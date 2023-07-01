Военное обозрение
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Запечатлено состояние первого корвета ВСУ «Иван Мазепа», строящегося в Турции

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Запечатлено состояние первого корвета ВСУ «Иван Мазепа», строящегося в Турции

Корвет «Иван Мазепа» по состоянию на 2 октября 2022 года



До начала проведения спецоперации единственным на Украине крупным вымпелом оставался фрегат «Гетман Сагайдачный». Вскоре после ее начала корабль погрузился в воду одним из бортов. Как утверждалось киевским режимом, это было сделано намеренно, хотя причины этого шага не раскрывались. Судя по свежим спутниковым снимкам, он до сих пор пребывает в таком же положении.

На этом фоне основные надежды «патриотичная» общественность незалежной возлагает на постройку в Турции новых кораблей, отвечающих к тому же пресловутым «стандартам НАТО». Первый из двух корветов, получивший типичное для современной Украины наименование «Иван Мазепа», был заложен 7 сентября 2021 году, а 2 октября 2022 года спущен на воду в торжественной обстановке, в присутствии супруги Зеленского.

В связи с этим в незалежной ожидалось скорое пополнение «флота», состоящего из катеров, новейшими боевыми кораблями, способными, как утверждалось, противостоять ВМФ РФ на Черном море.

На новых снимках, выложенных 28 июня 2023 года, запечатлен [последующий] прогресс в строительстве украинского корвета «Гетман Иван Мазепа»

- утверждается в издании Navy Recognition.

Несмотря на подобные заявления, подвижек в строительстве корабля, после его торжественного спуска на воду, не заметно. Корвет должен был получить 76-мм орудие OTO Melara, 35-мм пушку Aselsan GOKDENIZ и два 12,7-мм пулемета Aselsan STAMP. Его основное вооружение должно включать 8 ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA-M и две 324-мм торпеды MU90.


Спустя девять месяцев после спуска на воду ничего подобного не просматривается. Никакого вооружения, равно как и радиолокационного оборудования, на корабле не видно; он продолжает представлять собой пустой корпус с «голой» мачтой. Это говорит о том, что оснащение корвета не производится, а на воде он оказался, чтобы освободить стапеля для постройки других судов.
Использованы фотографии:
Enes Balci
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12 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:18
    +3
    А смысл? Ну достроят, ну испытают, ну передадут Киеву, и куда его прятать? А оставлять в той же Турции, ну если только на поржать и дать козырь нашим пропагандистам.
    1. Michael67
      Michael67 Сегодня, 15:25
      0
      "...продолжает представлять собой пустой корпус с «голой» мачтой.". Ещё это говорит о том, что хозяин (гегемон) не видит целесообразности вкладывать деньги в дальнейшее строительство. А это говорит о том, что гегемон тоже считает 404 провальным проектом.
    2. grem
      grem Сегодня, 15:29
      -1
      первого корвета ВСУ «Иван Мазепа», строящегося в Турции

      Красивый кораблик и название хорошее !!!!
      Когда войдет в состав Украины ? Вот главный вопрос у наших ракетчиков !
      Главное чтобы все подписали и потом бахать можно
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 15:55
        +1
        Корвет иуда далеко сразу уйдет. Против китая, в сиднее жить будет.
        Аншлы не дпдут киеву ничего, кредиты отдавать надо
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:23
    +3
    Скорее бы его достроили и передали украине. Сразу после этого его надо будет утопить силами ВВС или береговых комплексов в отместку за "Москву"
    1. grem
      grem Сегодня, 15:33
      +2
      Цитата: Дилетант
      Скорее бы его достроили и передали украине. Сразу после этого его надо будет утопить силами ВВС или береговых комплексов в отместку за "Москву"

      Да все нужно топить ,приближающегося к Одессе и т.д. !! И не важно с каким флагом
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:24
    +2
    Выброшенные на ветер деньги, его потопят при первом удобном случаи. Даже интересно потренироваться на настоящей мишени.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:31
    +1
    И как его доставят в украинский порт? Это комбатант - поэтому наши попросту не дадут ему пройти (ну как в идеале должно быть, если не будет жестов доброй воли)
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:06
      0
      А доставят его, ну скажем в Одессу, очень просто и безопасно - сдаточным турецким экипажем, да и базироваться он вполне себе сможет на ту же румынскую Констанцу и ничего ему не сделают... раз "ДругВладимир" признаёт и мирится с ситуацией, когда "ДругЭрдоган" поставляет бандерам корветы, "Байрактары", БТРы, а другому другу - помидоры и электророзетки со штепселями, то тут всё абсолютно ясно.... будет и "Мазепа" и какие ни будь "Бандера" с "Петлюрой" и "Скоропадским"...
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:47
    +1
    Его состояние аналогично состоянию всего остального украинского флота: полуубитое.
  6. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:51
    +1
    через чёрное море,точно не пройдёт....так то,через босфор на балтику,а там,через польшу самокатом))
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:03
    0
    Клрабль носит имя- предателя. Позорище!( Лучше бы они его назвали " сало". Мнньше позора было бы.