, а я должен быть лишён своей доли наследства.»
Вот так, или примерно так, выглядело судно Френсиса Дрейка – галеон «Пеликан», переименованный впоследствии в «Золотую лань»
Так что не стоит удивляться тому, что после таких слов французские пираты и корсары в XVI веке начали грабить испанские суда, плывущие из Америки. А за французами тем же самым занялись и англичане, вот только их вражду с испанцами подогревала ещё и религиозная рознь.
Поскольку никто точно не знает, как выглядел реальный «Голден Хинд», многие модельные фирмы выпускают модель этого судна, оформляя её по своему вкусу и возможностям. Вот, например, модель этого корабля в масштабе 1:85 испанской фирмы OcCre
А потом в Англии родился Френсис Дрейк, вот только точная дата этого события нам неизвестна. Что-то «около 1540 года», а как «около» и насколько, одному лишь богу известно. Однако известно, что в семье Френсис был старшим из 12 детей, а его родители были ревностными протестантами (в частности его отец, Эдмунд Дрейк, был судовым священником). В 1561 году он получил место викария в Кенте, но в это время Френсис был уже моряком, начав свою морскую карьеру юнгой в возрасте 10-12 лет. Причём его любовь к морю и энтузиазм в отношении всего с ним связанного настолько пришлись по душе хозяину корабля, на котором он плавал, что тот завещал ему свой корабль «Юдифь».
Эта же модель – вид с кормы OcCre
В 1568 году он под началом Джона Хокинга участвует в жестоком сражении с испанцами в Сан-Хуан-де-Улоа. И – вот она судьба, оба вышли из этого боя живыми и невредимыми!
Затем Дрейк совершает успешный поход в Центральную Америку и к середине 1570-х годов уже вполне заслуженно пользуется репутацией умелого и храброго командира и опытного моряка. Именно он с высоких гор Панамы первым из англичан увидел Тихий океан, хотя к его побережью спускаться и не стал.
В это время отношения Англии и Испании испортились окончательно, так что война между ними становилась неизбежной. И вот с целью подорвать могущество Испании в Новом Свете было решено нанести удар по испанским владениям там, где никто его не ожидал, а именно со стороны Тихого океана. Руководителем был назначен Дрейк, которому тайную аудиенцию дала сама королева Елизавета. И она не только одобрила его смелый замысел, но и поддержала его изрядной по тому времени суммой денег, то есть, по сути, стала пайщиком этого пиратского набега.
И вот вечером 15 ноября 1577 года Дрейк незаметно вышел в море из Плимута вместе с пятью кораблями. Его флагманом являлся «Пеликан», кроме которого под его командой находились галеоны «Элизабет», «Мэриголд» и «Суон», а также небольшая пинасса «Кристофер». Общая численность экипажей флотилии составляла 164 человека, то есть была она совсем невелика.
Многие детали модели фирмы, например переплёты окон, выполнены в технике фотографления
Что это был за корабль? Построили его в Апьдебурге (Саффолк) и спустили на воду в 1576 году. Это был небольшой галеон, однако построенный из хорошего дуба, причём дубовым был не только набор, но и его обшивка. Водоизмещение составляло от 150 до 300 т, длина корпуса корабля по килю – 21,3 м, ширина по миделю – 5,8 м. На судне были три мачты: фок, грот и бизань. Две первые мачты несли прямые паруса – фок и грот, фок-марсель и грот-марсель, а вот бизань-мачта несла парус... бизань – косой, латинский парус. Под бушпритом тоже подвешивался прямой парус – блинд. «Пеликан» имел характерную для галеона низкую носовую часть, но зато высокую надстройку на корме. Причём на транцевой доске кормы было изображение пеликана, кормящего своих птенцов.
Корабль был оснащён 14 четырёхфунтовыми пушками на главной палубе и четырьмя двухфунтовыми фальконетами на носу и на корме. Две бывшие на борту малокалиберные пушки в этот список почему-то не попали, поэтому «Пеликан» назывался 18-пушечным кораблём.
Начало похода осложнили сильные встречные ветра, но к Рождеству флотилия всё же добралась до Могадара в Марокко. Там марокканцы захватили на берегу в плен моряка Джона Фрея. Но когда местный султан узнал, что он англичанин, а не испанец или португалец, он не только пленника освободил, но и одарил на прощание богатыми подарками для Дрейка. Но так как корабли англичан уже ушли, султан отправил Фрея домой на английском судне, случайно зашедшем в Могадар. Так что ему, пожалуй, повезло больше всех: он и плавал недолго, и домой возвратился богатым человеком, никаких особых тягот не испытав!
Модель корабля «Голден Хинд» итальянской фирмы Mamoli выполнена в масштабе 1:53
А Дрейк тем временем шёл всё дальше и дальше, захватывая по пути встреченные испанские и португальские суда, с которых прежде всего забирали морские карты, книги по навигации и навигационные приборы, но особо никого не грабили и не убивали. В плен тоже никого не брали, кроме опытного португальского навигатора Нуньеша да Сильву, которого, кстати, отпустили, как только корабль Дрейка оказался у Тихоокеанского побережья Америки. Причём высаживать его пришлось на берег чуть ли не силой, настолько он не рвался к испанцам. Дрейк потом говорил, что за всё время этого плавания им не было пролито ни капли испанской крови.
Корма корабля Mamoli сильно отличается от кормы OcCre
Зато в бухте Сан-Хулиан один из его капитанов Томас Доути попытался поднять мятеж. Но попытка не удалась, мятежного капитана судили и предложили наказание на выбор: смертную казнь на месте, высадку на берег Патагонии или же отправка в Англию на суд Тайного совета королевы. Доути избрал для себя казнь на месте и тут же был обезглавлен.
У Дрейка теперь было только три корабля. Причём Дрейк решил переименовать «Пеликана» в «Голден Хайнд» («Золотая лань»). Считается, что сделано это было, чтобы польстить одному из организаторов экспедиции, а именно лорду-канцлеру Кристоферу Хаттону, в гербе которого была лань. Он также взял девиз рода Хаттона – «Cassis Tutis Sima Virtus» («храбрость – лучшая защита»), который приказал вырезать на транцевой доске своего корабля.
Носовая часть модели фирмы Mamoli
В Магелланов пролив корабли вошли 22 августа 1578 года, прошли его и 6 сентября оказались в Тихом океане, который встретил их сильной бурей, разметавшей корабли флотилии. «Мэриголд» погиб, а капитан Винтер на «Элизабет» посчитал, что он один только и остался, поспешил вернуться в Англию. 52 дня море штормило, не переставая, а когда погода улучшилась, выяснилось, что суда англичан отнесло далеко на юг. Таким образом, Дрейку и его товарищам совершенно случайно удалось открыть пролив, названный впоследствии его именем. Оказалось, что Огненная Земля – это не выступ Южного материка, как все считали в то время, а всего лишь архипелаг из нескольких островов, за которым лежит великий Тихий океан.
Продолжение следует…