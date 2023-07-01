Военное обозрение
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У основания Антоновского моста на левом берегу Днепра продолжается бой

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У основания Антоновского моста на левом берегу Днепра продолжается бой

Украинские военные не оставляют попыток открыть еще одно направление для контрнаступления, особенно с учетом того, что на остальных, уже традиционных участках, атаки ВСУ скоро как месяц регулярно захлебываются. Речь идет о южном, Херсонском фронте, который разделен между противоборствующими сторонами рекой Днепр.


Сегодня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский десант, ранее высадившийся и сумевший закрепиться в районе Антоновского моста, полностью уничтожен нашими военными. Перед этим в ночь на 30 июня по плацдарму боевиков в районе моста был нанесен удар из ОТК «Искандер-М», который убрал пролет, служивший прикрытием для украинских диверсантов. Затем по уцелевшим боевикам начала работать ТОС «Солнцепек».

Однако попытки малыми группами форсировать реку и вновь закрепиться на левобережье ВСУ не оставляют. В сегодняшней сводке Минобороны РФ рассказало об уничтожении двух плавсредств с украинским десантом, пытавшихся вновь высадиться на остров Антоновский вблизи с остатками одноименного моста. На данный момент в районе дач у основания Антоновского моста на левом берегу продолжается бой. Российские войска пристрелялись по местам высадки десанта и по маршрутам рассредоточения украинских отрядов. Туда «накидывает» и ствольная артиллерия, и тяжёлые огнемётные системы, раз за разом снижая численность перебравшихся на левый берег групп противника.

Вообще, тактика украинского командования, посылающего на штурм свои подразделения на одних и тех же участках, где они почти четыре недели получают по шапке от наших бойцов, кажется крайне странной. Видимо, в Генштабе ВСУ, а может и где повыше, в кабинетах НАТО, считают, что если все время бить в одно и то же место, то российская оборона когда-нибудь да будет прорвана.

В результате наводнения, вызванного подрывом Каховской дамбы, наши были вынуждены покинуть часть оборудованных позиций на левом берегу. Сейчас большая вода ушла, российские бойцы вернулись на старые позиции и держат реку под контролем. К тому же, наводнение смыло и позиции противника на островах в низовьях Днепра, откуда ВСУ рассчитывали высадиться на левобережье и создать там плацдарм, видимо, для организации одного из участков контрнаступления.

Теперь от официальных сообщений, которым по заявлениям властей только и следует доверять, переходим к информации, публикуемой в частных российских интернет-каналах.

Один из них опровергает сообщение Сальдо, что противник полностью выбит из под Антоновского моста и буквально сброшен в реку. Пишут, что ВСУ по-прежнему контролируют плацдарм площадью до двух квадратных километров в этом районе, включая так называемые Дачи. Бои продолжаются, противник яростно сопротивляется, с правого берега украинцам даже якобы удается перебрасывать подкрепления и боеприпасы.

В частности, о том, что левобережье в районе моста еще не полностью зачищено сообщает в своем телеграм-канале бывший пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин. Эту информацию подтверждает и военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, штурмовая группа 126-й Крымской бригады ВС РФ, атаковавшая плацдарм ВСУ, нарвалась на минное поле, была накрыта огнем артиллерии с правого берега и отступила. Противник, закрепившийся на острове, после разрушения старого причала ракетным ударом «Искандера» пытается выстроить новую логистику.



Телеграм-канал другого военного блогера Михаила Звинчука «Рыбарь» сообщает, что по некоторым данным, ВСУ планируют очередные вылазки малыми группами в течение июля, а к августу намерены начать более масштабные атаки для выхода к Алешкам с конечной целью в Скадовске. Для отвлечения внимания российской армии рассматриваются накаты диверсионных групп на Кинбурнском полуострове и рубеже Новая Збурьевка — Голая Пристань.

В последние дни западные спутники, в том числе военного назначения, ведут съемку различных населенных пунктов Херсонской области. Особое внимание уделено автомобильным мостам и переправам, в том числе на границе с Крымом.

А в тыловых районах по-прежнему продолжается подготовка резервов. На полигоне в Широком Лане отмечено присутствие подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ, укомплектованной в Кропивницком, пишет «Рыбарь».

В то же время, автор поста в телеграм-канале «Военная хроника» считает, что массированно форсировать Днепр ВСУ не смогут. Сделать это вплавь, используя катера и лодки — та еще затея, с учетом насыщенности левого берега нашей артиллерией и войсками. Следовательно, нужна понтонная переправа, потому что восстановить Антоновский мост тоже нереально. Построить ее под огнем ВС РФ не получится, да и у Украины нет инженерных средств для возведения столь сложной надводной конструкции.
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40 комментариев
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  1. Saler
    Saler Сегодня, 18:45
    +3
    Это украм не поможет!
    Наши все равно их оттуда выбьют, а они положат там еще сотни своих солдат.
    Такова их жизнь! hi
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 18:47
      +5
      Цитата: Saler
      Это украм не поможет!
      В нашей победе сомнений нет. Просто интересно, каким источникам можно верить? Или, как обычно, читать всё и составлять мнение по среднеарифметическому, если можно так выразиться?!
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 18:54
        +10
        Цитата: Anarchist
        Просто интересно, каким источникам можно верить?

