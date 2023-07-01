Зеленский: Запад не торопится начинать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16

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Запад не торопится начинать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Возможно, со стороны западных партнеров идет намеренное затягивание сроков.Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, где перед этим происходила его встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом.Глава киевского режима отметил важность достижения договоренности о начале подготовки украинских летчиков, утверждая, что Киеву удалось «дожать» своих западных партнеров в этом вопросе. И теперь существует коалиция государств, которые возьмут на себя обучение военнослужащих ВСУ управлению истребителями F-16. Но пока что не существует конкретного понимания того, как достигнутые договоренности будут воплощаться в жизнь и когда начнется обучение пилотов.- выражает свое недовольство союзниками украинский «гарант».Он предположил, что затягивание сроков начала обучения происходит намеренно. Украинский президент заявил, что не понимает, почему так происходит.Исходя из этого, Зеленский задается вопросом по поводу сроков поставки на Украину самих истребителей. Ведь она начнется не ранее, чем украинские пилоты закончат обучение.Ранее глава киевского режима предположил, что летчиков начнут учить управлять истребителями F-16 с августа, а еще через полгода на Украину прибудут первые такие самолеты. В американском издании Politico, журналисты которого сослались на неназванные компетентные источники, заявили, что Киев начнет получать F-16 в начале 2024 года.