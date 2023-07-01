Западные ресурсы: вблизи российской границы замечены турецкие бронеавтомобили Cobra II на вооружении ВСУ

На Украину не утихает поток военной техники из стран НАТО, при этом значительная его часть не афишируется. Так, на вооружении ВСУ были замечены турецкие бронеавтомобили Cobra II, о поставках которых не заявлялось.
Появились фотографии, на которых изображена турецкая бронетехника Cobra II вблизи российской границы в районе Волчанска [Чугуевский район Харьковской области]. Это наблюдение вызывает вопросы о присутствии этих машин в зоне конфликта, поскольку официально об их передаче ничего не говорилось
- указывается на западных ресурсах.
Как указывается, на представленных фото запечатлены Cobra II, состоящие на вооружении так называемого «РДК» [запрещенная в России террористическая организация], который состоит на попечении СБУ и западных служб и фактически является одним из диверсионных филиалов киевского режима.
Колесный бронеавтомобиль Cobra II 4x4 используется с 1997 года, успев принять участие в различных конфликтах, включая войну в Афганистане и грузинскую интервенцию 2008 года. Масса машины составляет 6200 кг, длина 5,23 м, ширина 2,22 м и высота 2,1 м.
Вместительность техники – 18 человек. Оснащенные 6,5-литровым дизельным двигателем, они развивают максимальную скорость 115 км/ч и имеют запас хода 752 км. Cobra II оборудована винтовой подвеской, что повышает ее способность маневрировать в сложных условиях и обеспечивает относительный комфорт экипажу.
Cobra II стала ценным приобретением для украинских вооруженных сил
- полагают в издании Army Recognition.