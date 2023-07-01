Франция осуществила первый запуск гиперзвукового планера

Между мировыми державами происходит настоящая гонка в области гиперзвука. Хотя Франция в разгар Холодной войны могла попытаться стать первой страной, вооруженной гиперзвуковым планером

Инверсионный след, замеченный наблюдателями

Программа была чрезмерно революционной для своего времени и слишком далеко опередила доступные на тот момент технологии

Принцип очень прост: можно предсказать траекторию полета ракеты, поскольку последняя выполняет баллистическую кривую (подобно пробке, выпущенной из бутылки шампанского). Эта предопределенность вкупе с радарами позволяет эффективно размещать средства защиты на траектории стратегических ракет.