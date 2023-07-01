Украинские военные пытаются эвакуировать подбитые БМП Bradley

Контрнаступательная операция ВСУ вместо планируемого выхода к Азовскому морю и Крыму обернулась захватом нескольких прифронтовых сел на передовой и потерей огромного количества бронетехники. В ее уничтожении большую роль играют обширные минные поля, как установленные до начала ударов ВСУ, так и расставляющиеся после продвижения неприятеля благодаря дистанционному заграждению.
Если засады российских расчетов ПТУР, налеты авиации и удары артиллерии зачастую завершаются уничтожением бронетехники, то мины в сравнении с этими средствами поражения реже приводят к полной потере машин. В связи с этим противник пытается эвакуировать подбитую технику. В этих целях массово задействуются ремонтно-эвакуационные машины как из восставленного советского арсенала, доставшегося ВСУ, так и из парка переданной Западом матчасти.
На кадрах запечатлена подобная эвакуационная операция. На ней украинские военные пытаются вывезти поврежденные в полях БМП Bradley, которыми США насыщали наступательные боевые порядки ВСУ.
Поэтому российские войска стремятся добить вражескую технику. В частности, практикуются налеты ударных вертолетов по местам скопления машин, брошенных неприятелем. Немаловажную роль играет и постоянный огневой контроль местности после отхода противника: это позволяет из-за «засады» уничтожать инженерную технику ВСУ, прибывшую для проведения эвакуации.