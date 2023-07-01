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Украинские военные пытаются эвакуировать подбитые БМП Bradley

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Украинские военные пытаются эвакуировать подбитые БМП Bradley

Контрнаступательная операция ВСУ вместо планируемого выхода к Азовскому морю и Крыму обернулась захватом нескольких прифронтовых сел на передовой и потерей огромного количества бронетехники. В ее уничтожении большую роль играют обширные минные поля, как установленные до начала ударов ВСУ, так и расставляющиеся после продвижения неприятеля благодаря дистанционному заграждению.


Если засады российских расчетов ПТУР, налеты авиации и удары артиллерии зачастую завершаются уничтожением бронетехники, то мины в сравнении с этими средствами поражения реже приводят к полной потере машин. В связи с этим противник пытается эвакуировать подбитую технику. В этих целях массово задействуются ремонтно-эвакуационные машины как из восставленного советского арсенала, доставшегося ВСУ, так и из парка переданной Западом матчасти.

На кадрах запечатлена подобная эвакуационная операция. На ней украинские военные пытаются вывезти поврежденные в полях БМП Bradley, которыми США насыщали наступательные боевые порядки ВСУ.

Поэтому российские войска стремятся добить вражескую технику. В частности, практикуются налеты ударных вертолетов по местам скопления машин, брошенных неприятелем. Немаловажную роль играет и постоянный огневой контроль местности после отхода противника: это позволяет из-за «засады» уничтожать инженерную технику ВСУ, прибывшую для проведения эвакуации.

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5 комментариев
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  1. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 15:37
    +10
    Нельзя давать их эвакуировать, надо добивать. В Польшу увезут, починят, да ещё и апгрейдят и опять придётся иметь дело с вооружённой бронированной единицей техники на поле боя.
    1. grem
      grem Сегодня, 15:47
      +4
      Их скоро трофеи на Красной площади выставят !!!! Рядом тигры будут и прочии чешские и европейская броня в ВОВ
      Пора народу раскрыть глаза наконец ,что очередной крестовый поход все те же ведут ...Но вот ,где главное "осиное гнездо" ,это нужно Прям крупными буквами написать !!!! А то блин демократия и защита человека ..
      Врут ,врут и врут и кровью заливают ,кто пытается ,что то сказать против !
      Вот Мы в России ,это все переживаем и воюем сейчас .Надеюсь выдюжим ,иначе нам всем бежать уже некуда будет ..В тундру или тайгу ,да и то не факт что не вычислят и не уничтожат
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:40
    +4
    Им нельзя предоставлять шансов на восстановление техники. Надо её уничтожать: никакого второго шанса.
  3. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 15:46
    +4
    Это именно то, чего не хватало РККА в начале 1941г. -понимания того, что подбитую технику нужно обязательно сжигать, ибо немецкие ремонтно-восстановительные кадры оказались на недосягаемой высоте. И ухитрялись ремонтировать технику чуть ли не быстрее. чем её подбивали.

    Только с тех пор прошло время. И сейчас восстанавливать ту же "Брэдли" на У. на фоне сложностей в эвакуации и логистики может оказаться не так уж и правильно, как это было справедливо для PZ -IV в 1941г.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:02
    +1
    Технику надо не просто уничтожать, а уничтожать вместе с эвакуационными командами. И при любой возможности МИНИРОВАТЬ, чтобы пример пары-тройки эвакуаторов, превратившихся в фарш, рассеянный на большой площади, заставил бы остальных эвакуаторов саботировать не только процесс, но и приказы.