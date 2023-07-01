Количество украинских заявлений о том, что «россияне собираются взорвать Запорожскую АЭС», растёт день ото дня. Несмотря на то, что постпред РФ в ООН Василий Небензя выступил с официальным заявлением о том, что осуществлять взрыв на крупнейшей в Европе атомной станции Россия просто в силу уже одного только здравого смысла не собирается, украинские чиновники продолжают гнуть свою дезинформационную линию.
В такой ситуации объяснение этому может быть только одно. Режим Зеленского, потеряв несколько тысяч своих наиболее подготовленных военнослужащих в ходе контрнаступления, длящегося уже почти месяц, не видит никаких иных возможностей добиться серьёзной поддержки со стороны Запада, кроме как ядерная провокация.
Учитывая тот факт, что всевозможные провокации стали визитной карточкой необандеровского режима, вряд ли могут быть сомнения в том, что украинская сторона попытается осуществить взрыв на Запорожской АЭС.
В Киеве, понимая, что контрнаступление к настоящему моменту зашло в тупик и что к началу натовского саммита предъявить партнёрам фактически нечего, будут делать всё, чтобы обратить на себя внимание. По этой причине сейчас и пытаются запустить машину дезинформации с обвинениями в адрес России в том, что Москва якобы собирается взорвать атомную станцию, которую сама и контролирует. Это из той же серии, что и прошлые заявления в стиле: «Они сами себя обстреляли», «Это был не авиаудар по Луганску, а взрыв кондиционера», «Это Россия сама взорвала газопроводы «Северный поток», Каховскую ГЭС, сама атаковала Кремль с помощью беспилотников», «Сама устроила нападение на Брянскую область» и всё в том же духе.
Если осуществить подрыв АЭС украинскому режиму не удастся, то будут разыгрывать карту с тем, что Россия якобы допустила «радиоактивный выброс». Присутствие миссии МАГАТЭ на станции ни киевский режим, ни его американских и британских кураторов в этом плане, безусловно, не волнуют. Поэтому для подкрепления своих обвинительных вердиктов Украина может попытаться устроить подрыв чего-то подобного грязной ядерной бомбе в Запорожской области, чтобы выставить всё как взрыв на АЭС, контролируемой Российской Федерацией.