«Голден Хинд» – путь вокруг света

Реплика галеона «Голден Хинд» в Саутворке, Лондон. Фотография Хосе Л. Марина
Если ты назвался смелым,
Значит, не дрожи в бою.
Ты сумей отважным делом
Смелость доказать свою,
Слабый и душой, и телом
В нашу не войдёт семью.
Слабый будет бит,
А смелый победит.
Море поёт,
Море зовёт,
Смело вперёд!
В. Лебедев-Кумач
Значит, не дрожи в бою.
Ты сумей отважным делом
Смелость доказать свою,
Слабый и душой, и телом
В нашу не войдёт семью.
Слабый будет бит,
А смелый победит.
Море поёт,
Море зовёт,
Смело вперёд!
В. Лебедев-Кумач
Корабли и капитаны. Открыв пролив Дрейка, команда «Голден Хинд» повернула свой корабль на север и начала самый невероятный в истории пиратский рейд. Правда, при высадке на берег в стычке с индейцами последние убили двух англичан, а среди раненых оказался даже и сам Дрейк, но это не помешало выполнению его планов. Более того, он стал даже стрелять по индейцам из пушек, так как понял, что они просто приняли их за испанцев... Врача на борту не было, и лечить раненых взялся сам Дрейк, и делал это вполне успешно, так что, несмотря на тогдашнюю антисанитарию, он почти всех пострадавших, включая и себя самого, спас. Опять, кстати говоря, в этом можно увидеть перст судьбы, ведь мог же он и умереть от гангрены или заражения крови.
Карта мира. На ней показано первое английское кругосветное плавание Френсиса Дрейка (1577-1580), а также его соотечественника Томаса Кавендиша несколькими годами позднее (1586-1588). На карте изображены очертания континентов, но внутренняя часть их пуста, что позволяет предположить, что эти участки суши были тогда совсем неисследованными. На полях есть герб елизаветинской эпохи, виньетка с изображением корабля Дрейка «Золотая лань» и четыре иллюстрации по углам. Рисунок в верхнем левом углу показывает высадку Дрейка в Новом Альбионе в современной Калифорнии. Библиотека Конгресса США
В начале декабря «Голден Хинд» достиг Вальпараисо и беспрепятственно вошёл в его гавань, будучи принят за испанский корабль. Под угрозой пушек, Дрейк получил большой выкуп. Но сколько он не искал потерявшиеся корабли, встретить их ему не удалось, и поэтому ему пришлось продолжать плавание в одиночку. Испанцы вели себя беспечно, поскольку никак не ожидали врага в этих водах, известных только им. Но так как Дрейк отпускал захватываемых пленных, то они вскоре узнали про его корабль и попытались оказать сопротивление. Но хорошо вооружённых кораблей на Тихом океане у них было немного, и «Голден Хинд» с ними так и не встретился.
«Голден Хинд» на плаву в доке
Особенно удачным для Дрейка был захват 1 марта 1579 года галеона «Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон», на борту которого находилось 26 тонн серебра в слитках, серебряные монеты в 13 сундуках, 80 фунтов золота и украшений, и много других ценностей. Правда, вначале, увидев перед собой англичан, испанский капитан Сан Хуан де Антон сдаваться отказался, но после того как англичане, открыв огонь из пушек, сбили на испанском судне бизань-мачту, прекратил сопротивление и принял предложение о капитуляции. Корабль отвели к берегу поближе и там целых шесть дней перегружали добычу с испанского корабля на «Голден Хинд».
Носовая фигура корабля-реплики из Саутворка. Фотография Майка Пила
Опять-таки, перегрузив ценности, Дрейк не стал никого убивать, а позволил «Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон» продолжать плавание, так что судно добралось до порта назначения вполне благополучно. По сообщению всех, кто плыл на этом корабле, отмечали, что с ними хорошо обращались, а «страшные английские пираты и еретики» даже вручили им на прощание подарки!
Изображение «Золотой лани» из книги «Короткая история Англии и Британской империи», 1915 год. Британская библиотека, Лондон
Правда, нескольких своих товарищей, попавших в плен к испанцам, Дрейк так и не выручил, хотя и угрожал испанцам казнить пленных испанцев и поджечь их города.
