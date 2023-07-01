Не для кого ни секрет, что в последние дни во Франции все сильнее нарастают протесты, поводом к которым послужило убийство полицейскими подростка.
Ситуацию во Франции прокомментировал и зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, президенту Франции Эммануэлю Макрону стоили бы больше думать о Франции и французах, вместо того чтобы тратить деньги на военные поставки Украине.
Президенту Франции, говорившему о поддержке Украины, стоит перейти на сторону своей страны, так как французам пригодились бы потраченные на Киев деньги
- сказал Медведев.
Зампред российского Совбеза отметил, что Макрону следовало бы тратить деньги на простых французов вместо бесполезного вооружения банды президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что 27 июня французские полицейские во время проверки на дороге в городе Нантере застрелили 17-летнего подростка, объясняя это его отказом выполнять их требования. Этот инцидент вызвал волну крупных беспорядков в ряде городов Франции, которые длятся уже несколько дней.
По словам Медведева, французские власти пожинают плоды «многолетней «удачной» миграционной политики некогда просвещённой Европы».
Напомним, что минувшей ночью французские протестующие завладели стрелковым оружием, а также сожгли полицейский участок.