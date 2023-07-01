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Испанский премьер: Мадрид будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, цена для нас не важна

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Испанский премьер: Мадрид будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, цена для нас не важна

Сегодня Украину посетил глава правительства страны, которая наряду с другими западными странами оказывает поддержку Киеву против России. Речь идёт о премьер-министре Испанского королевства Педро Санчесе.


Как сообщается, Санчес уже успел выступить в украинском парламенте – Верховной Раде - и проводит встречу с президентом Зеленским.

Выступая перед украинскими парламентариями, испанский премьер отметил, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько нужно, и цена для них не важна. Санчес объявил об очередном пакете помощи Украине, выделенном Мадридом на сумму 55 миллионов евро. В пакет этой помощи войдут ещё 4 танка Leopard.

Однако стоит добавить, что европейские лидеры привыкли произносить высокие речи, но на деле всегда свои интересы ставят выше. Стоит только вспомнить ситуацию с украинским зерном, ввоз которого запрещен в целый ряд стран Евросоюза.

Глава правительства Испании подтвердил также тупиковую позицию большинства стран Евросоюза о том, что только Украина должна устанавливать условия и сроки мирных переговоров.

Санчес выступил и в поддержку создания Совета Украина – НАТО.

Напомним, что сегодня Испания начала председательствовать в Совете Европе, и в первый же день премьер страны решил посетить Украину.
Использованы фотографии:
Википедия/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
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27 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:24
    +7
    Украинцы, Вас никогда Европа не держала
    За «европейцев» - Вы для них «Орда»...
    Она всегда «Ордой» славян считала –
    Для них «Ордою» были мы всегда...
    Столкнуть мечтала Старая Европа
    Россию с Украиной - «кровь за кровь»,
    И чтобы из кровавого потопа,
    Никто из нас не возродился вновь...
    Надеюсь, она снова прогадала,
    И как и в сорок пятом над землей
    Взовьётся над Европой знамя алое
    Под крики - «За Победу!!!» и «Домой!!!»
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:27
      +3
      его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько нужно, и цена для них не важна.

      У народа никто ничего никогда не спрашивает. Как и везде громкие обещания на выборах, а затем следуют понятным только для политиков курсом.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:08
        +1
        Цитата: Anarchist
        У народа никто ничего никогда не спрашивает.

        Опять "Голуббая дивизия" вылезла из могил. Отшибло память.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 17:56
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Опять "Голуббая дивизия" вылезла из могил. Отшибло память.

          Самое ИНТЕРЕСНОЕ, что Пе́дро Са́нчес Пе́рес-Кастехо́н (исп. Pedro Sánchez Pérez-Castejón; род. 29 февраля 1972, Мадрид) — испанский государственный деятель, экономист и политик:
          - с 2 июня 2018 года — не просто председатель правительства Испании,
          - а он ещё и ЛИДЕР Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) с 2014 года
          - а также           и Президент СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНА с 25 ноября 2022 года.

          Важная СПРАВКА.
          Социалисти́ческий интернациона́л (Социнте́рн) — международная неправительственная социал-демократическая организация.
          Главный офис расположен в Лондоне. При этом:
          - Первый интернационал был создан в 1864 году, возобновил свою деятельность в 1951 году во Франкфурте-на-Майне (Германия) на организационном съезде 34 социалистических и социал-демократических партий, преимущественно из Европы.
          - Считает себя правопреемником II Интернационала и существовавшего с 1923 года по Вторую мировую войну "Социалистического рабочего интернационала".

          В 2009 году членами Социнтерна являлись 156 партий из 126 государств, в том числе 116 партий являются полноправными членами и имеют решающий голос, у 26 организаций статус консультативных членов с правом совещательного голоса и 14 являлись наблюдателями.

          Россию в организации представляла партия Справедливая Россия — Патриоты — За правду 1) с 2007 года — в качестве наблюдателя, 3) с 2012 года — в качестве полноправного члена. Партия была исключена из Социнтерна решением от 7 марта 2022 года, в связи с поддержкой вторжения России на Украину.

          Главный программный документ — «Стокгольмская декларация принципов» — провозглашает важнейшими политическими ценностями свободу, справедливость, солидарность. До этого главным документом считалась Франкфуртская декларация.

          Высший орган Социнтерна — съезд (конгресс), который проводится один раз в три года. В промежутках между съездами его деятельностью руководит Совет, созываемый дважды в год.

          С 2013 года параллельно с Социнтерном существует Прогрессивный альянс, в который часто входят те же партии.

          См. подробно - https://ru.wikipedia.org/wiki/Социалистический_интернационал
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:34
      +6
      Кому Вы это обьясняете?.. Зачем?. Я всегда осуждал поляков жа то что украинцев они называют-" быдлом" Пробыв на украине больше шести месяцев, я понял, что поляки- правы.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:39
      +4
      Украинцы, Вас никогда Европа не держала
      За «европейцев» - Вы для них «Орда»...

