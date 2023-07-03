Су-35 против самолетов НАТО

Сегодня многие говорят на тему того, что начнется в небе Украины, когда ВСУ получит (далее список самолетов западного производства) столь необходимые истребители.
Позволю себе высказать и обосновать мнение о том, что не начнется ровным счетом НИЧЕГО.
Возможно, кому-то это покажется странным, но действительно, предпосылок к тем воздушным боям, которые рисует фантазия некоторых пишущих в интернете, просто нет. Но пойдем по порядку.
Взяв в качестве источника информации один из сайтов с той стороны и один наш, где потери обеих сторон подсчитываются довольно честно, то есть, с отслеживанием публикаций некрологов, а в случае с украинской стороной еще случаются подтверждения, получилась вот такая картина: за время проведения СВО с 28.02.2022 и по 05.04.2-23 года (пока все исследовано на эту дату, но нам хватит) украинская сторона официально потеряла именно в воздушных боях:
24 февраля 2022 года. Сбит МиГ-29. Подполковник Ерко Вячеслав Владимирович погиб.
24 февраля 2022 года. Сбит МиГ-29. Подполковник Коханский Владимир Михайлович погиб.
24 февраля 2022 года. Сбит Су-27. Майор Коломиец Дмитрий Валерьевич погиб. Район с. Крынцилов, Хмельницкая область.
28 февраля 2022 года. Сбит Су-27. Майор Чобану Степан Иванович погиб. Воздушный бой над Кропивницким.
1 марта 2022 года. Сбит МиГ-29. Майор Бринжала Александр Петрович погиб.
8 марта 2022 года. Сбит МиГ-29. Майор Люташин Андрей Александрович погиб.
13 марта 2022 года. Сбит МиГ-29. Майор Тарабалка Степан Иванович погиб. Воздушный бой в районе Житомира.
23 марта 2022 года. Сбит МиГ-29. Майор Чумаченко Дмитрий Романович погиб. Воздушный бой у с. Тригорье, Житомирская область.
30 марта 2022 года. Сбит Су-24Р. Майор Городничев Константин Валентинович и полковник Сикаленко Максим Анатольевич погибли. Воздушный бой в районе с. Тумени Ровенской обл.
5 мая 2022 года. Сбит Ми-14. Полковник Бедзай Игорь Владимирович и майор Ильчук Василий Васильевич погибли. Вертолет был сбит огнем из пушки истребителя Су-35 в районе острова Первомайский между Кинбурнской косой и Николаевым.
27 января 2023 года. Сбит Су-25. Ракета с истребителя Су-35. Самолет упал у Андреевки, ДНР.
27 января 2023 года. Сбит Су-25. Ракета с истребителя Су-30. Капитан Мурашко Даниил Геннадьевич погиб. Су-25 сбит под Краматорском.
2 марта 2023 года. Истребителем ВКС России сбит Су-24. Экипаж (пилот Волынец Виктор и штурман Соломенников Игорь) погиб.
В целом немного, если рассматривать беспристрастно, практически столько же летательных аппаратов ВСУ погибло от своих же средств ПВО. Подавляющее же количество сбитых украинских самолетов и вертолетов на счету российских зенитных ракетных комплексов.
О чем это говорит? Только о том, что авиация ВСУ предпочитает работать там, где нет реальной возможности нарваться на те же Су-35.
Сегодня будет немного цитат, но для разнообразия – с той стороны. Есть смысл показать, как сами украинские военные деятели оценивают свои способности и потребности.
«У МиГ-29 дальность видимости со своими радиолокационными системами — всего 60 километров, стрельбы — 30 километров. Например, Су-35 имеют дальность радиолокационного обзора более 200 километров и дальность стрельбы более 100 километров», - министр обороны Украины Алексей Резников.
Господин министр немного прибедняется, украинский вариант радара Н019У1 может «смотреть» несколько дальше, чем 60 км, но, по сути, да, это все тот же «фазотроновский» радар родом из 80-х годов прошлого столетия. А потому, конечно, МиГ-29МУ2 – очень легкая мишень для Су-35.
