Корвет «Иван Мазепа» по состоянию на 2 октября 2022 года
До начала проведения спецоперации единственным на Украине крупным вымпелом оставался фрегат «Гетман Сагайдачный». Вскоре после ее начала корабль погрузился в воду одним из бортов. Как утверждалось киевским режимом, это было сделано намеренно, хотя причины этого шага не раскрывались. Судя по свежим спутниковым снимкам, он до сих пор пребывает в таком же положении.
На этом фоне основные надежды «патриотичная» общественность незалежной возлагает на постройку в Турции новых кораблей, отвечающих к тому же пресловутым «стандартам НАТО». Первый из двух корветов, получивший типичное для современной Украины наименование «Иван Мазепа», был заложен 7 сентября 2021 году, а 2 октября 2022 года спущен на воду в торжественной обстановке, в присутствии супруги Зеленского.
В связи с этим в незалежной ожидалось скорое пополнение «флота», состоящего из катеров, новейшими боевыми кораблями, способными, как утверждалось, противостоять ВМФ РФ на Черном море.
На новых снимках, выложенных 28 июня 2023 года, запечатлен [последующий] прогресс в строительстве украинского корвета «Гетман Иван Мазепа»
- утверждается в издании Navy Recognition.
Несмотря на подобные заявления, подвижек в строительстве корабля, после его торжественного спуска на воду, не заметно. Корвет должен был получить 76-мм орудие OTO Melara, 35-мм пушку Aselsan GOKDENIZ и два 12,7-мм пулемета Aselsan STAMP. Его основное вооружение должно включать 8 ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA-M и две 324-мм торпеды MU90.
Спустя девять месяцев после спуска на воду ничего подобного не просматривается. Никакого вооружения, равно как и радиолокационного оборудования, на корабле не видно; он продолжает представлять собой пустой корпус с «голой» мачтой. Это говорит о том, что оснащение корвета не производится, а на воде он оказался, чтобы освободить стапеля для постройки других судов.