Корабль пошёл ещё дальше на север, где материк начал заметно отклоняться в сторону азиатского берега, но путешественники нигде не обнаружили никаких следов пролива. Климат здесь был также суровым, и в результате галеон вновь повернул на юг и встал на стоянку на месте современного Сан-Франциско. Несколько недель моряки чинили свой корабль и за это время сумели установить вполне дружеские отношения с местными индейцами, причём Дрейку они даже присвоили ранг вождя. От имени королевы Елизаветы Дрейк провозгласил эти земли английским владением и дал им название «Новый Альбион». На берегу установили столб с медной пластинкой с соответствующей надписью, причём самое интересное, что в 1920-е годы эту медную пластинку удалось найти...
После этого «Голден Хинд» взял курс на Марианские острова, затем пересекла Тихий океан (в отличие от Магеллана, Дрейк неплохо подготовился к этому испытанию), уже в октябре достиг Филиппин, а затем в начале декабря подошёл к Молуккским островам. Здесь их приняли с распростёртыми объятиями, искренне радуясь, что у знакомых им испанцев наконец-то появились враги. Дрейк, имея много испанской серебряной монеты, закупил здесь много пряностей, так что в расчёте на богатую прибыль в его команде никто не сомневался.
На борту корабля в Саутворке. Пушечная палуба
Но 9 января 1580 года случилась катастрофа: корабль налетел на риф, и Дрейку удалось спасти его лишь чудом. Он приказал выбросить за борт восемь пушек и часть груза драгоценной гвоздики. Но на Яве его опять-таки прекрасно принял местный султан, дал возможность починить судно и снабдил провиантом на обратный путь. Кстати, нужно отметить, что в течение всего плавания Дрейку очень везло и с погодой, и с попутными ветрами, да и по-настоящему сильный шторм трепал его корабль только лишь однажды.
Внутри трюма
На подходе к Англии Дрейк встретил лодку с рыбаками и задал им всего один вопрос:
«Жива ли королева?»
Ему крикнули, что жива и здорова, и у него отлегло от сердца, ведь за время их отсутствия в стране вполне могла поменяться не только власть, но и религия. 26 сентября «Голден Хинд» вошёл в гавань Портсмута, совершив второе кругосветное плавание после Магеллана.
Кают-компания
Король Испании, узнав о возвращении Дрейка, потребовал от Елизаветы наказать пирата. Хотя надо заметить, что ущерб, нанесённой его действиями испанской казне, был не так уж и велик – всего-то около 30 тонн серебра. Другое дело, что ограбленные им испанцы доносили, что их потери превышают 250 тонн, так что о том, куда делось столь значительное количество серебра (кстати, столько бы груза на корабле у Дрейка просто бы не поместилось!), мы можем сегодня только лишь строить предположения!
Вид корабля у причала. Фотография Вольфганга Фрика
Зато и Елизавета I, и все пайщики экспедиции, вложившие в неё средства, получили прямо-таки огромный доход. Был соответствующим образом оценён и командир судна: 4 апреля 1581 года на палубу «Голден Хинд» вступила сама королева Елизавета и собственноручно пожаловала Френсису Дрейку рыцарское звание (испанцев это привело в ярость, только вот что-либо сделать они были бессильны). Интересно, что королева приказала сохранить галеон, и это было сделано, вот только во второй половине следующего столетия он всё-таки пришёл в полнейшую негодность и был разобран на дрова. Тем не менее память об этом корабле была столь ценима в сознании англичан, что в Британии после Второй мировой войны были построены два судна-реплики этого прославленного корабля.
Сундук и пушка. Фотография Мартина Аддисона
Они вполне успешно снимались в кино, но дальних плаваний не совершали. Третью реплику, максимально приближенную к оригиналу, построили в 1973 году. Считается, что это практически точная копия «Золотой лани», которая, ко всему прочему, обладает ещё и отличными мореходными качествами.
Очень красивая отделка борта, не правда ли? Видимо, по ней делали свою модель испанские специалисты из фирмы OcCre
И вот 400 лет спустя «Голден Хайнд-ll» повторил плавание великого пирата, пройдя 225 000 км. Ну а в 1996 году галеон поставили на вечную стоянку в лондонском районе Саутварк и превратили в корабль-музей. Корабль снимался в нескольких кинофильмах, включая и такой известный сериал, как «Сёгун». Хотя это и не единственная на сегодня реплика этого корабля. Ещё один корабль «Золотая лань» с 1963 года находится в гавани города Бриксхэм в Девоншире. Но это совсем не точная копия судна того времени, а нечто «по мотивам», так что большой ценности он не представляет.