Кроме того, еще стоит вопрос применения МиГ-29 украинскими ВВС. В основном самолету была уготована роль штурмовика, потому что роль перехватчика крылатых ракет досталась Су-27, который по земле вообще не работник.
Огромные потери МиГов в начале СВО и были вызваны тем, что все, чем могли летчики МиГ-29 ударить по противнику, кроме бомб – это опять же советские ракеты Х-29, дальность пуска которых у доступных для Украины модификаций Х-29Э и Х-29Т не превышает 10-12 км, а значит, гарантированно подставляет под удар любого российского ЗРК. Тот же «Тор» М1 имеет возможность поражения МиГ-29 до пуска Х-29.
Конечно, у комплексов ПВО тоже проблемы в виде противорадиолокационных ракет в меньшей степени и дронов-камикадзе в большей. За ЗРК охотятся, и охотятся весьма успешно обе стороны конфликта. И далеко не всегда ЗРК могут отбиться от угрозы с неба. Парадокс, но это так.
И в настоящее время сформировался такой круговорот в природе, который позволяет сегодня украинцам несколько оправдывать перед западными партнерами такой медленный темп контрнаступления. Получается, что техника, которая идет на передний край, получает от российской авиации, ракетчиков и дронобойцев. ЗРК, которые должны противодействовать ВКС, получают от БПЛА всех мастей. Нельзя сказать, что украинская сторона совсем так бездействует, но еще до начала СВО мы на своих страницах говорили о том, что самолеты и ЗРК, которые имеются на вооружении ВСУ не могут сравниться с российскими.
Как ни крути, а российская техника современнее.
То, что НАТО время от времени присылает свои ЗРК – это для ВСУ весьма неплохо. Однако насытить этими подарками ЛБС украинцы не смогут по причине невеликого количества. Остается только защищать объекты в тылу, причем, выборочно.
И вот с завидным упорством Киев долбит о том, что ему нужны истребители. Нет, они бесспорно нужны, с их помощью можно охотиться за крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами противника и терзать ПВО при помощи противорадиолокационных ракет.
Здесь надо очень четко понимать две вещи: какие самолеты передадут (если передадут) и кто сядет за штурвалы.
И начнем мы со второй части, это более значимая часть. Самолетов в мире наклепали предостаточно, чего не сказать о летчиках, готовых на них воевать в плане Украины.
Для западных истребителей нужны соответствующим образом подготовленные пилоты. Это факт, о котором мы говорили не раз и не два. И за полгода этих летчиков не переобучить, что ты не вытворяй, они «заточены» под другую технику. На Западе не дураки сидят, там прекрасно видят, как успешно украинцы используют дареную технику НАТО, как запросто выводят в статистику те же «Леопарды».
И зарубежные благодетели прекрасно понимают, что в украинском костре сгорит легко и просто не одна сотня «Леопардов», дай только волю. Но «Леопард 2» стоит почти 7 млн долларов, а вот самый дешевый «Сокол» F-16 – минимум 43 миллиона. То есть, вы поняли суть проблемы: танк может повоевать, а сбитый в первом вылете «Сокол» — это 6 «Леопардов», как ни крути.
И летчика надо готовить ну никак не полгода. Да, там уже программы идут, но толку с них… Научат, конечно, летать, причем, учитывая уровень подготовки украинских пилотов, научат летать вполне прилично. Но воевать… сомнительно.
Конечно, есть вариант наемников. И это очень даже приемлемый вариант, надо сказать. Посадить за штурвалы западных самолетов тех, кто умеет летать и воевать на этих самолетах. И таких людей худо-бедно, но нанять за приличные деньги вполне реально.
Конечно, это будет стоить дороже переобученного украинского летчика с Су-27 (МиГи вы видели, горят в прямом смысле этого слова), но украинец может сгореть в первом же вылете, потому что не успеет переключиться на ответные действия в новом для себя самолете. А у европейского или американского наемника может получиться пожить и повоевать подольше.
Вообще, конечно, сомнительно, что наберется много желающих, но какое-то количество безбашенных будет. Кто не убоится С-300 и Су-35. Но критически нужного количества, конечно, не набрать. Однако, все лучше, чем кое-как переученные на ускоренных курсах в Европе украинские летчики.
