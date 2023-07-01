Опасаясь ракетных ударов, Зеленский решил провести заседание Ставки на АЭС

Заслушал доклады Залужного и Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе, а также о вероятных действиях врага.

Опасаясь ракетных ударов ВС РФ, Зеленский решил провести заседание своей Ставки на атомной электростанции. Этой станцией стала Ровенская АЭС. По официальному объяснению офиса Зеленского, заседание на этом объекте решили провести, «чтобы на месте оценить возможные угрозы для станции».Зеленский:При этом на кадрах, которые опубликованы самим Зеленским, Буданова не видно - по крайней мере, в тех ракурсах, которые были представлены из зала.В ходе заседания украинской ставки верховного главнокомандования выступили генерал Наев и глава МВД Клименко, которые «доложили об усилении северного направления и охране атомных станций».По словам Зеленского, обсуждались вопросы и «защиты Ровенской АЭС от киберугроз».Напомним, что ранее Зеленский выдвинул обвинения в адрес России в якобы намерениях осуществить взрыв на Запорожской АЭС. Постпред РФ в ООН Василий Небензя направил официальное письмо членам Организации, где указано на то, что у России нет и не может быть (исходя из здравого смысла) никаких намерений осуществлять взрыв на ЗАЭС. Тем временем эксперты предполагают, что обвинения такого характера в адрес России со стороны Киева могут свидетельствовать о готовящейся украинской провокации против атомной электростанции ввиду того, что ВСУ на поле боя не достигают желаемого успеха, а военная помощь при таком раскладе со стороны Запада может сократиться.