Лазерные пушки против гиперзвуковых ракет: Британия представила концепт эсминца Type 83

Британское командование намерено добиться превосходства в воздухе на всех направлениях. Как сообщил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж, в части наземной ПВО работы сосредоточились на создании специального комплекса, способного эффективно бороться с «Шахедами» и «Ланцетами» [дроны-камикадзе] российской армии.
На море в роли противовоздушного щита должны выступить новые эсминцы, которые придут на замену Type 45. В ходе своей речи министром было представлено концептуальное видение новых кораблей Type 83, разработка которых была официально анонсирована в марте 2021 года. Однако до сих пор не раскрыты детали этого проекта.
В феврале 2022 года Минобороны указало, что Type 83 создается для противодействия угрозе, исходящей от гиперзвуковых ракет. Ожидается, что эсминцы данного типа поступят на вооружение во второй половине 2030-х годов, заменив существующие эсминцы Type 45.
Как указывается в издании UK Defence Journal, из представленной демонстрации можно обратить внимание на конструкцию корпуса корабля, которая предполагает повышенную скрытность. Обтекаемая надстройка наводит на мысль об интеграции передовых радаров и сенсорных технологий.
Переработанное из презентации изображение Type 83
Корабль сравним по размерам с китайским эсминцем Type 055 (водоизмещением около 12 тыс. тонн). Type 83 вооружен пятидюймовым главным орудием, системами ближнего боя Phalanx, двумя 30- или 40-мм артустановками и дополнительными неопознанными системами ближнего боя. Ракетные системы представлены, по всей видимости, двумя установками вертикального пуска Mk 41, каждая из которых содержит примерно 64 ячеек, то есть в общей сложности корабль имеет 128 готовых к выстрелу ракет. Также, судя из презентации, Type 83 получит лазерные пушки.