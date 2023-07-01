По стопам российских десантников в СВО: канадская армия испытывает багги Polaris с ПТРК

Модифицированный вездеход сочетает в себе известную маневренность и универсальность платформы MRZR с улучшенной защитой и огневой мощью, позволяя батальону эффективно поражать и нейтрализовать бронированные угрозы на поле боя

В лесных сражениях на Краснолиманском направлении себя эффективно показали высокомобильные отряды ВДВ РФ. Российские десантники, передвигаясь на маневренных багги отечественного производства, быстро приближались к позициям неприятеля, наносили удар по противнику и с той же скоростью покидали передовой край.Данный опыт решили продублировать в канадской армии, пойдя по стопам своего геополитического противника, каковым в Оттаве считается Россия. Так, на информационном ресурсе 2-й Канадской механизированной бригады были размещены материалы о тестировании аналогичной тактики.В ходе испытаний на багги Polaris MRZR были установлены ПТРК TOW.- пояснили военные.MRZR выпускается американской компанией Polaris Defense и представляет собой универсальный внедорожник 4x4. В нем могут разместиться до четырех человек, с двумя сиденьями спереди и двумя посередине и транспортным отсеком сзади для перевозки оборудования и припасов. Грузоподъемность составляет 680 кг.Благодаря компактным размерам 3,55 м в длину, 1,51 м в ширину и 1,87 м в высоту, MRZR способен эффективно маневрировать в стесненных условиях, например, на пересеченной местности.