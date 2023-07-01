Минобороны: На Донецком направлении бойцы «Южной» группировки ВС РФ отразили пятнадцать атак ВСУ

Российские Вооруженные силы продолжают планомерное и методичное уничтожение стратегических военных целей на территории подконтрольной киевскому режиму Украины. В сегодняшней сводке Минобороны сообщается об очередном комбинированном поражении высокоточным оружием большой дальности пунктов управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ. На записи брифинга официального представителя военного ведомства РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова показаны кадры пуска как минимум трех ракет с подводной лодки.
Еще об ударах по тыловым и прифронтовым военным объектам ВСУ. В районе города Запорожье уничтожен склад с горючим украинского военного формирования с одноименным названием. Вблизи с поселком Выемка северо-западнее Соледара накрыт склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Противник продолжает попытки атаковать наши позиции, практически не меняя направления своих активных действий, обозначенные в начале так называемого контрнаступления ВСУ. Российская армия тоже соблюдает негласную «традицию» последних недель боев, раз за разом отражая попытки врага вклиниться в нашу оборону.
Более всего атакующих действий ВСУ провели на Донецком направлении, где оборону держат бойцы «Южной» группировки ВС РФ, всего таковых было предпринято и отбито пятнадцать. И вновь традиционно все атаки закончились для украинских боевиков большими потерями. В живой силе украинские штурмовики потеряли 295 человек, подбиты один танк, две БМП, восемь бронемашин, уничтожены две гаубицы «Мста-Б»и одно орудие Д-20.
На Южно-Донецком направлении российские военные огнем ТОС и артиллерии остановили две атаки противника в районе села Старомайорское. Действия диверсионных групп ВСУ пресечены в районе Новодаровки и Работино Запорожской области, вблизи с поселком Новоселовское в ЛНР. Также ликвидирована диверсионная группа, которая на двух моторных лодках пыталась высадиться на остров Антоновский вблизи с одноименным мостом, вернее тем, что от него осталось.
На Краснолиманском направлении российские военные отработали по позициям ВСУ всеми средствами дальнего поражения, включая авиацию, ствольную и ракетную артиллерию, были задействованы тяжелые огнеметные системы. В районе населенных пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва боевики 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ потеряли 90 человек личного состава, лишились САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20, уничтожены четыре единицы различной бронетехники.
Как всегда активно работала российская артиллерия и авиация. Были поражены: позиции 106-й бригады теробороны в районе Луговского в Запорожье, позиции врага вблизи с н.п.Тимковка, Тополи и Берестовое Харьковской области.
На Запорожском фронте вновь отражена атака ВСУ в районе села Пятихатки.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.