Новую бригаду ВСУ хотят оснастить за счет третьей партии польских танков PT-91 Twardy

Польская армия в форсированном режиме перевооружается на южнокорейские и американские ОБТ. При этом прежний парк техники, состоявший из машин советской эпохи, проходит восстановление и модернизацию, после чего партиями отправляется на нужды украинских войск.
В частности, одной из моделей, поставляемых ВСУ, является танк PT-91 Twardy – польская модификация Т-72. Как предполагают западные эксперты, всего Варшава способна передать киевскому режиму 230 танков. Согласно официальным заявлениям, с момента начала проведения спецоперации уже состоялись два транша поставок – по 30 и 60 единиц соответственно в 2022 и 2023 годах. Теперь речь идет о передаче новой, третьей партии. Как отмечается в западных ресурсах, командование ВСУ хочет оснастить недавно сформированную 22-ю механизированную бригаду 60 единицами PT-91.
Согласно оценкам, без учета Twardy, украинская армия получила из Польши более 250 танков T-72M и T-72M1R, 14 ед. Leopard 2A4.
PT-91 массой 45,9 тонн оснащен пассивной динамической защитой польского производства ERAWA-1 и ERAWA-2, приборами ночного видения. Он может развивать скорость на дороге 60 км/ч благодаря дизельному двигателю PZL-Wola S-12U мощностью 850 л.с. (630 кВт).