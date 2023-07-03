Су-35 против самолетов НАТО

F-16 «Fighting Falcon»

«По тактико-техническим характеристикам F-16 сопоставим со сверстниками — МиГ-29 и Су-27. А в чем-то даже превосходит их. Но более современным российским самолетам — Су-35 и МиГ-31 — ощутимо уступает».



JAS 39 «Gripen»

«Mirage 2000» и «Tornado»

Eurofighter «Typhoon»