На вооружении ВСУ замечена машина снабжения американских САУ Paladin

В соцсети опубликованы материалы, свидетельствующие о появлении на вооружении ВСУ американской машины снабжения боеприпасами М992. Она впервые была замечена в районе Запорожья и, как утверждается, используется 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.При этом в отчетах Минобороны США о предоставленной матчасти для нужд украинской армии не указано, что данная техника поставлялась ВСУ.М992 используется для пополнения боеприпасами полевой артиллерии. Вполне возможно, что она будет заниматься снабжением 155-мм гусеничных самоходных гаубиц M109 Paladin, о намерении поставить которые сообщал Пентагон в январе 2023 года (планируется передать 18 САУ). По крайней мере, в армии США М992 приписывается боевым порядкам, вооруженным Paladin. В этой связи можно предположить, что данные САУ уже прибыли на территорию незалежной и находятся вблизи линии фронта.M992 FAASV, более известная как «CAT» («носитель боеприпасов, гусеничный»), является специализированной техникой, предназначенной для перевозки артиллерийских боеприпасов. Она может перевозить в условиях бронезащиты до 95 снарядов в системе конвейерных лент к 155-мм системам вместе с соответствующими зарядами и капсюлями.Машина оснащена гидравлическим краном, установленным в середине ее корпуса, который помогает при погрузке/выгрузке боеприпасов. Имеется возможность также передавать снаряды непосредственно из M992 в гаубицу M109. Единственным средством самозащиты является 12,7-мм пулемет.