      Европа выделяла среди славян окатоличенных западных украинцев не как "орду", а как "быдло", а также "рогулей", которые проживали за рогулькой - шлагбаумом на въезде в Лемберг.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:31
    +3
    Ну ты и.....Педро!
    Стыд испанский!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:34
    +3
    Санчес уже успел выступить в украинском парламенте – Верховной Раде

    Одна табуированная лексика!!!
    Почему Кинжал ему в темечко не прилетел?
    Гнилой договорняк 10 000%.
  4. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 16:40
    +2
    Только деньги конечны...
    .........
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 16:52
      +1
      Только деньги конечны...
      Ничего. Кастрюли готовы взять испанскими землями и рабами.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:45
    +2
    Этот человек уже покидает правительство в июле. Как случилось с Борисом Джонсоном или Драги. Что касается Макрона...
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:27
      +1
      Цитата: Carlos Sala
      Этот человек уже покидает правительство в июле.

      А он не из "саросят"? Это бы многое объяснило
  6. A2AD
    A2AD Сегодня, 16:48
    +3
    страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько нужно, и цена для них не важна.
    Когда всем кастрюлям можно переезжать в испанию на полное содержание? Педро же пообещал, что будет алинклюзив. laughing
  7. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 16:50
    +1
    Выступая перед украинскими парламентариями, испанский премьер отметил, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько нужно, и цена для них не важна

    Пройдет совсем немного времени, Педро, и от твоей великой решимости и самоуверенности не останется и следа. Через несколько часов, которые остались до окончания этой ночи, прежде чем утром пропоет петух, эта верность, о которой ты заявляешь, денется неизвестно куда...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:55
    +1
    Испанский премьер: Мадрид будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, цена для нас не важна
    . А у них сейчас конкурс, кто громче и смачнее лизнет большому боссу... то что надо.
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 17:06
    +1
    Испанский премьер: Мадрид будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, цена для нас не важна

    Кому? belay
    Испании точно не упёрлась ур каина ни в одно место, чтобы тратить на неё и так не бесконечный гос. ресурс.
    Ур каине? Так ей это в любом случае не поможет, а лишь отодвинет крах на какое=то время. То есть ресурс испании будет потрачен впустую.
    Единственные кто из это профит получит, и то о его величине сложно спрогнозировать, это пин до сия, как автор и режиссёр конфликта.
    Остальные все мимо кассы. yes
  10. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:06
    +5
    Нищая Испания, так широко размахивается))) а штаны не треснут?))) своих проблем выше крыши.
  11. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:14
    -1
    Слова испанца про "цена для нас не важна", напомнили:

    -И, значит, нам нужна одна победа.
    - Одна на всех ! Мы за ценой не постоим ! yes
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 17:18
    +1
    Испания, сама в "долгах, как в шелках", что она пытается выиграть из этого?
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 17:19
    +1
    Нищая Испания, так широко размахивается))) а штаны не треснут?))) своих проблем выше крыши.
    А может как раз это и есть попытка отвлечь население, что бы оно меньше смотрела на "свои крыши в дырах", когда украинцам еще хуже...
  14. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 17:19
    +1
    Ну ты и... педрО!...
    Ковидные годы забыл.
    А вообще, конечно же, страшно, - насколько игнорятся мнения мнения и интересы народа в Любой стране.
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 17:20
    +1
    В пакет этой помощи войдут ещё 4 танка Leopard.
    Так понимаю, что и какое то МТО к ним, на все 55 миллиона евриков, интересно в каком состоянии эти "Леопарды"?
  16. svp67
    svp67 Сегодня, 17:22
    +1
    Цитата: Андрей Николаевич
    Я всегда осуждал поляков жа то что украинцев они называют-" быдлом" Пробыв на украине больше шести месяцев, я понял, что поляки- правы.
    Народ нынешней Украины подвергся такому зомбированию, как до него мало какой народ подвергался.
  17. Комментарий был удален.
  18. VicVic
    VicVic Сегодня, 17:37
    +1
    Дурочок испанский готов поставить жизнь лично свою на поддержку "404"?
    Или это пустой трёп по европейской методичке.
  19. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:47
    +1
    Эка, любитель паэльи раззадорился))) нищая испания, у которой своих проблем выше крыши, будет поддерживать)))) штаны не треснут?)))
  20. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 17:56
    0
    Потомки фашистов собираются поддерживать нацистов Украины. Вот не удивлён ни разу.
  21. vik669
    vik669 Сегодня, 18:15
    +1
    Над всей Испанией безоблачное небо!