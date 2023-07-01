Испанский премьер: Мадрид будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, цена для нас не важна

Сегодня Украину посетил глава правительства страны, которая наряду с другими западными странами оказывает поддержку Киеву против России. Речь идёт о премьер-министре Испанского королевства Педро Санчесе.
Как сообщается, Санчес уже успел выступить в украинском парламенте – Верховной Раде - и проводит встречу с президентом Зеленским.
Выступая перед украинскими парламентариями, испанский премьер отметил, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько нужно, и цена для них не важна. Санчес объявил об очередном пакете помощи Украине, выделенном Мадридом на сумму 55 миллионов евро. В пакет этой помощи войдут ещё 4 танка Leopard.
Однако стоит добавить, что европейские лидеры привыкли произносить высокие речи, но на деле всегда свои интересы ставят выше. Стоит только вспомнить ситуацию с украинским зерном, ввоз которого запрещен в целый ряд стран Евросоюза.
Глава правительства Испании подтвердил также тупиковую позицию большинства стран Евросоюза о том, что только Украина должна устанавливать условия и сроки мирных переговоров.
Санчес выступил и в поддержку создания Совета Украина – НАТО.
Напомним, что сегодня Испания начала председательствовать в Совете Европе, и в первый же день премьер страны решил посетить Украину.