Но в конце концов, нам ли врага жалеть?
Теперь вторая часть, точнее, первая, но более понимаемая. Самолеты. И здесь надо четко понимать, что противостоять украинским и не очень самолетам будут не МиГ-29 и не Су-27 по причине их небольшого оставшегося количества из-за выведения их из состава ВКС по причине устаревания. Некоторое количество Су-27СМ и СМ3, конечно, не чета исходным вариантам, но вот все остальное…
Так что действительно, с чем придется иметь дело – это Су-30 и Су-35. И вот здесь придется очень хорошо представить картину вероятного боя между этими самолетами и тем, что может подняться в воздух с украинских аэродромов.
Что могут передать ВСУ, мы почти всех разобрали (кроме шведа) — американский F-16, шведский JAS-39 «Gripen», европейские «Tornado» и «Typhoon» и французский Mirage-2000.
Пройдемся коротко, в плане предпочтения.
F-16 «Fighting Falcon»
Здесь постараемся обойтись без глупостей типа того, что было написано в одном российском госСМИ:
«По тактико-техническим характеристикам F-16 сопоставим со сверстниками — МиГ-29 и Су-27. А в чем-то даже превосходит их. Но более современным российским самолетам — Су-35 и МиГ-31 — ощутимо уступает».
Надо четко понимать, что F-16 в данном списке имеет только один тип самолета, как-то годный для сравнения – МиГ-29. Су-27 и его вершина развития Су-35, равно как и МиГ-31 – самолеты совершенно иного класса. Это двухдвигательные тяжелые истребители и перехватчик, большие по массе и энерговооруженности. Соответственно, изначально способные взять более мощное оборудование. И весь разговор о сравнениях можно закончить на том, что БРЛС двухдвигательных российских самолетов видят значительно дальше (а они видят реально), чем на более легких однодвигательных самолетах.
F-16 - самый массовый боевой самолет НАТО. Добротный, относительно дешевый, участник все войн и конфликтов, в которых воевали страны НАТО, но слегка морально и физически устаревший за полсотни лет. В общем, все как у МиГ-29, но на той стороне.
Самое значимое преимущество «Сокола» то, что за 50 лет для него придумали просто гору самого разнообразного ракетно-бомбового вооружения. Кроме того, у самолета самая развитая сеть логистики в Европе и не только, а работе с F-16 обучены тысячи специалистов. Это тоже весьма значимый аспект, потому что без спецов, соображающих в обслуживании и ремонте это будет самолет трех вылетов.
В классе однодвигательных самолетов F-16, пожалуй, лучший. Очень надежный, с хорошими летными данными и соотношением тяги к весу, он самый лакомый кусочек для ВСУ. Потому пилотов уже обучают, и «Соколов» однозначно дадут те, кто уже встал в очередь за F-35. А таких достаточно среди европейских стран.
Насколько F-16 будет хорош против Су-35? Американцы из Military Watch Magazine сомневаются и опасаются, что подобные схватки закончатся в пользу F-16, а значит, нанесут уроне американскому престижу.
Однако, уже сложилась коалиция, в которую входят Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Португалия и США, которая готовится передать F-16 Украине. И обучение пилотов уже идет не только в США.
Но здесь, пожалуй, есть смысл задуматься о тактике применения. F-16 можно использовать в качестве ударного самолета по наземным целям, вопрос в том, какой ассортимент вооружения дадут к поставляемым самолетам. Но о тактике чуть ниже.
JAS 39 «Gripen»
Самолет сильно моложе F-16, на вооружение принят в 1997 году, в целом, «Грифон» похож на «Сокола», но легче, уступает в боевой нагрузке и радиусе действия. Оно и понятно, самолет задумывался как средство защиты воздушного пространства Швеции от… скорее всего, от российских же самолетов. И при таком раскладе дальность была несущественным фактором.
Самолет можно использовать в качестве ударного, он умеет в бомбы и ракеты «воздух-поверхность», причем, даже в противокорабельные. Но это вторично, в первую очередь – это истребитель.
