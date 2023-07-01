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На вооружении ВСУ замечена машина снабжения американских САУ Paladin

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На вооружении ВСУ замечена машина снабжения американских САУ Paladin

В соцсети опубликованы материалы, свидетельствующие о появлении на вооружении ВСУ американской машины снабжения боеприпасами М992. Она впервые была замечена в районе Запорожья и, как утверждается, используется 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.


При этом в отчетах Минобороны США о предоставленной матчасти для нужд украинской армии не указано, что данная техника поставлялась ВСУ.

М992 используется для пополнения боеприпасами полевой артиллерии. Вполне возможно, что она будет заниматься снабжением 155-мм гусеничных самоходных гаубиц M109 Paladin, о намерении поставить которые сообщал Пентагон в январе 2023 года (планируется передать 18 САУ). По крайней мере, в армии США М992 приписывается боевым порядкам, вооруженным Paladin. В этой связи можно предположить, что данные САУ уже прибыли на территорию незалежной и находятся вблизи линии фронта.



M992 FAASV, более известная как «CAT» («носитель боеприпасов, гусеничный»), является специализированной техникой, предназначенной для перевозки артиллерийских боеприпасов. Она может перевозить в условиях бронезащиты до 95 снарядов в системе конвейерных лент к 155-мм системам вместе с соответствующими зарядами и капсюлями.

Машина оснащена гидравлическим краном, установленным в середине ее корпуса, который помогает при погрузке/выгрузке боеприпасов. Имеется возможность также передавать снаряды непосредственно из M992 в гаубицу M109. Единственным средством самозащиты является 12,7-мм пулемет.
Использованы фотографии:
Минобороны США ; Army Recognition
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7 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:23
    0
    Какой только хреновины не увидишь на вооружении укровермахта. Суют в окраину всё, что ни попадя. И ведь всё равно Россия победит.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 19:33
      -3
      Ох, боюсь уже... Услышим скоро
      Тттттттть
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:18
      0
      Этакий брандер на гусеничном ходу.
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 20:22
      0
      Этакий брандер на гусеничном ходу. В таком сидеть, терминатором надо если и не быть, то чувствовать себя бессмертным.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:28
    -2
    Поди клево горит! Писи: а штатный пулемет уже по привычке в деревне сменяли "на вот эти штанишки", как говорил Попандопуло в тех же краях.
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 19:50
    -2
    Вот это цель!!! Жирная цель! Ждем видео об уничтожении!
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:57
    +2
    Интересненько, возможно что Палладины уже на Украине, не знаю спецы подскажите может ли эта машина работать с другими арт системами 155 мм Нато, то есть совместимы ли они с дойче САУ или англицкими? Ну если Палладины там то может уже и ракеты АТАМАКС уже где на территории Украины готовят к удару.