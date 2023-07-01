Требование властей Украины от православных монахов покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - попытка сделать подарок США ко дню независимости?

Получается, что решение суда, которого Ткаченко якобы ожидает, никому не нужно?

Не имея особых успехов на фронте, украинские власти вновь переключились на террор собственного населения. Несмотря на утверждения чиновников ООН о том, что украинское правительство якобы последовало их инициативе и пока отказалось от выселения монахов канонической православной церкви из Киево-Печерской лавры, киевский режим решил по-своему.Стало известно о том, что киевский режим даёт монахам 3-4 дня для того, чтобы они покинули территорию Лавры. Причём правительство Украины пытается всё обставить так, будто это инициатива руководства национального заповедника, в состав которого монастыри Лавры входят. От имени руководства нацзаповедника монахам УПЦ было направлено письмо, в котором выдвинуто требование о необходимости покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля.Адвокат, защищающий права монахов канонической церкви, говорит, что речь идёт ещё и о том, что монахов вновь собираются выселить без решения суда, хотя Минкульт Украины в лице министра Ткаченко «дал заверения - до вердикта суда решения принято не будет».Адвокат:Обращает на себя внимание сама дата, до которой монахи УПЦ должны покинуть Лавру. 4 июля – День независимости США. Выражаясь языком известного телеведущего: «Совпадение? Не думаю…» Попытка сделать подарок США в отсутствии успехов на фронте?Ранее настоятель Лавры митрополит Павел заявил журналистам о том, что СБУ предлагала ему закрыть дело в обмен на то, что он поддержит лидера раскольников Епифания, а также выступит за отселение монахов из Киево-Печерской лавры или их переход в раскольническую ПЦУ.