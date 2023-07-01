Министр юстиции Польши: беспорядки во Франции – признак банкротства миграционной политики Запада

Неутихающие массовые беспорядки во Франции – это признак банкротства миграционной политики Запада. Ведь их «локомотивом» являются мигранты, прибывшие в Европу из стран Азии и Африки.Такое мнение высказал на своей странице в соцсети министр юстиции Польши Збигнев Зебро.Польский чиновник считает, что политика французских властей по отношению к мигрантам оказалась провальной. Прибытие в страну большого количества переселенцев, для которых европейский образ жизни является чуждым, не привела Францию, считает Зебро, к «культурному обогащению». Вместо этого французы столкнулись с упадком и дикой анархией.Польский министр обратил внимание на то, что проблема миграции коснулась не только Франции, но и остального западного мира. Ведь массовые беспорядки, большинство участников которых являются мигрантами, уже не ограничиваются французской территории – они начали охватывать Бельгию. Швецию и другие страны Европы.Чиновник делает вывод, что Запад никак не может прийти в себя. Поэтому он призывает западных союзников позволить полякам самостоятельно сделать соответствующие выводы из происходящего и принять необходимые меры.Поводом для массовых протестов во Франции стало убийство сотрудником полиции 17-летнего выходца из Алжира. Беспорядки начались в парижском пригороде, после чего распространились на Тулузу, Лилль и другие города. Они быстро переросли из мирных протестов в столкновения агрессивно настроенной молодежи с полицией, поджоги автомобилей и стрельбу на улицах.