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Требование властей Украины от православных монахов покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - попытка сделать подарок США ко дню независимости?

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Требование властей Украины от православных монахов покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - попытка сделать подарок США ко дню независимости?

Не имея особых успехов на фронте, украинские власти вновь переключились на террор собственного населения. Несмотря на утверждения чиновников ООН о том, что украинское правительство якобы последовало их инициативе и пока отказалось от выселения монахов канонической православной церкви из Киево-Печерской лавры, киевский режим решил по-своему.


Стало известно о том, что киевский режим даёт монахам 3-4 дня для того, чтобы они покинули территорию Лавры. Причём правительство Украины пытается всё обставить так, будто это инициатива руководства национального заповедника, в состав которого монастыри Лавры входят. От имени руководства нацзаповедника монахам УПЦ было направлено письмо, в котором выдвинуто требование о необходимости покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля.

Адвокат, защищающий права монахов канонической церкви, говорит, что речь идёт ещё и о том, что монахов вновь собираются выселить без решения суда, хотя Минкульт Украины в лице министра Ткаченко «дал заверения - до вердикта суда решения принято не будет».

Адвокат:

Получается, что решение суда, которого Ткаченко якобы ожидает, никому не нужно?

Обращает на себя внимание сама дата, до которой монахи УПЦ должны покинуть Лавру. 4 июля – День независимости США. Выражаясь языком известного телеведущего: «Совпадение? Не думаю…» Попытка сделать подарок США в отсутствии успехов на фронте?

Ранее настоятель Лавры митрополит Павел заявил журналистам о том, что СБУ предлагала ему закрыть дело в обмен на то, что он поддержит лидера раскольников Епифания, а также выступит за отселение монахов из Киево-Печерской лавры или их переход в раскольническую ПЦУ.
Использованы фотографии:
Киево-Печерская лавра
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:28
    +3
    Просто эти утырки уже не знают,как сделать еще больше зла.Все меры исчерпаны.
    1. grem
      grem Сегодня, 14:36
      +2
      Запрет Православия и рождество по католической вере ..Зеля на все готов ,лишь бы платили и не убили !
      Я не удивлюсь ,если они военных карателей азова привлекут и раздолбают святыню Православную перебив монахов и верующих .Хосподи спаси ! Бесы во всей расе проявились наконец то на украине ..
      Вот за это наши парни на передовой воюют ,все раскрылось в полной красе ,так что может и к лучшему ,если мы Киев сразу не взяли ..А то бы эти упыри затаились и гадили исподтишка..Сейчас все понятно и православным и мусульманам ,что будет ,если мы отступим !
      Эта война ,за существование Веры ,Страны и Чести наших предков ..
      Пока мочим из всех стволов ,ну а потом уж пойдем медленно и чуть что вызывая авиацию и арту ..По другому никак ..Это дно предательства всего и всех
    2. lelik613
      lelik613 Сегодня, 14:37
      +1
      Торопятся передать недвижимось церкви Бафомета.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: lelik613
        Торопятся передать недвижимось церкви Бафомета.

        Пусть передают. Эта церковь давно осквернена потомственными галицийскими свинопасами.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 14:47
          +4
          Настоятель Лавры митрополит Павел заявил журналистам о том, что СБУ предлагала ему закрыть дело в обмен на то, что он поддержит лидера раскольников Епифания, а также выступит за отселение монахов из Киево-Печерской лавры или их переход в раскольническую ПЦУ.

          Кто выбирает между войной и позором позор, тот получает и войну и позор. request
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:36
    0
    Что сказать... полезное дурачье, таких используют пока можно, нужно, а потом.... в общем варианты разные, но схожие один к другому.
  3. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 14:40
    +1
    А какие проблемы? В каком году Киев был оккупирован галицийским племенем? Давно пора привыкнуть. Надо было сразу освобождать Киев от иноплеменных. Но мы, конечно, не такие. Мы иноплеменных оккупантов братским народом назвали.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:41
    +1
    «Совпадение? Не думаю…» Попытка сделать подарок США в отсутствии успехов на фронте?

    1000 лет на Руси и Малороссии существовало православие, сколько войн, оккупация Малороссии литовцами, туркам, поляками и австрийцами, не сломило веру, но пришли к власти на Украине два еврея и сделали подарок евреям захватившим Америку. По решению правительства Руины, все имущество и артефакты Лавры продадут с молотка на запад.
    Даже Гитлер нанес православию на Украине меньше вреда.
    Хотя и так она уже летит в пропасть, зачем ей религия.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:42
    -1
    Вот уйдут они из церквей и куда? В подполье и организуют православное партизанское движение за ВЕРУ и ОТЕЧЕСТВО, а может и за царя. В битве за родину монахам разрешено брать в руки оружие, вспомните Пересвета. soldier
    1. Комментарий был удален.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:47
    +1
    В первую очередь это подарок Ватикану.
  7. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 14:53
    +1
    В США даже не в курсе, что в Киеве есть какая-то Лавра.
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:16
    +2
    Патриарх наш молчит.
    Зато когда Пригожин в Ростов зашёл, сразу проснулся и по всем храмам послание разослал...
    Ну как так....
  9. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 15:21
    +1
    Всему голова деньги. Команде Зеленского не терпится пристроить православные святыни в Европу на "хранение" А монахи мешают
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:40
    0
    Чтобы вот так самозабвенно вылизвать ботинки американских хозяев - надо иметь
    особый склад рабской сущности. Слишком уж взахлёб чубаки слизывают гуталин с американских ботинок. Европа хоть и стоит на карачках и выполняет все приказы барина, но уж так-то открыто не подхалимничает. Из подобного подобострастия на память приходит разве только один Саакашвили - тот тоже все время пытался поцеловать хозяйский сапог.