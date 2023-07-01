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Опасаясь ракетных ударов, Зеленский решил провести заседание Ставки на АЭС

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Опасаясь ракетных ударов, Зеленский решил провести заседание Ставки на АЭС

Опасаясь ракетных ударов ВС РФ, Зеленский решил провести заседание своей Ставки на атомной электростанции. Этой станцией стала Ровенская АЭС. По официальному объяснению офиса Зеленского, заседание на этом объекте решили провести, «чтобы на месте оценить возможные угрозы для станции».


Зеленский:

Заслушал доклады Залужного и Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе, а также о вероятных действиях врага.

При этом на кадрах, которые опубликованы самим Зеленским, Буданова не видно - по крайней мере, в тех ракурсах, которые были представлены из зала.



В ходе заседания украинской ставки верховного главнокомандования выступили генерал Наев и глава МВД Клименко, которые «доложили об усилении северного направления и охране атомных станций».

По словам Зеленского, обсуждались вопросы и «защиты Ровенской АЭС от киберугроз».



Напомним, что ранее Зеленский выдвинул обвинения в адрес России в якобы намерениях осуществить взрыв на Запорожской АЭС. Постпред РФ в ООН Василий Небензя направил официальное письмо членам Организации, где указано на то, что у России нет и не может быть (исходя из здравого смысла) никаких намерений осуществлять взрыв на ЗАЭС. Тем временем эксперты предполагают, что обвинения такого характера в адрес России со стороны Киева могут свидетельствовать о готовящейся украинской провокации против атомной электростанции ввиду того, что ВСУ на поле боя не достигают желаемого успеха, а военная помощь при таком раскладе со стороны Запада может сократиться.
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12 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:50
    0
    Опять не попали. А целились по центрам принятия решений?
    Что мало полковников всу останется для подписи капитуляции? Нужны маршалы с жезлами.
    Не солидно в историю войти рядом с полканом всу
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:50
    +9
    Удачно мы всетаки последнее время бьём по местам сборищ руководителей нациков.Так может и дойдёт что зе будет проводить совещания в реакторном зале. wassat
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 22:19
      0
      Цитата: tralflot1832
      Удачно мы всетаки последнее время бьём по местам сборищ руководителей нациков.Так может и дойдёт что зе будет проводить совещания в реакторном зале. wassat

      Кстати, весьма защищённое место. Хоть двести тонн металла на купол в динамике. Самолёт не пробъёт. Да и ПВО не дремлет.

      Был по работе в г.Дубна неоднократно (в советское время по основной работе) заглядывал к ядерщикам по их соизволению и приглашению. Объект потенциально опасный в радиоактивном заражении представляет собой невероятно (надо слово подобрать) мощную конструкцию. Чувствуешь себя насекомым на кухне над которым грозно завис "карающий тапок". А там был небольшой, научно-исследовательский реактор.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 22:30
      0
      Цитата: tralflot1832
      Так может и дойдёт что зе будет проводить совещания в реакторном зале.

      Лучше бы, как в детском анекдоте - а остальные поедут домой. В топке паровоза
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 22:00
    +3
    Зеленский решил провести заседание Ставки на АЭС

    Не буду ёрничать предложив провести совещание штаба Зеленского на Запорожской АЭС. Не в этом дело. Раздражает одно, лишь понимание того что человек не имеющий никакого отношения к высочайшим достижениям Человека - Управляемый распад, деление на атомарном уровне - находится в самом Сердце достижений человечества. Понимаете, его как посетителя, артиста, надо там водить и не пропускать за красную ленточку. Полагаю, технари данного объекта скрипя зубами смотрят на эту петрушку взрощенную мозгами Игоря Коломойского - тот ещё крендель. Просчитался (но злобный, обиды помнит).
    Мда. Артист проводит военное заседание на АЭС. Налицо полное непонимание того где он находится.
    P.S. Я отписался как технарь. Прошу понять мою эмоциональность winked
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:05
    +2
    Не смешно...
    Поди догадайся, это хитрый ход или страх за свою любимую шкурку?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 22:11
      +2
      Цитата: rocket757
      Не смешно...

      Это точно.

      Цитата: rocket757
      Поди догадайся, это хитрый ход или страх за свою любимую шкурку?

      Про шкурку, полагаю, вы в точку. hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 22:13
        +1
        Нет хуже явления, чем трусливый, беспринципной т/В/ари дорвавшейся до власти...
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 22:11
    0
    Опасаясь ракетных ударов ВС РФ, Зеленский решил провести заседание своей Ставки на атомной электростанции++++ Можно в США или Англии сходняк проводить.Мы и туда шмалять не будем.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 22:19
    0
    Всякий раз, когда я вижу фото небритого Зеленского в нестиранной майке, я вспоминаю замечательные, не побоюсь этого слова, скрижали!

    Ведь такой хороший мальчик был, мог бы известным скрипачом стать.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 22:23
    0
    Опасаясь ракетных ударов, Зеленский решил провести заседание Ставки на АЭС


    Нелогично как-то это звучит.
    У него же в Киеве есть надежный личный бункер на глубине 105м (на станции метро Киева "Арсенальная").
    До такой глубины никакая ракета не пробьет.
    А вот пока доедешь из Киева до Ровненской АЭС (а она расположена совсем рядом с белорусской границей), есть серьезный шанс попасть под обстрел.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:27
    0
    Тем временем всплыло поставленое Украине оружие. И где бы вы думали?

    Вива ла революсьен! laughing Сала уронилам и каву смачную - на Монмартр!
    Я - рад, они так долго это выпрашивали. Пора бы и Жабелины подключить