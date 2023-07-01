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Зеленский заявил, что не станет вести переговоры, если в них речь будет идти о границах на 24 февраля 2022 года

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Зеленский заявил, что не станет вести переговоры, если в них речь будет идти о границах на 24 февраля 2022 года

Стало известно о заявлениях Зеленского по итогам его встречи с испанским премьером в Киеве. В ходе брифинга речь зашла в том числе о возможном переговорном процессе.

Глава киевского режима, который сам себе законом запретил ведение каких-либо переговоров с Россией, заявил, что на переговоры о мире не пойдёт, если в них будет идти речь о границах на 24 февраля 2022 года – то есть, без Крымского полуострова, а также без части территорий Донбасса.

Сама логика Зеленского выглядит как полное отсутствие таковой. Во-первых, ни о каких переговорах на основании признания границ 24 февраля 2022 года речи не идёт, так как с тех пор в состав России вошли и Донбасс, и Херсонская с Запорожской областями. Во-вторых, непонятно, о каких вообще переговорах Зеленский говорит, если он, как отмечено, сам же себе запретил их вести.

Зеленский:

Мы будем готовы говорить с позиции дипломатии, когда мы будем на наших реальных границах согласно международному праву.

Однако Зеленский «забывает», что если говорить о международном праве, то он вообще сейчас не был бы президентом, так как в 2014 году группа лиц на Украине при активном вмешательстве извне совершила госпереворот, растоптав и международное право, и собственную конституцию.

У Зеленского журналисты поинтересовались, готов ли он принять компромисс по тематике НАТО, когда Украину принимают не в сам альянс, а в состав совета НАТО-Украина.

Глава киевского режима:

Сначала компромисс по границам, потом по вопросу НАТО. Не слишком ли много компромиссов для одного государства?
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:33
    +10
    Мнение этого ушлепка кого нибудь интересует?На одном поле с ним какать никто из наших(надеюсь)не сядет
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:43
      0
      Сядут. Еще с какой радостью.
      Деньги не пахнут.и продукт сидения тоже не будет пахнуть.
      Нефтгаз - наше фсе.
      Лучше в границах на 30.11.2023г.переговоры вести:
      Надеюсь левбережную освободим. И одессу.
      Но готовность, не названных патриотов, с низкого старта пробежать по полю и сесть рядом с зеле для поговорить вселяет тревогу
      1. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 19:21
        +4
        Сядут, да еще как сядут. Минск-1, Минск-2,Зерновая сделка, Стамбульские переговоры - все это было после шабаша 2014г. Договорняков в Кремле многие ждут.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:38
          +1
          Я думаю,что для них дошло,что палку нельзя бесконечно гнуть.После 24 числа.Хотя,может быть они сами себя убедили,что вокруг одни дураки,только они-джедаи
    2. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 20:34
      0
      Сядут. Потому что очень очень много людей погибло с нашей стороны .
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:38
    +5
    Да утихни ты наконец, никто с тобой переговоры вести не будет. Рояль полируй - скоро опять с цыганским хором "Дядя, дай денег" - поскачешь на гастроли
  3. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 18:38
    +14
    Правильно, зачем счас говорить о границах 404, подождем когда границ уже не станет и говорить будет не о чем. Дай бог!
  4. Наган
    Наган Сегодня, 18:38
    +3
    Цитата: Зеленский
    Не слишком ли много компромиссов для одного государства?


    Vae victis (горе побежденным).

  5. Saler
    Saler Сегодня, 18:40
    +7
    Кто с этим клоуном планирует разговаривать?
    Полная капитуляция Запада на Украине по условиям России.
    Вот такой сценарий нас устроит! good
    Во Франции уже антиглобалисты открыли второй фронт, скоро на Бельгию пожар неповиновения перейдет, а там и вся Европа... hi
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 19:48
      0
      Кто с этим клоуном планирует разговаривать?

      Так в Стамбуле говорили же. И "Азов" на курорт выслали...
  6. fiv
    fiv Сегодня, 18:40
    +5
    Спросили свинью перед забоем - вам шкуру соломой палить или паяльной лампой?
  7. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 18:42
    +4
    Думаю, что, как только полосатые поймут, что больше финансировать руину нет смысла, Зеленку грохнут и будет новый чел, который готов вести переговоры. Вот только, а нам нужны эти переговоры до того, как до Польской границы дойдем?
  8. Люмира
    Люмира Сегодня, 18:42
    +3
    Как хочется чужими руками каштаны из костра таскать. А та НАТАха сама ждёт от него того же. На тебе это, на тебе то, и все мы к тебе едем, похлопываем. А где контрнаступ никто не понимает. Одна болтовня. Из Крыма так хотелось сделать мериканскую колонию, хорошо бы там было базе нато. И все было бы как в Японии - хозяйничали бы солдаты наты. Поэтому и твердит про границы, а реальности - до последнего украинца. Границы важнее народа.
  9. SHURAVI
    SHURAVI Сегодня, 18:45
    +3
    Только границы в рамках мая 1945 года !!!
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:19
      +1
      Какой 45? Украм 40тыс. лет, вот границы тех времён и пусть ищут.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 19:55
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Какой 45? Украм 40тыс. лет, вот границы тех времён и пусть ищут.