        "верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе."
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:02
          +2
          Фото немного устарело.
          Там ещё часть моста обрушили
        2. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 19:08
          0
          Цитата: михаилл
          "верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе."

          Мне можно.
          1. михаилл
            михаилл Сегодня, 19:11
            +4
            Цитата: Румaтa
            Цитата: михаилл
            "верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе."

            Мне можно.

            Ха. ХА-ха.
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 19:13
            +8
            Ну,Вы же не Мюллер.. laughing
            +++++++++±++±++++++
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:07
      +2
      Цитата: Saler
      они положат там еще сотни своих солдат.

      Это мизерные допустимые потери ВФУ, не влияющие на боеспособность. Нужно ложить десятки тысяч.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:25
        +4
        Цитата: Румaтa
        Нужно ложить десятки тысяч.

        Атставить! "Ложить" - не правильно, правильно - "класть"! ...Накладывались и будут накладываться! О чем я и долаживаю!
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 19:53
          0
          Цитата: Bingo
          Атставить! "Ложить" - не правильно, правильно - "класть"!

          Ну значит наши накладут еще несколько десятков тысяч укрозольдатенов.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:46
    +9
    "Каша" в информационном поле продолжается, кто бежит впереди паровоза, кто-то осторожничает, кто-то откровенно лижет. Не устану писать кто что хочет, то и видит.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:26
      +4
      На войне врут все..Все дело в том,что обывателю нельзя знать ,по мнению власти ,всех проблем,потерь,неудач.Это для всех сторон касается
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:47
        +3
        dmi.pris 1 hi, да только у этой "палки" два конца и ударить может и тот и этот.
        1. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 20:18
          0
          Сальдо, дебет, кредит. Но дело не в этом. Наши СМИ в общении с обывателем , как будто специально соревнуются чтобы убедить публику в могуществе ВСУ под руководством НАТО. Отучить от шапкозакидательства? Но уже давно его нет, скорее скептицизм. Сколько бригад, первоклассной техники готовы обрушить и обрушивают свою мощь на нас. Цель этого мне непонятна - информировать командование ВС РФ - СМЕШНО. Подготовить публику к поражению, но она (публика) и так готова после перегруппировок под Харьковым и Херсоном. О наших же действиях молчок. Боятся выдать секрет наших приготовлений, но нам уже объяснили, что сейчас секреты невозможны.
      2. frog
        frog Сегодня, 19:50
        +3
        Это как раз понятно. Но даже и это нужно делать, применяя иногда головной мозг по его естественному назначению. Не будем вспоминать 100500 у6ничтоженных боевиков в Сирии, и не меньшее число уничтоженной техники противника. Спасибо женераль-тенанту, он, воистину, велик...
        Но вот уже который раз мы окончательно уничтожили десант негодяев под Антоновским мостом?
        Какие-то неискоренимые бомжи..... Или вообще не кукарекайте, раз уж нормально кукареку не выходит, то хоть каркайте нормально..... Иначе остатки веры у тех, шо еще страдают ею, испаряться....
        Впрочем, им-то на это навалить полтора камаза, судя по всему....
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 20:30
          -1
          Цитата: frog
          Но вот уже который раз мы окончательно уничтожили десант негодяев под Антоновским мостом?

          Ну
          Цитата: frog
          применяя иногда головной мозг по его естественному назначению
          нетрудно сообразить, что противник опять пытается атаковать и его снова уничтожают.
          1. frog
            frog Сегодня, 20:35
            0
            нетрудно сообразить, что противник опять пытается атаковать и его снова уничтожают.

            Здравствуй, Пальмира....
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:51
      -1
      "Каша" в информационном поле продолжается, кто бежит впереди паровоза, кто-то осторожничает, кто-то откровенно лижет. Не устану писать кто что хочет, то и видит.
      Так Путин же признался, что слушает только доклады шойгу и геращенко. Остальное его не интересует. А остальные, слушают либо других так как первые два им не докладывают, либо конашенкова, который интерпретирует для остальных доклады от этих двух.
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 18:50
    -2
    Да вы, тля, комментаторы хреновы, задрали писать, что ни попадя! Этот врио Сальдо врёт как дышит! То у него никакого плацдарма нет, то плацдарм есть, но на острове, теперь плацдарм был, но уничтожен. Заткните его, наконец!
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:53
      +5
      Заткните его, наконец!

