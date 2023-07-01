У основания Антоновского моста на левом берегу Днепра продолжается бой

Украинские военные не оставляют попыток открыть еще одно направление для контрнаступления, особенно с учетом того, что на остальных, уже традиционных участках, атаки ВСУ скоро как месяц регулярно захлебываются. Речь идет о южном, Херсонском фронте, который разделен между противоборствующими сторонами рекой Днепр.Сегодня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский десант, ранее высадившийся и сумевший закрепиться в районе Антоновского моста, полностью уничтожен нашими военными. Перед этим в ночь на 30 июня по плацдарму боевиков в районе моста был нанесен удар из ОТК «Искандер-М», который убрал пролет, служивший прикрытием для украинских диверсантов. Затем по уцелевшим боевикам начала работать ТОС «Солнцепек».Однако попытки малыми группами форсировать реку и вновь закрепиться на левобережье ВСУ не оставляют. В сегодняшней сводке Минобороны РФ рассказало об уничтожении двух плавсредств с украинским десантом, пытавшихся вновь высадиться на остров Антоновский вблизи с остатками одноименного моста. На данный момент в районе дач у основания Антоновского моста на левом берегу продолжается бой. Российские войска пристрелялись по местам высадки десанта и по маршрутам рассредоточения украинских отрядов. Туда «накидывает» и ствольная артиллерия, и тяжёлые огнемётные системы, раз за разом снижая численность перебравшихся на левый берег групп противника.Вообще, тактика украинского командования, посылающего на штурм свои подразделения на одних и тех же участках, где они почти четыре недели получают по шапке от наших бойцов, кажется крайне странной. Видимо, в Генштабе ВСУ, а может и где повыше, в кабинетах НАТО, считают, что если все время бить в одно и то же место, то российская оборона когда-нибудь да будет прорвана.В результате наводнения, вызванного подрывом Каховской дамбы, наши были вынуждены покинуть часть оборудованных позиций на левом берегу. Сейчас большая вода ушла, российские бойцы вернулись на старые позиции и держат реку под контролем. К тому же, наводнение смыло и позиции противника на островах в низовьях Днепра, откуда ВСУ рассчитывали высадиться на левобережье и создать там плацдарм, видимо, для организации одного из участков контрнаступления.Теперь от официальных сообщений, которым по заявлениям властей только и следует доверять, переходим к информации, публикуемой в частных российских интернет-каналах.Один из них опровергает сообщение Сальдо, что противник полностью выбит из под Антоновского моста и буквально сброшен в реку. Пишут, что ВСУ по-прежнему контролируют плацдарм площадью до двух квадратных километров в этом районе, включая так называемые Дачи. Бои продолжаются, противник яростно сопротивляется, с правого берега украинцам даже якобы удается перебрасывать подкрепления и боеприпасы.В частности, о том, что левобережье в районе моста еще не полностью зачищено сообщает в своем телеграм-канале бывший пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин. Эту информацию подтверждает и военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, штурмовая группа 126-й Крымской бригады ВС РФ, атаковавшая плацдарм ВСУ, нарвалась на минное поле, была накрыта огнем артиллерии с правого берега и отступила. Противник, закрепившийся на острове, после разрушения старого причала ракетным ударом «Искандера» пытается выстроить новую логистику.Телеграм-канал другого военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь» сообщает, что по некоторым данным, ВСУ планируют очередные вылазки малыми группами в течение июля, а к августу намерены начать более масштабные атаки для выхода к Алешкам с конечной целью в Скадовске. Для отвлечения внимания российской армии рассматриваются накаты диверсионных групп на Кинбурнском полуострове и рубеже Новая Збурьевка — Голая Пристань.В последние дни западные спутники, в том числе военного назначения, ведут съемку различных населенных пунктов Херсонской области. Особое внимание уделено автомобильным мостам и переправам, в том числе на границе с Крымом.А в тыловых районах по-прежнему продолжается подготовка резервов. На полигоне в Широком Лане отмечено присутствие подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ, укомплектованной в Кропивницком, пишет «Рыбарь».В то же время, автор поста в телеграм-канале «Военная хроника» считает, что массированно форсировать Днепр ВСУ не смогут. Сделать это вплавь, используя катера и лодки — та еще затея, с учетом насыщенности левого берега нашей артиллерией и войсками. Следовательно, нужна понтонная переправа, потому что восстановить Антоновский мост тоже нереально. Построить ее под огнем ВС РФ не получится, да и у Украины нет инженерных средств для возведения столь сложной надводной конструкции.