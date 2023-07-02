«Это неплохое оружие»: В Минобороны Украины пожаловались на отсутствие средств для борьбы с российскими дронами «Ланцет»

Российская армия активно использует дроны-камикадзе "Ланцет", уничтожая бронетехнику и вооружения ВСУ, у украинской армии нет в достаточном количестве средств для борьбы с беспилотниками. Об этом завил советник министра обороны Украины Юрий Сак.
Представитель Министерства обороны Украины в интервью британскому изданию The Telegraph пожаловался на отсутствие у ВСУ средств для борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет". По его словам, российские войска очень активно используют этот беспилотник для уничтожения украинской техники, а бороться с ним нечем. В то же время Сак признал, что "Ланцет" является "хорошим оружием", но его необходимо сбивать.
Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников (...) Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие.(...) Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск
- заявил советник Резникова.
По словам Сака, Запад мог бы снабдить Украину средствами для борьбы с дронами-камикадзе, поставив, например, зенитные самоходные установки Gepard, различное оборудование радиоэлектронной борьбы и т.д. Пожаловался он и на австралийцев, которые не поставили Украине бронированные машины Hawkei. Как оказалось, эти самые бронемашины очень нужны Киеву для борьбы с беспилотниками. Видимо, только на эти броневики можно устанавливать оборудование для борьбы с дронами.
Завершая разговор, Сак призвал Запад не откладывать "на завтра" поставки необходимого Украине оружия, предоставив Киеву все, что он просит. В ином случае украинская армия больше не сможет защищать Запад от России.