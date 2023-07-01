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Министр юстиции Польши: беспорядки во Франции – признак банкротства миграционной политики Запада

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Министр юстиции Польши: беспорядки во Франции – признак банкротства миграционной политики Запада

Неутихающие массовые беспорядки во Франции – это признак банкротства миграционной политики Запада. Ведь их «локомотивом» являются мигранты, прибывшие в Европу из стран Азии и Африки.


Такое мнение высказал на своей странице в соцсети министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

Польский чиновник считает, что политика французских властей по отношению к мигрантам оказалась провальной. Прибытие в страну большого количества переселенцев, для которых европейский образ жизни является чуждым, не привела Францию, считает Зебро, к «культурному обогащению». Вместо этого французы столкнулись с упадком и дикой анархией.

Польский министр обратил внимание на то, что проблема миграции коснулась не только Франции, но и остального западного мира. Ведь массовые беспорядки, большинство участников которых являются мигрантами, уже не ограничиваются французской территории – они начали охватывать Бельгию. Швецию и другие страны Европы.

Чиновник делает вывод, что Запад никак не может прийти в себя. Поэтому он призывает западных союзников позволить полякам самостоятельно сделать соответствующие выводы из происходящего и принять необходимые меры.

Поводом для массовых протестов во Франции стало убийство сотрудником полиции 17-летнего выходца из Алжира. Беспорядки начались в парижском пригороде, после чего распространились на Тулузу, Лилль и другие города. Они быстро переросли из мирных протестов в столкновения агрессивно настроенной молодежи с полицией, поджоги автомобилей и стрельбу на улицах.
Использованы фотографии:
Министерство юстиции Польши
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15 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 14:32
    +2
    Прибытие в страну большого количества переселенцев, для которых европейский образ жизни является чуждым

    Аналогично и следующее - "Прибытие в страну большого количества Украинцев, для которых европейский образ жизни является чуждым".
    Да уж Европа в купе с Польшей вкусят всего с полна от прибытия восточных бешенцев.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:52
      +5
      Как будто в РФ мало мигрантов, для которых наш образ жизни чужд. Или Вы не из России пишете?
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 15:52
        0
        Интересно, а смогла бы Франция прожить без ценного мнения министра из Польши?
        И какую он предлагает "вести самостоятельную политику" ?
        Население Франции - 67,5 млн, мигрантов 1,8 млн.
        Польши - 38,2 млн, мигрантов 0,9 млн
        То есть, когда в Польше полыхнёт (а оно полыхнёт, укры за халяву будут драться не хуже арабов), то будет покруче, чем в Париже
    2. Комментарий был удален.
    3. igork735
      igork735 Сегодня, 15:57
      0

      "Да уж Европа в купе с Польшей вкусят всего с полна от прибытия восточных бешенцев."

      "Что же видиши сучец, иже есть во очеси брата твоего, бервна же, еже есть во очеси твоем, не чуеши?"
      Евангелие от Луки 6:41 — Лк 6:41
  2. Комментарий был удален.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:39
      +3
      Цитата: Катя_Иванова
      А в Польше это будет называться майданом.

      Там ща весело)))

      Кстати, одновременно на Украине голосят, что это-то демократическое волеизъявление, за которое не прессуют как в России. Правда дико удивляются, когда видят сотни забинтованых в каталажки Франции))
      Короче, как всегда в Европах - этадругин прям капает
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:33
    0
    Министр юстиции Польши: беспорядки во Франции – признак банкротства миграционной политики Запада
    . Ну так, они могут теперь хихикать, радоваться... эту глупость они оставили другим, а сами в стороне хотят постоять. Но, они в том мазахизме поучаствовать вынуждены будут, не так, так по другому... гейропейская замута, никто в сторонке не отсидится.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:38
      0
      Все дело в том,что постоять в сторонке у поленьев не получится,несмотря на их жесткую политикв в религии и миграции.Им еще дадут прикурить запущенные в страну украинские "братья"
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:40
    +3
    Вот когда у тебя начнутся факельные шествия бандерлогов с криками "поляку на гиляку" - тогда и поймёшь, что араб с негром ещё не самый худший вариант-то..
  5. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:49
    -1
    Ведь их «локомотивом» являются мигранты, прибывшие в Европу из стран Азии и Африки

    Все эти мигранты - мощная этническая бомба, заложенная под Европу. Нам надо только надеяться, что взорвется эта бомба как можно скорее и с серьезными последствиями...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:52
      +4
      Можно подумать - под нас заложена бомба меньшей мощности...
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:59
      0
      Ой, да ладно, быстренько постреляют и затянут туже песню про равенство,братство, недопустимость применения силы к демонстрантам( но не у себя) Своих они и без этой чуши покрошат, практика вековая имеется в европах.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:56
    0
    Скоко не говори халва-во рту слаще не станет.
    Польша в той лодке на рундучке сидит и кто ее выпустит?
    Афганцы в бывш социалистическую полшу уже едут. Галоши с зеленой подкладкой поляки могут делать
  7. kasy
    kasy Сегодня, 15:06
    +2
    так у нас такая же проблема, и ждет нас тоже самое, если падлы не ужесточат миграционную политику, учитывая сколько мусора и грязи из средней азии завозят...нужен визовый режим, иначе реки крови польются по нашим улицам, народ уже, мягко говоря, в ярости
  8. Soveticos
    Soveticos Сегодня, 15:35
    0
    Мигранты прибывают в западные страны из-за того, что их страны грабили и грабят, разрушали и разрушают под разными предлогами сам же запад в лице той же Франции. Корень всех бед-это расизм. Убийство 17-летнего парня ещё раз доказывает это. И это не единичный случай. Сами же ведут политику отчуждения к этим людям, так как расизм был и есть институциональное явление на западе. И раньше мигрантов было не меньше и таких проблем почти не возникало, так как не было ксенофобской пропаганды. Всё изменилось после спланированных и организованных "атак террористов" в 2001 году. Криптофашисты и нацисты под масками демократов и либералов уже давно находятся во власти в западных странах.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:38
    0
    Польский министр обратил внимание на то, что проблема миграции коснулась не только Франции, но и остального западного мира.

    Но он забыл сказать об украинезации Польши, украинскими мигрантами.