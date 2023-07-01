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По стопам российских десантников в СВО: канадская армия испытывает багги Polaris с ПТРК

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По стопам российских десантников в СВО: канадская армия испытывает багги Polaris с ПТРК

В лесных сражениях на Краснолиманском направлении себя эффективно показали высокомобильные отряды ВДВ РФ. Российские десантники, передвигаясь на маневренных багги отечественного производства, быстро приближались к позициям неприятеля, наносили удар по противнику и с той же скоростью покидали передовой край.


Данный опыт решили продублировать в канадской армии, пойдя по стопам своего геополитического противника, каковым в Оттаве считается Россия. Так, на информационном ресурсе 2-й Канадской механизированной бригады были размещены материалы о тестировании аналогичной тактики.

В ходе испытаний на багги Polaris MRZR были установлены ПТРК TOW.

Модифицированный вездеход сочетает в себе известную маневренность и универсальность платформы MRZR с улучшенной защитой и огневой мощью, позволяя батальону эффективно поражать и нейтрализовать бронированные угрозы на поле боя

- пояснили военные.

MRZR выпускается американской компанией Polaris Defense и представляет собой универсальный внедорожник 4x4. В нем могут разместиться до четырех человек, с двумя сиденьями спереди и двумя посередине и транспортным отсеком сзади для перевозки оборудования и припасов. Грузоподъемность составляет 680 кг.

Благодаря компактным размерам 3,55 м в длину, 1,51 м в ширину и 1,87 м в высоту, MRZR способен эффективно маневрировать в стесненных условиях, например, на пересеченной местности.

Использованы фотографии:
Минобороны Канады
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3 комментария
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 18:15
    -2
    Надо учиться у НАТО хватать необходимое из опыта БД.
    Нашим 7 лет в Сирии не хватило чтобы понять смысл БПЛА.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:18
    0
    А, ну как передвижная установка ПТУР багги еще могут потянуть. Хотя и категорически хреново - даже на фото видно, что места даже под пару резервных выстрелов нет. И по грузоподъемности вопрос - утащит пару бойцов, пусковую. три ракеты? Опять-таки - остойчивость этого гомна - точно ниже плинтуса.
    Сомнительное решение, надо смотреть, как себя покажет. В степи еще может быть, а в средней полосе? Там холм на холме - как бы не куелднулась через башку
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 18:23
    0
    Только вот бронирования вообще нет. Нарвёшься на засаду с обычным стрелковым вооружением и конец всем.