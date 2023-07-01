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На Запорожском направлении в районе Работино ВСУ периодически ведут разведку позиций ВС России

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На Запорожском направлении в районе Работино ВСУ периодически ведут разведку позиций ВС России

В зоне проведения спецоперации на Запорожском направлении в районе Работино подразделения ВСУ периодически ведут разведку позиций ВС России. Украинские военные не приближались с севера к Работино ближе, чем на полтора километра.


Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Подразделение противника численностью до роты расположился на лесопилке неподалеку от населенного пункта. Его периодически обстреливают российские артиллеристы, а боевики ВСУ ночью проводят разведку позиций россиян.

Примерно в трех километрах на северо-восток от Работино позиция украинских военных скрыта за высотой. Они время от времени появляются в поле зрения, но наталкиваются на российских морпехов из 810-й бригады.

Также на данном участке активно действует армейская авиация ВКС России. Ее вертолеты Ка-52 наносят удары по противнику.

Сегодня утром украинские военные пытались атаковать Работино, но потерпели неудачу. Атака проходила при поддержке артиллерии ВСУ. Украинская пехота численностью до взвода примерно в 11 часов вела бой против российских подразделений. Восемь боевиков ВСУ на пикапе въехали в село Пятихатки, но все они были уничтожены огнем ТОС-1А «Солнцепек».

Сегодня после полудня украинские военные предприняли попытку ракетного удара по Бердянскому району Запорожской области. Обе выпущенные ракеты были сбиты ПВО ВС России, но обломки одной из них развалили сарай одного из местных жителей.
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9 комментариев
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  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 16:24
    0
    Спустя кучу подбитых леопердов свини начали дз вешать.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:22
      0
      Как?? И на гусеницы??? Очень интересная, идея
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:50
    +2
    То есть из статьи если я правильно понял(поправьте если ошибаюсь) взвод ВСУ 11 часов вел бой с нашими и его не раздербанила арта, авиация, минометы? И как понять?
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:16
      0
      Цитата: Ропот 55
      То есть из статьи если я правильно понял(поправьте если ошибаюсь) взвод ВСУ 11 часов вел бой с нашими и его не раздербанила арта, авиация, минометы?

      Читайте внимательно . В статье написано В 11 часов , а не 11 часов. Разницу улавливаете?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:35
        0
        Fitter65 hi, получается украинская пехота численностью до взвода В 11 вела бой против российский подразделений, буква в тут вообще к чему???? Если в 11 начался бой то наверное правильнее по смыслу звучало бы так, что сегодня В 11 часов (дня, ночи) подразделения ВСУ численностью и т. д. Построение предложение с буквой в немного не понятна.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:51
    +1
    На Запорожском направлении в районе Работино ВСУ периодически ведут разведку позиций ВС России
    . Легче перечислить, где они не ведут никакой разведки...
    Вопрос в том, куда они НЕ МОГУТ перекинуть свои резервы, самые боеготовые, оснащённые части?
    Хотя, специфика местности на некоторых направлениях, ограничивает в способности маневрирования, вести реальные наступательных действия...
    В общем, бум смотреть по складывающейся обстановке.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:52
    -1
    16:08 МСК (неофициально)
    Началась эвакуация крупных предприятий в Сумах и Харькове, идет укрепление второй линии обороны, сообщает военкор Александр Сладков. Он считает, что это может свидетельствовать о том, что Киев готовит города к сдаче.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:54
      +2
      tihonmarine hi, это пока не очем, подождать надо, Сладков может и торопится.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:58
        0
        Цитата: Ропот 55
        tihonmarine , это пока не очем, подождать надо, Сладков может и торопится.

        16:08 МСК (неофициально) торопиться не будем.
        Карта нна сегодня с потерями :