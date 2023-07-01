Аргентина осуществила платеж по госдолгу перед МВФ в юанях

Правительство осуществило сегодня платеж в размере 2,7 миллиарда долларов, использовав юани и специальные права заимствования

Аргентина произвела платеж по погашению кредита, полученного ранее от Международного валютного фонда, в юанях, сообщает издающаяся в Буэнос-Айресе газета La Nación.Такое решение Центральный банк Аргентины принял в связи с продолжающимися проблемами с международными резервами страны, которые по итогам прошлого месяца вновь сократились на пять миллиардов долларов, достигнув самого низкого показателя за последние девять лет - в размере 28 млрд долларов.— сообщает издание.Проблемы в государственной финансовой сфере Аргентины, экономика которой уже не первый год переживает системный кризис, не помогли решить даже срочно предоставленные в конце июня займы Межамериканского банка развития на сумму 157 миллионов долларов и Всемирного банка на сумму 900 миллионов долларов. Центральный банк страны тратит полученные от международных кредитных организаций займы в первую очередь на поддержание курса национальной валюты. Но это не спасает песо от стремительной девальвации, которая в первой половине этого года достигла 45%, пишет издание.Выделение Аргентине кредита в размере 50 миллиардов долларов для сокращения дефицита бюджета на фоне стремительно растущей инфляции Международный валютный фонд одобрил в июне 2018 году. В октябре этого же года МВФ пообещал поднять сумму займа до 56,3 млрд долларов, но в 2021 году сумма была снижена до 44 миллиардов.Погашение займа МВФ правительство Аргентины производит ежемесячно, причем суммы траншей меняются. Последняя выплата, которую Центробанк и произвел в юанях, не самая большая. Как отмечает автор статьи в аргентинской газете, уже в середине июля Буэнос-Айресу предстоит перечислить МВФ чуть больше четырех миллиардов долларов, которых у ЦБ может просто не оказаться.С учетом этих проблем, руководство страны пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долгов. Ожидается, что уже на следующей неделе аргентинская делегация отправится в США для продолжения переговоров.После появления информации, что в США в этом году резко сократились посевные площади сои, цены на нее начали расти. Для Аргентины соя является одним из основных экспортных продуктов, приносящих валютную выручку. Но чтобы использовать в своих интересах эту положительную конъюнктуру, правительство страны должно помочь сельхозпроизводителям собрать хороший урожай. Для этого требуются дополнительные средства, которых в бюджете просто нет, сообщает автор статьи.