      Те, к кому вы обращаетесь, сами звиздят, как дышат.
    2. Sadam2
      Sadam2 Сегодня, 19:28
      0
      почему Сальдо всегда такой перепуганый. ?
      вот из за таких докладчиков успокоителей и получаем по щам потом
  4. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 19:10
    +2
    Факт в том что пролет моста обрушили??обрушили.так что мешает так сделать с мостами на западенщине,откуда потоков валит оружие? Отсутствие политической воли!!так кто в руководстве РФ играет на руку врагу??хотят новый марш справедливости и уже не чвк а всей армии??ну с такой политикой дождутся...
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:14
    +2
    Если верхнее фото левого берега Антоновского моста свежее. Ближние строения слева от моста выглядят заметно закопченными. Видимо была ситуация когда десант там обосновался, но подвергся серьезному обстрелу так, что там всё выгорело и разрушено. За пределами этого участка строения целы.
    Десанты похоже малыми группами на лодках под прикрытием моста, от опоры к опоре, перебираются на левый берег. Вместо отсутствующих пролетов- что-то похожее на понтоны.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:15
    0
    Укронацисткое наступление обречено на провал, а десятки тысяч украинцев на смерть по милости Зеленского.
  7. SIT
    SIT Сегодня, 19:24
    -8
    Так они не просто переправились, а еще и успели минные поля навтыкать? Этого что никто не видел??? Или был приказ не мешать? Если никто не видел, то трибунал и от командира роты и выше в штрафбат искупать вину кровью. Если был приказ сверху не трогать, то тогда очередной марш справедливости только не 25 тыс, а 125 тыс. и выяснение who is who прямо у кремлевской стенки.
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 19:42
      0
      Изи, брат, изи. Минируют дистанционно, с того берега. Оттуда и арта, и даже миномёты добивают(хз, что за миномёты такие, но так говорят), а с нашей стороны – нет, видимо, силовой щит НАТО поставил(((
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:00
      +1
      Если был приказ сверху не трогать, то тогда очередной марш справедливости только не 25 тыс, а 125 тыс. и выяснение who is who прямо у кремлевской стенки.
      Эй эй эй! Беларусь не резиновая. Да и армия на фронте ни когда не будет равна численности армии охраняющей кремль.
  8. роман66
    роман66 Сегодня, 19:25
    +1
    Интересно,, если три тонны уронить - 2 кв километра на что похоже будет
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 20:11
      0
      Цитата: роман66
      Интересно,, если три тонны уронить - 2 кв километра на что похоже будет

      Теже 2 км, только с ворнокой метров 6-10 на своей территории. request
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:43
    0
    Интересно что было бы, если бы наша резервная армия сейчас ударила в направлении Купянск-Изюм. Перегрузить пво геранями, вынести их авиацией, проделать проходы горыначами в минных заграждениях и бросить в бой танки и пехоту при поддержке той же артиллерии, авиации, дронов.
    Мы то ведь можем себе позволить концетрацию войск в любом районе. У нас пво не нарушено. Всу пришлось бы перебрасывать все силы начиная с южного фронта, чтобы не допустить отрезания группировки в Краматорске, Славянске, Северске, Лимане...
    Мечты. Знать бы всё что видят там, наверху recourse
    Хотя может так и будет request
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:52
    +2
    Вот недаром я после сообщения Сальдо сказал:"Если это правда, то..."
    Блин, оказывается, к сожалению, это не была правда!
  11. Добрый
    Добрый Сегодня, 19:53
    +2
    Нам бы этих упертых укровоинов в союзники против НАТО!
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:11
      +1
      Нам бы этих упертых укровоинов в союзники против НАТО!
      Нато бы за неделю раскатала бы в пыль крупные укропские города. И на этом вся упертость этих воЕнов закончилась.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 20:14
        +2
        Цитата: A2AD
        Нам бы этих упертых укровоинов в союзники против НАТО!
        Нато бы за неделю раскатала бы в пыль крупные укропские города. И на этом вся упертость этих воЕнов закончилась.

        И всё это происходило бы под дружное рукоплескание с трибун ООН!
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 20:18
      +1
      Цитата: Добрый
      Нам бы этих упертых укровоинов в союзники против НАТО!

      Наши деды с их предками дружно ломали хребет фашистской гадине... Думаю, знай деда про унучка, то стряхнул бы мимо...
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 20:08
    +2
    Помнится тут раньше местные "эксперты" писали что будем расстреливать лодки как в тире, не смогут переправиться.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:13
      0
      Помнится тут раньше местные "эксперты" писали что будем расстреливать лодки как в тире, не смогут переправиться.
      Так если верить конашенкову, то и расстреливаем. По 200 штук в день.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:29
      -1
      Речка ужалась в размерах crying
      Но перправиться им всё равно боком выходит. А после создания плацдарма (если это им будет под силу) им ещё предстоит штурм укреплений. Да и по ящику передали что всушникам под мостом кранты
  13. isv000
    isv000 Сегодня, 20:12
    +1
    Странно видеть места, в которых бывал в юности, в таком виде. В Цюрупинск ездили на лето к родственникам, недалеко от Антоновского моста была лодочная станция, где я брал лодочку и целый день пропадал в плавнях... Всуки! В аду будете гореть!!! am
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 20:16
    0
    Вообще, тактика украинского командования, посылающего на штурм свои подразделения на одних и тех же участках, где они почти четыре недели получают по шапке от наших бойцов, кажется крайне странной.

    Может просто выполняют приказ своего заокеанского хозяина об утилизации населения 404? what
    Как они и говорят "до последнего украинца"? what