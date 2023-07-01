Зафиксировано уничтожение крылатой ракеты Storm Shadow ЗРК «Панцирь-С»

На фоне постоянных уверений киевского режима о «чудодействии» западного оружия боевые реалии раз за разом опровергают это мифотворчество. В частности, большая надежда возлагалась кураторами незалежной на ударные дальнобойные системы: РСЗО HIMARS и ракеты класса «воздух-поверхность» Storm Shadow.
Как рассчитывалось, они будут в состоянии эффективно преодолевать российскую противовоздушную оборону, нанесут критические повреждения командным пунктам, инфраструктуре и тылам российских войск, что позволит этому дальнобойному оружию сыграть существенную роль в разгроме российских войск в украинском конфликте.
Однако ВС РФ учатся бороться с одними из самых, как принято считать на Западе, смертоносными системами. Так, украинские военные засняли работу российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», который вел работу издалека. На видео зафиксировано несколько пусков ЗУР, по итогам которых была сбита крылатая ракета Storm Shadow воздушного базирования. После ее уничтожения на земле съемка резко прекращается: возможно, что украинские военные, внимательно следившие за указанным поединком, как раз сами стали жертвой переданного незалежной оружия.