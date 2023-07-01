Мы будем готовы говорить с позиции дипломатии, когда мы будем на наших реальных границах согласно международному праву.

Сначала компромисс по границам, потом по вопросу НАТО. Не слишком ли много компромиссов для одного государства?

Стало известно о заявлениях Зеленского по итогам его встречи с испанским премьером в Киеве. В ходе брифинга речь зашла в том числе о возможном переговорном процессе.Глава киевского режима, который сам себе законом запретил ведение каких-либо переговоров с Россией, заявил, что на переговоры о мире не пойдёт, если в них будет идти речь о границах на 24 февраля 2022 года – то есть, без Крымского полуострова, а также без части территорий Донбасса.Сама логика Зеленского выглядит как полное отсутствие таковой. Во-первых, ни о каких переговорах на основании признания границ 24 февраля 2022 года речи не идёт, так как с тех пор в состав России вошли и Донбасс, и Херсонская с Запорожской областями. Во-вторых, непонятно, о каких вообще переговорах Зеленский говорит, если он, как отмечено, сам же себе запретил их вести.Зеленский:Однако Зеленский «забывает», что если говорить о международном праве, то он вообще сейчас не был бы президентом, так как в 2014 году группа лиц на Украине при активном вмешательстве извне совершила госпереворот, растоптав и международное право, и собственную конституцию.У Зеленского журналисты поинтересовались, готов ли он принять компромисс по тематике НАТО, когда Украину принимают не в сам альянс, а в состав совета НАТО-Украина.Глава киевского режима: