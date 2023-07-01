Военное обозрение
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Зафиксировано уничтожение крылатой ракеты Storm Shadow ЗРК «Панцирь-С»

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Зафиксировано уничтожение крылатой ракеты Storm Shadow ЗРК «Панцирь-С»

На фоне постоянных уверений киевского режима о «чудодействии» западного оружия боевые реалии раз за разом опровергают это мифотворчество. В частности, большая надежда возлагалась кураторами незалежной на ударные дальнобойные системы: РСЗО HIMARS и ракеты класса «воздух-поверхность» Storm Shadow.


Как рассчитывалось, они будут в состоянии эффективно преодолевать российскую противовоздушную оборону, нанесут критические повреждения командным пунктам, инфраструктуре и тылам российских войск, что позволит этому дальнобойному оружию сыграть существенную роль в разгроме российских войск в украинском конфликте.



Однако ВС РФ учатся бороться с одними из самых, как принято считать на Западе, смертоносными системами. Так, украинские военные засняли работу российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», который вел работу издалека. На видео зафиксировано несколько пусков ЗУР, по итогам которых была сбита крылатая ракета Storm Shadow воздушного базирования. После ее уничтожения на земле съемка резко прекращается: возможно, что украинские военные, внимательно следившие за указанным поединком, как раз сами стали жертвой переданного незалежной оружия.

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22 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 17:37
    +2
    Хороша реклама "Панцирю". После завершения конфликта за нашим оружием очередь выстроится.
    Заодно и мифы развеются о непобедимости демократичных западных образцов.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:49
      +3
      Цитата: Anarchist

      Заодно и мифы развеются о непобедимости демократичных западных образцов.

      Приведите мне эти мифы?
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:01
        +4
        Помню во времена сирийской войны ципсота и многие прочие рассказывали, что дуэль панцирь-байрактар идёт в пользу беспилотника, которого наш ЗРК не видит в упор, так как композиты и вообще маленький он. Теперь об этом ципсота забыла.
        1. tTшка
          tTшка Сегодня, 18:12
          -2
          Да нет смысла таким персонажам примеры приводить, хоть 100500 приведи... надо игнорить или вопросом на вопрос отвечать )))
      2. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:14
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Приведите мне эти мифы?

        * Железный купол сбивает 100% ракет(с)
        * Ракеты, которые железный купол не сбивает - летят мимо цели(с)
        Ну, впрочем, это сирийцы с палестинцами уже обосновали на всю ермолку))) А вот на юге России выяснили, что:
        * Жабелин наводится нихрена не на танк, а тупо на ближайший открытый огонь.
        * Пэтриот может сбить, кроме высоток, разве что бункер СБУ
        * Бредли уничтожать танки могут - но только те, с которыми воюют на одной стороне.
        * Леопард хорош в зоопарке, а не на поле боя.
        * Мрап годится либо в Африке против дикарей в тапках, либо для транспортировки свиней на колбасный завод.
        * Западные минные тралы настолько продвинутые, что продвигаются сразу полдальше от мины и громко хохочут, когда вместо них на мине подрывается тот, кто этот трал на минное поле притащил.
        ...Ну, хватит, или еще вспомнить?
        1. tTшка
          tTшка Сегодня, 18:17
          -1
          Тююю, ща скажут, что таки это не то ))) laughing
      3. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 18:21
        0
        Вся. Вся вундерваффе лаптями закидывается. Или вы с историей не знакомы?
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 18:17
      +2
      Трижды пересмотрел ролик, подскажите на какой секунде
      Зафиксировано уничтожение крылатой ракеты Storm Shadow ЗРК «Панцирь-С»

      Спасибо hi
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:37
    +3
    Мне вот интересно, в СССР для борьбы с КР "вероятного противника" был создан МиГ-31, а сейчас его не пробовали использовать для борьбы с этими КР?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:47
      +6
      Миг 31 был включен/интегрирован в общую систему ПВО. Особое направление, со стороны арктики... огромные расстояния, сложная метео обстановка и суровые условия проживания, службы, соответственно трудности создания позиционным районов ПВО! Вот это направление перекрывали за счёт перехватчик в Миг 25, потом 31.
      Их мало, ресурс ограничен, дороговизна лётного часа, не малая... нет смысла использовать там, где можно использовать другую технику, которая восполнима, идёт в войска регулярно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:14
        0
        Дополню,с Вашего разрешения.Кроме как прикрытия арктического направления,эти перехватчики являются носителем,первой ступенью гиперзвукового оружия.Их надо беречь.
      2. Сергей Валов
        Сергей Валов Сегодня, 18:23
        0
        Не совсем так. 25-е и 31–е широко использовались и на других направлениях, просто на Севере альтернативы им практически не было, разве что Ту-128, но он появился несколько раньше.
    2. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 18:15
      +2
      МиГ-31 создавался как часть системы ПВО страны, в боевых действиях на Украине же сейчас используется преимущественно войсковая ПВО,
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:38
    +2
    Не бывает абсолютного оружия... со временем на любую пробку находится подходящая открывашка.
    Вопрос времени и цены, как всегда.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:19
      0
      Здесь дело не во времени. КР в принципе является сложной целью и это плохо лечится. Сложность увеличивается из-за технологий малозаметности и возможности задать сложную траекторию подлета (с возможностью атаки не в лоб, а со спины). Но если такая ракета идет лоб-в-лоб на ЗРК (и он не спит), то она будет сбита без особых проблем.он
  4. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 17:53
    0
    После ее уничтожения съемка резко прекращается: возможно украинские военные, внимательно следившие за указанным поединком, внезапно коллапсируют в сингулярность, а следом за ними ВСУ, Украина, Европа, НАТО, весь коллективный Запад.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 17:53
    +4
    раз за разом опровергают это мифотворчество

    Автора бы в блиндаж посадить прикрытый панцырем по которому летела эта ракета ) что бы он оттуда такие пафосные вещи рассказывал .Любую ракету можно перехватить,вопрос лишь насколько сложно.И штормы к сожалению сбиваются совсем не легко
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:04
      0
      А вы оператор панциря или из блиндажа пишете? У КР единственный бонус что летит на низкой высоте, в условиях прямой видимости это цель простая
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 18:15
      -1
      Цитата: spirit
      Любую ракету можно перехватить,вопрос лишь насколько сложно

      Это как Пэтриот перехватывал Кинжал? Ну, да, так любую можно...
  6. wanna
    wanna Сегодня, 18:10
    -1
    Россия должна послать "добровольцев" в любую организацию и иметь возможность поставлять оружие, которое может атаковать Лондон и убивать британцев.

    Только тогда люди будут уважать тот факт, что у России есть "красная линия".
  7. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:13
    +2
    Чего то я из видео вообще ничего не понял, на последних секундах прилёт примерно в то место, откуда стрелял панцирь, так кто кого сбил?
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 18:22
      0
      Пересмотрите видео, прилет был рядом с снимающим, причем тело ракеты видно отчетливо, если это Storm Shadow упал (длина - 5 метров), считай в соседней комнате рвануло