«Фишка» JAS 39 в том, что самолет, благодаря своему откровенно небольшой весу (8 тонн против 12 у F-16 Block 50/52) способен взлетать и садиться на короткие необорудованные ВПП или использовать в качестве оных обычные дороги.
По цене несколько дороже F-16 тех моделей, которые могут попасть в Украину.
Насколько JAS 39 будет хорош против Су-35? Вопрос…
«Mirage 2000» и «Tornado»
Да простят мне, что свалил в одну кучу два совершенно разных самолета, но принцип объединения один – украинцы откровенно воротят носы от этой техники. В Киеве эти самолеты оценивают невысоко.
«Они нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же «Миражи» — сравните с МиГ-29, и все станет понятно», — сказал в марте этого года говорящая голова украинских ВВС Юрий Игнат.
На самом деле «Мираж» вполне состоятельный самолет четвертого поколения, нормально принимавший участие в боевых действиях у тех же ВВС Индии и Греции. Да, снят с производства еще в 2007 году, но самолет вполне себе приемлемый.
«Торнадо» да, откровенно стар. То, что оба самолета в бою с Су-35 превратятся в металлический лом, понятно.
Eurofighter «Typhoon»
Вот этого украинцы выпрашивают давно. Понятно почему, самолет сильно моложе «Миража» и «Торнадо», по боевым характеристикам вполне сопоставим с F-16 и даже превосходит «Грифона», но как изделие «Тайфун» значительно дороже и сложнее в обслуживании.
Так что получение Украиной этих самолетов вообще выглядит очень сомнительно. Хотя и так понятно, что на чем будут летать украинские военные летчики, решают никак не в Киеве.
«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей приверженности самообороны Украины, в предстоящие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, сколько и кто их передаст» - советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Здесь такой нюанс: если господа союзники нарешают дать разных самолетов, вот тут по аналогии с танковым и артиллерийским разнообразием в ВСУ будет полный кошмар. Придется готовить не только пилотов под американские или шведские самолеты, но и инженеров, техников и так далее. Самолет – более сложный механизм, чем та же САУ, и наличие в ВСУ советских, польских, французских, словацких и турецких САУ вытерпеть можно много проще, чем возня с самолетами.
Так что предпочтительнее всего смотрятся действительно F-16.
Но давайте поговорим теперь за воздушный бой.
Воздушный бой – это прямое боестолкновение самолетов. Очень противоречивое такое мероприятие и весьма скоротечное.
Последний массовый воздушный бой, на который можно сослаться – это бой между индийскими и пакистанскими ВВС в феврале 2019 года. Да, пакистанских самолетов было 24 против 8 индийских, потому все ограничилось пусками ракет с почти безопасного расстояния и безумной атакой индийского летчика на МиГ-21 своих пакистанских коллег. В итоге размен МиГ-21 на F-16 и все.
Но это Индия и Пакистан. А у нас украинские реалии и украинские летчики, которых будут учить инструкторы из НАТО. А согласно всем наставлениям и моделям боя по стандартам НАТО, самолеты (те же F-16) действуют большими группами разной численности. Наиболее эффективной моделью является «крыло» из 16-18 самолетов, которые действуют эшелонировано.
Первая группа – пара разведки. Это «застрельщики», которые просто оценивают поле боя, «ловят» излучение чужих РЛС, передают данные для анализа, зачастую имитируют атаку. Это пуск ракет средней дальности «в сторону противника» или противорадиолокационными ракетами тоже в сторону работающих РЛС. И все, и дальше разворот и на максимальной скорости под прикрытие своей ПВО.
Вторая группа – ударная. Обычно две пары, которые работают с разных высот. Если первая пара разведчиков «навела шухер» и самолеты противника начали маневры по уклонению от ракет, разбивая строй, то второй эшелон начинает жестко по ним работать. Если противник принимает бой, то запросто может вернуться первая пара и сыграть роль резервного звена, добавив в схватку свои пять копеек.
Третья группа – это обычно две пары прикрытия. Обеспечивают отход первых двух групп, чтобы в драгоценные сопла на отходе ничего не прилетело и ловят на контратаке самолеты противника, если те пойдут догонять отступающих.
