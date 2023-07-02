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Лазерные пушки против гиперзвуковых ракет: Британия представила концепт эсминца Type 83

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Лазерные пушки против гиперзвуковых ракет: Британия представила концепт эсминца Type 83

Британское командование намерено добиться превосходства в воздухе на всех направлениях. Как сообщил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж, в части наземной ПВО работы сосредоточились на создании специального комплекса, способного эффективно бороться с «Шахедами» и «Ланцетами» [дроны-камикадзе] российской армии.


На море в роли противовоздушного щита должны выступить новые эсминцы, которые придут на замену Type 45. В ходе своей речи министром было представлено концептуальное видение новых кораблей Type 83, разработка которых была официально анонсирована в марте 2021 года. Однако до сих пор не раскрыты детали этого проекта.

В феврале 2022 года Минобороны указало, что Type 83 создается для противодействия угрозе, исходящей от гиперзвуковых ракет. Ожидается, что эсминцы данного типа поступят на вооружение во второй половине 2030-х годов, заменив существующие эсминцы Type 45.

Как указывается в издании UK Defence Journal, из представленной демонстрации можно обратить внимание на конструкцию корпуса корабля, которая предполагает повышенную скрытность. Обтекаемая надстройка наводит на мысль об интеграции передовых радаров и сенсорных технологий.


Переработанное из презентации изображение Type 83


Корабль сравним по размерам с китайским эсминцем Type 055 (водоизмещением около 12 тыс. тонн). Type 83 вооружен пятидюймовым главным орудием, системами ближнего боя Phalanx, двумя 30- или 40-мм артустановками и дополнительными неопознанными системами ближнего боя. Ракетные системы представлены, по всей видимости, двумя установками вертикального пуска Mk 41, каждая из которых содержит примерно 64 ячеек, то есть в общей сложности корабль имеет 128 готовых к выстрелу ракет. Также, судя из презентации, Type 83 получит лазерные пушки.
Использованы фотографии:
UK Defence Journal
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30 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:07
    +6
    Мультики ДауниСтрит.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:55
      +1
      Лазер против гипера бесполезен.
      Против Ланцета да, может быть эффективен. Защитное покрытие корпус закроет, а вот оптику не закрыть. Ну, значит, в ПО Ланцета добавится блок, позволяющий ему лететь вслепую, по взятым ранее координатам
      А против гипера можно только пускать противоракету на встречном курсе - то есть, если ПРО есть у цели, шанс сбить есть, на финише гипер по прямой летит. Правда, обломки ракеты всё равно поразят цель, только вместо одного "бронебойного фугаса" будет гиперскоростная шрапнель
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:13
    +4
    Type 83 получит лазерные пушки.

    Ну значит Цирконы и Кинжалы получат антилазерные покрытия.
    На каждую гайку свой болт найдется.
    Не мечтайте британцы о своей безнаказанности.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 11:13
      0
      До лазерных пушек, еще далековато. Да и лазер, не панацея от всех проблем. Однако, заметно существенное увеличение водоизмещения у всех перспективных эсминцев.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 08:24
    +3
    Не в обиду нашим чиновникам, но когда читаю про подобные прожекты, у меня в голове возникает не образ пилы, не двуручной пилы, даже не бензопилы, а огромного харвестера, который валит и сучкует секвойи.
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:27
    +3
    Ну...Россия будет ими пулять..только при ясной погоде..чтобы британским выродкам их удобней было сбивать.
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 08:35
      +2
      Ну...Россия будет ими пулять..только при ясной погоде.

      Полностью согласен, тема применения лазера в непогоду не раскрыта.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:32
    +2
    А есть один хороший способ всё это проверить - подловить британский военный корабль и атаковать его, хотя бы, «Цирконами»...
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: ROSS 42
      А есть один хороший способ всё это проверить - подловить британский военный корабль и атаковать его, хотя бы, «Цирконами»...
      Есть еще один способ это проверить прямо сейчас - атакуем его боевым мультфильмом (там на 9й минуте мавик вообще авианосец уничтожает) laughing

      Кому хочется посмотреть как горят танки меркава:

      P.S. а бриты со своим лазером пока еще даже мульт боевой не нарисовали, не зачот lol
  6. Илия
    Илия Сегодня, 08:36
    +1
    Британское командование намерено добиться превосходства в воздухе на всех направлениях.
    Мечтатели. "Намерение", не значит осуществление.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +6
    После Израиля Британия тоже решила отметиться системой ПВО морского базирования, которая будет сбивать гиперзвуковые ракеты. При этом пошла дальше Израиля, т.к. сбивать будет не какими-то там ракетами, а лазерными пушками. А не проще перенять украинский опыт, где за "13 сбитых "Кинжалов" уже вручили Героя Украины?
  8. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 08:41
    +2
    Лазеры против гиперзвука? Простите а сколько нужно времени на то чтобы довернуть лазер на ракету и прожечь в ней дырочку? И толу с той дырочки, ракета может ведь "не заметить", а второй попытки не будет.
    Если уж говорить о противодействии гиперзвуку то самое лучшее - "металлический шторм", куча мелких поражающих элементов "тучей" выстреливающих в направлении ракеты. Да, там проблемы с перезарядкой, но зато и целиться не надо :)
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:53
      +2
      куча мелких поражающих элементов "тучей" выстреливающих в направлении ракеты
      ..и тут есть маленькая проблема...ракета идущая в атмосфере на скорости выше трёх киллома в сек создаёт перед собой плазму..то есть что будет перед обтекателем сгорит
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:09
      0
      Что-то мне подсказывает, что против гиперзвуковой ракеты поможет только ультрагиперзвуковая laughing.
      Надо будет название застолбить, а то не ровен час британцы подсидят. Будут потом мне деньги башлять за авторские права, а уж я даже за каждую нарисованную буду братьyes
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:22
        0
        Надо будет название застолбить,
        ..изъеденная тема...лучше назови коксракета, или ганджубас ракета.....зе награды выдаёт за сбитые Кинжалы такими ракетами
  9. HAM
    HAM Сегодня, 08:45
    +1
    Осталось только закупить у китайцев необходимое количество лазерных указок....желательно разного цвета,для эффективности.... wassat
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:12
      +1
      Осталось только закупить у китайцев необходимое количество лазерных указок...
      ...и ещё пару лямов гринтугрей чтоб внедрить в круги гиперзвучников штирлицев что б те в нужный момент светили этими указками прямо в рого вицы глаз...ну что б те кнопок не видели...здравая идея
  10. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:48
    0
    Зачем им такие корабли,? Если весь остров под воду уйдет.
    Мечталщики.
    И канаду не успеют сбежать
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:56
    0
    Что-то я сомневаюсь в эффективности лазера против гиперзвуковых ракет
  12. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:17
    0
    Цитата: ВПК-65
    атакуем его боевым мультфильмом

    В каждой шутке есть своя доля правды. Мультик кажется очень старый. И что-то уже наверное создается из этих идей.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: Oleg Ogorod
      Мультик кажется очень старый

      Мультики,действительно, старые...
  13. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:32
    +1
    Но вот наши корабли не мешало бы оснастить лазерными системами постановщиков помех против камер украинских (западных) морских дронов камикадзе. Такие системы давно изобретены, типа антиснайпер, но мощные системы, выжигающие глаза запрещены международными соглашениями. А более слабые использовать можно. У китайцев есть кстати и мощные, они под соглашением вроде не подписались.
    Против камер морских дронов такие системы достаточно эффективны, можно применять и мощные, дрон просто перестанет видеть корабль и потеряет оперативную ориентацию. И его проще будет уничтожить автоматическими стрелковыми системами. Конечно со временем перенастроят управление, дрон может двигаться на источник излучения, но тут тоже можно что-то придумать.
    Боевые действия двигают прогресс...
    Российские конструкторы разработали роботизированный обнаружитель снайперов "Сосна-Н". Комплекс способен не только обнаруживать любые оптические устройства, но и подавлять их с помощью лазерного излучения.

    Лазерно-оптическая установка, показанная на форуме "Армия-2021", действует в автоматическом режиме. Радиус действия - 2500 метров.

    Как сообщает пресс-служба ГК Ростех, эффективность противодействия зависит от удаленности цели, но в любом случае все поле зрения оптического прибора становится полностью засвеченным интенсивным встречным излучением, что абсолютно исключает возможность его использования для наблюдения или прицеливания.

    Обнаружитель "Сосна-Н" также способен фиксировать бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы.


    Вот кстати была тут статья 10 лет назад.
    https://topwar.ru/31811-kitayskie-boevye-lazery-i-lazernye-vintovki.html
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 09:39
    +1
    Лазерные пушки против гиперзвуковых ракет: Британия представила концепт эсминца Type 83

    А сами то лазерные пушки есть?
    Как можно представлять что-то если не знаешь массо-габаритных и весовых характеристик, а так же энергопотребеления этих самых пушек? belay
    Это больше на детский рисунок будет похоже "так мне видится"! fellow lol
  15. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:51
    0
    Вот кстати хорошая подборка информации про лазерное оружие и лазерные пушки, включая российские.
    http://robotrends.ru/robopedia/lazernye-protivodronovye-sistemy
    Пушки это не игрушки.
  16. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:59
    0
    Штатники уже Зумволты слепили, теперь куда деть не знают. пусть строят, коль бабки лишние.
  17. andrey682006
    andrey682006 Сегодня, 10:02
    0
    Понадобится много энергии.
    Энергетика корабля - какая она будет?
    Турбины на мазуте?
  18. VasilyI
    VasilyI Сегодня, 10:46
    0
    Британские инженеры пошли по пути британских учёных...
    А их лазер будет брать энергию (которой на ТАКОЕ надо немерено) из розетки... Ну, или, философского камня, какого... Мда.
  19. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:01
    0
    На гиперзвуке ракета-тот же космический корабль, входящий в плотные слои. Он окружён облаком плазмы, непроницаемой для любых элекромагнитных волн........

    Получается типа того, что в басне Крылова лиса стучит хвостом по дереву, на котором сидит петух.. Чтобы его испугать...
    Или речь об уничтожении ракет, которые ещё не успели разогнаться до гипер-пупер?
  20. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:12
    0
    Британское командование намерено добиться превосходства в воздухе на всех направлениях.

    <Рыдаю от восторга>
    Короче, как только истребитель 6-го поколения раскрасят в журналке, начнут рисовать эсминец... Чем бы онижедеть не тешился, лишь бы Третьего Карла не хоронил...
  21. Жаждущий ветра
    Жаждущий ветра Сегодня, 11:29
    0
    Я один понимаю что это для успокоения и никакого реального факта возможности предотвратить поражение корыта кинжалом не имеется?