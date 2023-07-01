На Запорожском направлении в районе Работино ВСУ периодически ведут разведку позиций ВС России

В зоне проведения спецоперации на Запорожском направлении в районе Работино подразделения ВСУ периодически ведут разведку позиций ВС России. Украинские военные не приближались с севера к Работино ближе, чем на полтора километра.
Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».
Подразделение противника численностью до роты расположился на лесопилке неподалеку от населенного пункта. Его периодически обстреливают российские артиллеристы, а боевики ВСУ ночью проводят разведку позиций россиян.
Примерно в трех километрах на северо-восток от Работино позиция украинских военных скрыта за высотой. Они время от времени появляются в поле зрения, но наталкиваются на российских морпехов из 810-й бригады.
Также на данном участке активно действует армейская авиация ВКС России. Ее вертолеты Ка-52 наносят удары по противнику.
Сегодня утром украинские военные пытались атаковать Работино, но потерпели неудачу. Атака проходила при поддержке артиллерии ВСУ. Украинская пехота численностью до взвода примерно в 11 часов вела бой против российских подразделений. Восемь боевиков ВСУ на пикапе въехали в село Пятихатки, но все они были уничтожены огнем ТОС-1А «Солнцепек».
Сегодня после полудня украинские военные предприняли попытку ракетного удара по Бердянскому району Запорожской области. Обе выпущенные ракеты были сбиты ПВО ВС России, но обломки одной из них развалили сарай одного из местных жителей.