Френсис Дрейк и его «Золотая лань»



Примерно так мог выглядеть корабль Френсиса Дрейка «Золотая лань», когда он вышел на просторы Тихого океана. Кадр из кинофильма «Сёгун» (1980)

Вы хотите жить без горя?

Ну, так слушайте меня:

Только океан и море.

Вас, пиратов, опьянят.

«Сердца трех». Джек Лондон



Вот в таком виде попал в мои руки мой же корабль, сделанный 38 лет тому назад!



Работа по починке началась!



Мачты из палочек для шашлычков – самое «то» для модели в столь малом масштабе



А вот так эта моделька стала выглядеть после починки…

«Пусть мне покажут тот пункт в завещании Адама, в силу которого Новый Свет должен быть разделён между моими братьями, королями Испании и Португалии, а я должен быть лишён своей доли наследства.»



Вот так, или примерно так, выглядело судно Френсиса Дрейка – галеон «Пеликан», переименованный впоследствии в «Золотую лань»



Поскольку никто точно не знает, как выглядел реальный «Голден Хинд», многие модельные фирмы выпускают модель этого судна, оформляя её по своему вкусу и возможностям. Вот, например, модель этого корабля в масштабе 1:85 испанской фирмы OcCre



Эта же модель – вид с кормы OcCre



Многие детали модели фирмы, например переплёты окон, выполнены в технике фотографления



Модель корабля «Голден Хинд» итальянской фирмы Mamoli выполнена в масштабе 1:53



Корма корабля Mamoli сильно отличается от кормы OcCre



Носовая часть модели фирмы Mamoli