        Так их территория была тогда там, где теперь Черное море. Сами виноваты - нехрен копать было.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 20:08
          0
          То есть, нашли место, и стали жить там "испокон веков"? laughing
        2. K298rtm
          K298rtm Сегодня, 20:23
          0
          Меня вот уже несколько лет (с тех благословенных пор, как выяснилась истинная история великих укров) мучает один вопрос : С какой такой тайной целью Черное море выкопали в такой причудливой конфигурации вместо того, чтобы нарисовать прямоугольник и копать на определенную глубину (по типу бассейна) ?
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 18:48
    +5
    Зеленский заявил, что не станет вести переговоры, если в них речь будет идти о границах на 24 февраля 2022 года

    Клоун ты дурашка.
    Ладно будет, если у ур каины вообще какие-то границы будут, а то ведь упразднённым образованиям границы ни к чему. request lol
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:57
    +1
    Не будет речи о границе 24 февраля 2022 года.
    Будет речь о границе по линии 1947-го года.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: Румaтa
      Будет речь о границе по линии 1947-го года.

      А если пшeки с трoeбалтами дoвыеживаются, то и 1914. Правда для этого надо чтоб Германия сотрудничала.

      Да, карта весьма говорящая. Не отдай Сталин пшeкaм Белосток, сейчас бы вопросов не было о доступе в Калининград. Что делать, даже великие люди совершают ошибки, и при этом их ошибки тоже великие.
  12. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 19:03
    +1
    "шестерка" наркоманская, как твой хозяин дядюшка СЭМ скажет-так и будет...а еще лучше пусть молится Яхве..чтобы свои же не грохнули...или Кинжальчик не достал.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:04
    +3
    Зеленский заявил, что не станет вести переговоры, если в них речь будет идти о границах на 24 февраля 2022 года
    . Ай МАЛАДЦА! Продолжай в том же духе, что б у нас здесь не осталось тех, кто считает, что с таким можно, стоит, о чем то договариваться!
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:11
    +3
    Переговоры с укронацистами возможны только на условиях безоговорочной капитуляции.
  15. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:17
    +2
    . Сначала компромисс по границам, потом по вопросу НАТО. Не слишком ли много компромиссов для одного государства?

    Значит зеле дана команда идти на уступки территории нам пока не поздно. Любопытно.
    После этого их хотят принять в нато получается. Видимо пока Одессу не профукали. Нужно обязательно дожать до Приднестровья их. Потом думаю они потеряют интерес к украине
  16. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 19:31
    +3
    Какие такие границы, пёс смердящий!
  17. Denis812
    Denis812 Сегодня, 19:31
    +3
    Согласен. Только безоговорочная капитуляция.
  18. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 19:46
    +2
    Мальчик начал торговаться? То в границах на момент распада СССР, то вообще не буду разговаривать. Сейчас уже про границы 22 года. Будем подождать развития событий
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:49
    +2
    А говорили, что у нас нет точек соприкосновения и единства взглядов ни по каким позициям... да вот есть же!
    Россия ведь тоже ни при каких обстоятельствах не будет говорить о границах на 24 февраля 2022 года! laughing
  20. Я_Альфарий
    Я_Альфарий Сегодня, 19:56
    +2
    Меня это немного поражает.
    Что значит "не буду"?
    Сделает абсолютно все, что ему скажут западные хозяева. Скажут сдать Киев и перенести столицу в Нижние Васюки-сделает как миленький. Вот что значит полная зависимость во всем.
    Он ещё и НАТО ставит ультиматум тоже. Это или игра на публику или полная оторванность от реальности у клоуна
  21. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 20:01
    0
    Это что новость ? По -моему уже все в курсе
  22. blackcat
    blackcat Сегодня, 20:02
    0
    Нет ну и правильно , его , видимо , интересуют границ на октябрь 2023 года laughing
  23. faterdom
    faterdom Сегодня, 20:20
    0
    Любишь играть на фортепиано - помни: крышка иногда падает!
  24. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:20
    0
    Зелибобик клоун так чего обращать внимание на его словесные выпады. Говорить он может все что угодно, а делать будет то что скажут англосаксонские хозяева. Если попытается взбрыкнуть, то прекратят поддержку и кердык режиму бандеровцев.