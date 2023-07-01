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Аргентина осуществила платеж по госдолгу перед МВФ в юанях

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Аргентина осуществила платеж по госдолгу перед МВФ в юанях

Аргентина произвела платеж по погашению кредита, полученного ранее от Международного валютного фонда, в юанях, сообщает издающаяся в Буэнос-Айресе газета La Nación.


Такое решение Центральный банк Аргентины принял в связи с продолжающимися проблемами с международными резервами страны, которые по итогам прошлого месяца вновь сократились на пять миллиардов долларов, достигнув самого низкого показателя за последние девять лет - в размере 28 млрд долларов.

Правительство осуществило сегодня платеж в размере 2,7 миллиарда долларов, использовав юани и специальные права заимствования

— сообщает издание.

Проблемы в государственной финансовой сфере Аргентины, экономика которой уже не первый год переживает системный кризис, не помогли решить даже срочно предоставленные в конце июня займы Межамериканского банка развития на сумму 157 миллионов долларов и Всемирного банка на сумму 900 миллионов долларов. Центральный банк страны тратит полученные от международных кредитных организаций займы в первую очередь на поддержание курса национальной валюты. Но это не спасает песо от стремительной девальвации, которая в первой половине этого года достигла 45%, пишет издание.

Выделение Аргентине кредита в размере 50 миллиардов долларов для сокращения дефицита бюджета на фоне стремительно растущей инфляции Международный валютный фонд одобрил в июне 2018 году. В октябре этого же года МВФ пообещал поднять сумму займа до 56,3 млрд долларов, но в 2021 году сумма была снижена до 44 миллиардов.

Погашение займа МВФ правительство Аргентины производит ежемесячно, причем суммы траншей меняются. Последняя выплата, которую Центробанк и произвел в юанях, не самая большая. Как отмечает автор статьи в аргентинской газете, уже в середине июля Буэнос-Айресу предстоит перечислить МВФ чуть больше четырех миллиардов долларов, которых у ЦБ может просто не оказаться.

С учетом этих проблем, руководство страны пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долгов. Ожидается, что уже на следующей неделе аргентинская делегация отправится в США для продолжения переговоров.

После появления информации, что в США в этом году резко сократились посевные площади сои, цены на нее начали расти. Для Аргентины соя является одним из основных экспортных продуктов, приносящих валютную выручку. Но чтобы использовать в своих интересах эту положительную конъюнктуру, правительство страны должно помочь сельхозпроизводителям собрать хороший урожай. Для этого требуются дополнительные средства, которых в бюджете просто нет, сообщает автор статьи.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буэнос-Айрес#/media/Файл:Banco_de_la_Nación_Argentina
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7 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 14:59
    +4
    МВФ те ещё буржуи. Дают займы под проценты называя это помощью, а потом ещё и диктуют, как вести внутреннюю политику. А если хочешь ещё займ, то повысь тарифы... и тд и тп...
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:01
    -2
    Вагнер аргентине поможет с пшеницей и соей.
    И с мальвинскими острова ми.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:07
      +1
      А как МУЗЫКАНТЫ могут помочь с соей, они ж не агрономы?
      ШЕВСКАЯ помощь, практиковавшаяся когда то в СССР, это затыкание дыр, безхозяйственности и прочего, ни на что, принципиально, повлиять не могут.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:14
    +1
    МВФ, как съел: не сильно обиделся на юани?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:18
      +2
      Не удивлюсь, если уже пишут правила, по которым платежи в чем-либо, кроме нефтедолларов - харам и полное банкротство)))
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:50
    +3
    Поразительно - богатая страна с хорошим климатом, не самая маленькая, много что есть - а живёт уж какое десятилетие в полной жёппе... what
  5. mr.Man
    mr.Man Сегодня, 16:03
    0
    А в тугриках сумма больше была бы... lol