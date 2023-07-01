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Спикер Воздушных сил ВСУ: Россияне накапливают ресурсы для новой атаки

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Спикер Воздушных сил ВСУ: Россияне накапливают ресурсы для новой атаки

Украинское контрнаступление, о котором так долго говорили в Киеве, топчется на месте, хотя западные и украинские СМИ говорят об обратном. Но зато в Киеве говорят о накоплении сил и средств Россией, у которой их уже, вроде как, не должно было остаться, если учесть уверенность, с которой начиналось контрнаступление ВСУ.


В частности, о том, что Россия накапливает ресурсы, чтобы совершить новые атаки заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Так он объяснил снижение количества российских ракетных ударов по Украине в последнее время.

При этом представитель Воздушных сил связал возможные действия ВС России с недавними событиями в России, т.е. попыткой вооружённого мятежа.

Очевидно, противник что-то накапливает, подходит для каких-то более коварных намерений. Можно только полагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ

- сказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, несмотря на снижение количества ударов, всё же российская тактическая авиация ежедневно атакует Украину, сбрасывая управляемые авиабомбы.

Согласно сообщению Минобороны РФ, очередной ракетный удар по позициям ВСУ был нанесён сегодня. Ударом подверглись пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк».
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:42
    +1
    То есть у вас такие дикие потери - это даже без участия наших ВКС? А че ж будет, когда еще летуны добавят? belay
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:49
      +1
      Цитата: Bingo
      То есть у вас такие дикие потери - это даже без участия наших ВКС? А че ж будет, когда еще летуны добавят?

      Есть надежда, что у ВВС РФ есть стратегические резервы, но уверенности нет.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:19
        +2
        Цитата: Румaтa
        Есть надежда, что у ВВС РФ есть стратегические резервы, но уверенности нет.

        А вот у меня есть уверенность - что они тупо уже не знают, что бы еще соврать, чтоб поверили, что в штанах - пластилин! Вот и затеяли новый виток - "таки повидло, барин, а не обосрамшись! Видишь - русские уже не летают и Ланцеты не используют. Кончились, барин, совсем-совсем кончились!"
        А вот надежды, что им поверят - это и у них самих нет. Разве что под овердозой кокоса winked
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 17:57
          0
          Лучше оперировать фактами.
          А факты - 29 июня Киев рекомендовал жителям Сумской области эвакуироваться, а сегодня начали эвакуировать предприятия из Харькова.
          Так что информация о "накоплении российских ресурсов для наступления" может быть даже правдивой. И даже понятно, куда эти силы будут наступать.
          Оно и правильно. И Харьков, и Одессу брать надо, но в нынешней обстановке брать Одессу рановато - слишком заманчиво будет взять наши войска там в окружение, ВСУ даже свои войска далеко перемещать не придётся, они уже в удобном для этого месте стоят.
          А вот Харьков сейчас брать самое время. Тут уже украинские войска под Артёмовском могут под угрозой котла оказаться.
    2. grem
      grem Сегодня, 16:50
      +1
      Цитата: Bingo
      То есть у вас такие дикие потери - это даже без участия наших ВКС? А че ж будет, когда еще летуны добавят? belay

      Да им пофиг их потери Бинго ! Им главное траншы и кредиты и вперед на клятых Там всех уже подметают дурни ,но самое интересное из европы ,которые с флагами бегают и орут Этих не трогают !!! На развод держат черти
      Наконец то наши стали ВКС использовать с ФАБми и планирующими бомбами (которых у нас очень много))) Все только начинается !
      Мочим ,продвигаемся ,выстрел ,опять мочим ..Продвигаемся !!! Так все уже должно быть ..Они нам не "братья" уже ,когда немецкие танки подогнали и т.д.
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 16:49
    +1
    Можно только полагать, что у них в голове после тех событий
    Эта фраза как раз и висит на языке россиян после майдана. Что там у этих майданутых в головах...?!
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:50
    +2
    Мы определимся, или нет, чьё контрнаступление идёт? Я уже запутался. Кто наступает, а кто контрнаступает? am
    1. grem
      grem Сегодня, 16:56
      +4
      Цитата: Андрей Москвин
      Мы определимся, или нет, чьё контрнаступление идёт? Я уже запутался. Кто наступает, а кто контрнаступает? am

      Пока идет денацификация ..Лезут дуром и трупы ,опять лезут с танками натовскими и вообще выжигаем все и всех ..Такова тактика пока ! hi
      Ну если натовцы полезут типо поляков и прибалтов ,то тут все будет уже по взрослому выжигать начнем ..Ну и США ,вряд ли отсидятся за океаном твари ..
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:28
        0
        Какая же это денацификация, если они "лезут дуром"? Наоборот, бандеровщина прёт полным ходом в мозгах. И вы что, считаете, наши сейчас на лёгкой прогулке, а "по взрослому выжигать" только в случае появления поляков и прибалтов начнём? Которых уже и так там немало.
        1. ave0123
          ave0123 Сегодня, 17:47
          0
          Цитата: Андрей Москвин
          , а "по взрослому выжигать" только в случае появления поляков и прибалтов начнём? Которых уже и так там немало.


          выжигать будем польские и прибалтийские города, население которых не жалко от слова совсем.
          1. ANB
            ANB Сегодня, 17:59
            0
            . прибалтийские города

            Прибалтийские города, так то, собственность России. Еще Петром Первым куплены за живое серебро.
            Он и население купил, но так как крепостное право отменили, то могут ехать, куда хотят.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:24
    +1
    Единственные варианты для Украины, уже не с целью победы, а чтобы оттянуть время. Участие объединённой группировки войск НАТО или глобальная террористическая акция, что-то схожее с подрывом дамбы, но ещё сильнее. Белоруссию оперативно перекрыли от дурака и там уже не выйдет. Провокация с Калининградской областью или группировкой российских миротворцев, равно прямому объявлению войны. Значит остаётся террористическая акция. what
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: МятныйПряник
      Значит остаётся террористическая акция.