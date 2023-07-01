Франция осуществила первый запуск гиперзвукового планера

Минобороны Франции 26 июня осуществило запуск демонстрационного образца гиперзвукового планера, получившего обозначение VMaX. Цель полета заключалась в сборе данных в реальных условиях для корректировки программы создания гиперзвукового оружия с целью его будущих испытаний.
Между мировыми державами происходит настоящая гонка в области гиперзвука. Хотя Франция в разгар Холодной войны могла попытаться стать первой страной, вооруженной гиперзвуковым планером
- указывается в издании Air & Cosmos.
Минобороны подтвердило, что 26 июня оно запустило зондирующую ракету со своего объекта в Бискароссе (Ланды, юго-восток страны). Она несла демонстратор гиперзвукового планера VMaX. Официально заявленная скорость полета – «больше 5 Махов».
Как пишет автор, «Франция уже мечтала о гиперзвуковом планере… еще в 1960-х годах». С 1965 года соответствующие работы велись в рамках программы VERAS. Основное внимание было сосредоточено на разгоне планера ракетами того времени (такими как первая французская космическая РН Diamant). Макет планера был даже выставлен на Парижском авиасалоне в 1969 году.
Инверсионный след, замеченный наблюдателями
Программа была резко остановлена в 1971 году из-за ее сложности и стоимости материалов, использовавшихся для защиты планера, вес которого составлял одну тонну.
Программа была чрезмерно революционной для своего времени и слишком далеко опередила доступные на тот момент технологии
- говорится в издании.
Как отмечает автор, наблюдаемая в настоящее время технологическая гонке в области гиперзвука порождена снижением эффективности межконтинентальных баллистических ракет вследствие роста мощи многоуровневой ПРО:
Принцип очень прост: можно предсказать траекторию полета ракеты, поскольку последняя выполняет баллистическую кривую (подобно пробке, выпущенной из бутылки шампанского). Эта предопределенность вкупе с радарами позволяет эффективно размещать средства защиты на траектории стратегических ракет.
В отличие от МБР ракету, оснащенную гиперзвуковым планером, будет крайне сложно перехватить. Будучи выпущенным в верхних слоях атмосферы, планер не спускается прямо к своей цели, а будет «буквально отскакивать от атмосферы, и это при непредсказуемой траектории (с отскоками и фазами планирования)».