Четвертая группа – резерв, который болтается неподалеку и вступает в дело, если оно начинает принимать совсем некрасивый оборот.
Учитывая, что сегодня в небе Украины ВВС ВСУ и ВКС РФ действуют в основном парами или вообще одиночными самолетами, представить такие вылеты сложно. И для того, чтобы ВВС ВСУ начали работать в такой манере, можно прикинуть, сколько понадобится самолетов и летного состава.
Представить же сегодня «классический» воздушный бой «самолёт на самолёт» даже в таких условиях, когда группами обе стороны не вылетают, практически невозможно. И украинские, и натовские, и российские истребители оснащены бортовыми радиоэлектронными комплексами, которые мало того, что сами умеют смотреть на десятки километров, так еще и взаимодействовать с наземными и воздушными средствами дальнего обнаружения и управления.
То есть, появление самолета противника может быть, но это уже из совершенно отдельной оперы, засадной. И да, вот в таких ситуациях вполне возможны бои на очень коротких (до 20 км) дистанциях.
И здесь, конечно, решает, кто раньше увидел и среагировал. То есть, либо пустил ракеты, либо начал отмахиваться от запущенного в его сторону при помощи комплекса защиты или маневра.
О маневрировании. Тут сложно. F-16 – он легкий, как МиГ-29. И вертлявый тоже, хотя и в понимании классического самолета. А вылетевшие по его душу Су-30 или Су-35 хоть по массе те еще сундуки, но их поворотные сопла и управляемый вектор тяги двигателей смогут обеспечить этим тяжам маневренность, которая может быть и получше, чем у F-16.
Здесь очень сильно будет влиять именно умение летчика использовать возможности самолета на всю катушку. Большие радиусы разворота F-16 и перспектива «сломать траекторию» у Су-35 – это разные моменты и преимущество тут явно за нашим самолетом.
Но главное – человеческий фактор. У наемника-добровольца (сарказм, если что) из стран НАТО будут возможности уйти от Су-35, у переученного украинца – сомневаюсь. Су-35 в плане разгона, торможения, разворота что по вертикали, что по горизонтали смотрится предпочтительнее F-16. Конечно, если в кабине «Сокола» будет опытный инструктор с 30-летним стажем, а у нас лейтенант-капитан, то шансы у американца будут. Но даже майора-подполковника ВСУ будет откровенно жаль.
Вообще все эти рассказы, что опытных пилотов бывшей советской авиации можно переучить на F-16 за полгода-год, а то и за квартал – полная чушь. В целом, пилотов советской авиации уже практически не осталось, так, доживающие ветераны, которым в районе полтинника и дальше. Причем, не только в ВВС ВСУ, но и у нас тоже. Тут уместно сказать так: это другое. Другая школа, другая техника, другие навыки – все другое. Настолько отличное от навыков пилотирования, которые получили украинские лётчики, что на освоение и уверенное применение американских истребителей у них уйдут годы. Опыт «взлёт-посадка» наработается моментально, тут спора нет, но вот боевое применение, которое требует в первую очередь чувства иной техники – это проблема.
Но мы говорим о воздушном бое, где летчик работает на всю катушку, потому что иначе он пополнит тот список, который в начале был! А значит, что выпускать в воздух против ВКС РФ надо не переобученных пилотов, умеющих взлетать и летать, а способных выполнять сложные боевые задачи в любое время суток, при любой погоде. Много таких в ВВС Украины? Уверен, что нет. Их и было-то не очень много, а тут еще и проредили по полной программе.
Но продолжу дятлом долбить: полгода-год неспешного обучения по программам НАТО не сделает из украинских летчиков профессионалов на F-16. Значит – будут гореть.
И даже численное превосходство у означенного крыла F-16 может не сыграть такой роли. Вопрос не в количестве ракет, которые можно выпустить одним залпом (хотя это тоже один из компонентов успеха), вопрос в том, кто как от них может защититься.
