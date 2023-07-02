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«Это неплохое оружие»: В Минобороны Украины пожаловались на отсутствие средств для борьбы с российскими дронами «Ланцет»

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«Это неплохое оружие»: В Минобороны Украины пожаловались на отсутствие средств для борьбы с российскими дронами «Ланцет»

Российская армия активно использует дроны-камикадзе "Ланцет", уничтожая бронетехнику и вооружения ВСУ, у украинской армии нет в достаточном количестве средств для борьбы с беспилотниками. Об этом завил советник министра обороны Украины Юрий Сак.


Представитель Министерства обороны Украины в интервью британскому изданию The Telegraph пожаловался на отсутствие у ВСУ средств для борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет". По его словам, российские войска очень активно используют этот беспилотник для уничтожения украинской техники, а бороться с ним нечем. В то же время Сак признал, что "Ланцет" является "хорошим оружием", но его необходимо сбивать.

Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников (...) Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие.(...) Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск

- заявил советник Резникова.

По словам Сака, Запад мог бы снабдить Украину средствами для борьбы с дронами-камикадзе, поставив, например, зенитные самоходные установки Gepard, различное оборудование радиоэлектронной борьбы и т.д. Пожаловался он и на австралийцев, которые не поставили Украине бронированные машины Hawkei. Как оказалось, эти самые бронемашины очень нужны Киеву для борьбы с беспилотниками. Видимо, только на эти броневики можно устанавливать оборудование для борьбы с дронами.

Завершая разговор, Сак призвал Запад не откладывать "на завтра" поставки необходимого Украине оружия, предоставив Киеву все, что он просит. В ином случае украинская армия больше не сможет защищать Запад от России.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:24
    +5
    А ведь года четыре назад наши военные с высокими званиями на барражирующий боеприпас смотрели как не нужную игрушку...Вовремя подоспело.Это как понимание в свое время автомата(пистолет-пулемета)не как полицейского оружия,а необходимость для бойца
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:30
      +5
      К сожалению, военные готовятся к прошлой войне (((

      Наше военное руководство много чего упустило, что приходится героически исправлять нашей армии.
    2. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 06:36
      +4
      А не сможете назвать фамилии этих военных?я насколько помню,так всегда на выставках смотрели,кивали,соглашались что нужно.только одно дело выставки,другое производство в нужном количестве.и напомню, ланцеты ещё в Сирии опробовали.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:37
    -3
    Без смысла жизни.

    Можно ли будет и будут ли полувать красной жидкостью неугоднвх и тн плохих людей? Ухры во всю этим пользуются.
    Наша пропаганда (и пропагандисты) за толерантность и транпарентность?
    В россии.
    Чистки будут? Смена нардепов, чиновников, министерств. Частных и гос корпораций.
    5%роста ввп буднт в кошельках жителей пензюков и урюпинска?
    1. Cap.Nemo58rus
      Cap.Nemo58rus Сегодня, 06:54
      +2
      Сами вы"пензюк"....мягко говоря. Мы - ПЕНЗЕНЦЫ!
  3. Eragon
    Eragon Сегодня, 06:38
    0
    Цитата: Ilya-spb
    К сожалению, военные готовятся к прошлой войне (((

    Наше военное руководство много чего упустило, что приходится героически исправлять нашей армии.

    Не то беда, что генералы готовятся к прошлой войне, а то беда, что воюющими в новой войне полковникам не дают стать генералами.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:10
      0
      Цитата: Eragon
      беда, что воюющими в новой войне полковникам не дают стать генералами.

      Древний, еще советский, анекдот про армянское радио.
      Нам спрашивают: может ли сын полковника стать полковником?
      Отвечаем: конечно может.
      Нам спрашивают: А может ли сын полковника стать генералом?
      Отвечаем: Нет. У генерала есть свой сын.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: Eragon
      воюющими в новой войне полковникам не дают стать генералами.

      А руководство одной успешной частной компании вообще разогнали. Были глухи к проблемам и недоступны для контакта на протяжении полугода. И довели до бунта.
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 06:39
    0
    Ланцету нужна цель. Если достойной цели для атаки нет, то да - игрушка.
    Вот взять "Муху" . Ты её тащишь, тащишь... В критический момент взвёл... и не пригодилась. Выбрасываешь. В гранату хоть чеку можно обратно вставить.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 06:49
      +1
      Так Ланцет не запускают в свободный поиск, он идёт на цели вскрытые разведывательным БПЛА
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:51
      0
      Верно.А для этого нужна воздушная разведка,тот же БПЛА.Кто будет запусаать Ланцет не имея цели?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:58
    +1
    Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие.
    Через силу, но признать приходится, т.к. не куда не денешься от реальности. Практика боевых действий показала, что дроны-камикадзе являются грозным оружием и им необходимо уделять внимания больше, чем уделялось раньше. Поэтому и модернизируются, увеличен заряд ВВ.
  6. Комментарий был удален.