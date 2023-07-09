«Голден Хинд» – путь вокруг света



Реплика галеона «Голден Хинд» в Саутворке, Лондон. Фотография Хосе Л. Марина

Если ты назвался смелым,

Значит, не дрожи в бою.

Ты сумей отважным делом

Смелость доказать свою,

Слабый и душой, и телом

В нашу не войдёт семью.



Слабый будет бит,

А смелый победит.

Море поёт,

Море зовёт,

Смело вперёд!

В. Лебедев-Кумач



Карта мира. На ней показано первое английское кругосветное плавание Френсиса Дрейка (1577-1580), а также его соотечественника Томаса Кавендиша несколькими годами позднее (1586-1588). На карте изображены очертания континентов, но внутренняя часть их пуста, что позволяет предположить, что эти участки суши были тогда совсем неисследованными. На полях есть герб елизаветинской эпохи, виньетка с изображением корабля Дрейка «Золотая лань» и четыре иллюстрации по углам. Рисунок в верхнем левом углу показывает высадку Дрейка в Новом Альбионе в современной Калифорнии. Библиотека Конгресса США



«Голден Хинд» на плаву в доке



Носовая фигура корабля-реплики из Саутворка. Фотография Майка Пила



Изображение «Золотой лани» из книги «Короткая история Англии и Британской империи», 1915 год. Британская библиотека, Лондон



На борту корабля в Саутворке. Пушечная палуба



Внутри трюма

«Жива ли королева?»



Кают-компания



Вид корабля у причала. Фотография Вольфганга Фрика



Сундук и пушка. Фотография Мартина Аддисона



Очень красивая отделка борта, не правда ли? Видимо, по ней делали свою модель испанские специалисты из фирмы OcCre