Конечно, самые современные AIM-120, РВВ-АЕ или MBDA «Meteor», которые практически работают по принципу «выстрелил и забыл» - это неприятно и опасно. Есть ракеты, на которые даже средства активной РЭБ не действуют, более того, именно на источник помех и идет наведение. Другой вопрос: а кто сказал, что эти сверхсовременные средства поражения передадут Киеву?
Еще пара слов о возможных проблемах.
Я выше уже отметил, сейчас просто разверну один тезис об энерговооруженности и не только. Одномоторный самолет – он небольшой в сравнении с двухдвигательным. Но впихнуть в него надо столько же, сколько в двухдвигательный, иначе зачем вообще огород городить? Ну или почти столько же что по массе, что по объему. Есть вещи, без которых боевой самолет просто не является таковым.
Так что основная проблема всех одноместных боевых самолетов – это идеально работающие системы истребителя, которые ужаты в корпусе донельзя. Так что настраивать их должны понимающие и классные специалисты.
То есть, возле каждого самолета из Европы должна суетиться целая команда технико-эксплуатационного характера с очень квалифицированными спецами по регламентным работам, обслуживанию, настройке всех систем, перевооружению, мелкому ремонту. Научить? За полгода, как летчика?
Знаете, а завозите ваши F-16. Вот без обид, на пяток вылетов хватит. Дальше – не буду загадывать, но дальше как-то совсем не смотрится это дело. Но об инженерах и техниках я уже столько раз говорил, что уже надоело. Они важнее, чем пилоты, но, видимо, этого кое-где не понимают. Как с «Леопардами» вышло: танков накидали, а рембаз и БРЭМов – нет. И начали потом суету наводить, поставлять инженерную технику. А это танки, там все проще в разы.
Сколько придется вместе с самолетами гнать различных станций – даже не возьмусь сказать, поскольку просто не в курсе всей номенклатуры НАТО, но то, что там много всего, и так понятно.
И всей этой технике надо будет учить наземный персонал.
Вообще, скорее всего, F-16 не просто обещаны, они уже поступили на какие-то базы, где переучивают украинцев. Ну так их партнеры поступают. Так было и с ракетами, и с другими видами вооружений. Так что где-то уже «Соколы» стоят и ждут.
Причем, абсолютно уверен, что это самолеты модификации «Block 50/52», самые распространенные, потому что более современные «Вlock 70/72» извините, зажмут. Слишком медленно идут в серии F-35, которые могут заменить «70/72» у тех, кто радеет за поставки украинцам.
В итоге, чтобы там не было поставлено, а воздушных боев нам не увидеть. Это принципиально дорого, что в материальном отношении, что в людском. Ну очень мало у ВСУ осталось приличных пилотов, чтобы бросать их на F-16 или «Миражах» против Су-35.
Уверен, что использовать подаренные самолеты украинцы будут там, где как раз минимизировано присутствие как Су-30/35, так и С-300/400. Да, перехват крылатых ракет и «Шахедов» над городами, под прикрытием ПВО. Да, возможно нанесение ракетно-бомбовых ударов по войскам, но исключительно там, где это можно сделать безнаказанно. И разведка, разведка, разведка. Чтобы быть совершенно уверенным в том, что ничего в сопло не прилетит и по кабине сверху штырями не ударит.
Лихих воздушных боев нам не увидеть, для этого на той стороне нет ни самолетов, способных наравне воевать с нашими истребителями, ни пилотов, способных на максималках использовать иностранную технику.
Да, осуществлять наступательные или контрнаступательные действия без поддержки с воздуха, в стиле Первой Мировой войны, сложно. Но даже если самолеты НАТО и в принципе готовы вступить в бой с российскими истребителями, то украинские пилоты для этого не годятся.
Вопрос наемников тоже стоит остро, были бы деньги, а желающие попробовать найдутся. Однако вопрос привлечения иностранных специалистов тоже может не решить проблемы. Не решили же современные иностранные ракеты на МиГ-29 вопросов нейтрализации российской авиации и систем ПВО, а уж своими самолетами украинцы владели давно. Так что и желающих умереть в небе Украины из числа тех же летчиков стран НАТО может просто не оказаться.
Потому вопрос о воздушных боях и возможных успехах в них самолетов стран НАТО считаю в целом закрытым.