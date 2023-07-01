Спикер Воздушных сил ВСУ: Россияне накапливают ресурсы для новой атаки

Очевидно, противник что-то накапливает, подходит для каких-то более коварных намерений. Можно только полагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ

Украинское контрнаступление, о котором так долго говорили в Киеве, топчется на месте, хотя западные и украинские СМИ говорят об обратном. Но зато в Киеве говорят о накоплении сил и средств Россией, у которой их уже, вроде как, не должно было остаться, если учесть уверенность, с которой начиналось контрнаступление ВСУ.В частности, о том, что Россия накапливает ресурсы, чтобы совершить новые атаки заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Так он объяснил снижение количества российских ракетных ударов по Украине в последнее время.При этом представитель Воздушных сил связал возможные действия ВС России с недавними событиями в России, т.е. попыткой вооружённого мятежа.- сказал Игнат.По словам спикера Воздушных сил, несмотря на снижение количества ударов, всё же российская тактическая авиация ежедневно атакует Украину, сбрасывая управляемые авиабомбы.Согласно сообщению Минобороны РФ, очередной ракетный удар по позициям ВСУ был нанесён сегодня. Ударом подверглись пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк».