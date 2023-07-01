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Рост числа украинских обвинений в адрес России о якобы готовности «взорвать ЗАЭС» свидетельствует о подготовке киевского режима к масштабной провокации

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Рост числа украинских обвинений в адрес России о якобы готовности «взорвать ЗАЭС» свидетельствует о подготовке киевского режима к масштабной провокации

Количество украинских заявлений о том, что «россияне собираются взорвать Запорожскую АЭС», растёт день ото дня. Несмотря на то, что постпред РФ в ООН Василий Небензя выступил с официальным заявлением о том, что осуществлять взрыв на крупнейшей в Европе атомной станции Россия просто в силу уже одного только здравого смысла не собирается, украинские чиновники продолжают гнуть свою дезинформационную линию.


В такой ситуации объяснение этому может быть только одно. Режим Зеленского, потеряв несколько тысяч своих наиболее подготовленных военнослужащих в ходе контрнаступления, длящегося уже почти месяц, не видит никаких иных возможностей добиться серьёзной поддержки со стороны Запада, кроме как ядерная провокация.

Учитывая тот факт, что всевозможные провокации стали визитной карточкой необандеровского режима, вряд ли могут быть сомнения в том, что украинская сторона попытается осуществить взрыв на Запорожской АЭС.

В Киеве, понимая, что контрнаступление к настоящему моменту зашло в тупик и что к началу натовского саммита предъявить партнёрам фактически нечего, будут делать всё, чтобы обратить на себя внимание. По этой причине сейчас и пытаются запустить машину дезинформации с обвинениями в адрес России в том, что Москва якобы собирается взорвать атомную станцию, которую сама и контролирует. Это из той же серии, что и прошлые заявления в стиле: «Они сами себя обстреляли», «Это был не авиаудар по Луганску, а взрыв кондиционера», «Это Россия сама взорвала газопроводы «Северный поток», Каховскую ГЭС, сама атаковала Кремль с помощью беспилотников», «Сама устроила нападение на Брянскую область» и всё в том же духе.

Если осуществить подрыв АЭС украинскому режиму не удастся, то будут разыгрывать карту с тем, что Россия якобы допустила «радиоактивный выброс». Присутствие миссии МАГАТЭ на станции ни киевский режим, ни его американских и британских кураторов в этом плане, безусловно, не волнуют. Поэтому для подкрепления своих обвинительных вердиктов Украина может попытаться устроить подрыв чего-то подобного грязной ядерной бомбе в Запорожской области, чтобы выставить всё как взрыв на АЭС, контролируемой Российской Федерацией.
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4 комментария
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:03
    -1
    Хинзиры обстреляют ХОЯТ до разрушения тех бетонных «бочек» или применят ракету с «грязным» снаряжением. Провокация на ЗАЭС – устроить заражение местности всем дерьмом, которое может быть разбросано с хранилища радиоактивных отходов после обстрела.
    1. grem
      grem Сегодня, 16:12
      0
      Пусть ,что хотят делают ,но ветер восточный по любому будет дуть в сторону Европы ..А там их проблемы !
      Сейчас западу (англосаксам и их васалам) уже практически никто не верит ,как бы они не визжали в своих "мировых сми" ..Все все поняли ,для чего это и кому выгодно !
      Можете бетонобойной бахнуть ,конечно ..Но потом не обижайтесь за Йелстоун
      И будем наблюдать ,кому хуже от этого Твари только попробуйте ! angry
      Вам хана сразу за океаном ..
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:05
    0
    Мы дрлжны будем ответить им зеркально, благо есть по чему.
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:08
    0
    Мы обвиняем их в подготовке теракта, они нас. Кто в итоге виноват? request
    А, впрочем, ясно кто. Кто проиграет, тот и виноват. Война всё спишет. Но лишь победителю wink