Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников (...) Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие.(...) Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск

Российская армия активно использует дроны -камикадзе "Ланцет", уничтожая бронетехнику и вооружения ВСУ, у украинской армии нет в достаточном количестве средств для борьбы с беспилотниками . Об этом завил советник министра обороны Украины Юрий Сак.Представитель Министерства обороны Украины в интервью британскому изданию The Telegraph пожаловался на отсутствие у ВСУ средств для борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет". По его словам, российские войска очень активно используют этот беспилотник для уничтожения украинской техники, а бороться с ним нечем. В то же время Сак признал, что "Ланцет" является "хорошим оружием ", но его необходимо сбивать.- заявил советник Резникова.По словам Сака, Запад мог бы снабдить Украину средствами для борьбы с дронами-камикадзе, поставив, например, зенитные самоходные установки Gepard, различное оборудование радиоэлектронной борьбы и т.д. Пожаловался он и на австралийцев, которые не поставили Украине бронированные машины Hawkei. Как оказалось, эти самые бронемашины очень нужны Киеву для борьбы с беспилотниками. Видимо, только на эти броневики можно устанавливать оборудование для борьбы с дронами.Завершая разговор, Сак призвал Запад не откладывать "на завтра" поставки необходимого Украине оружия, предоставив Киеву все, что он просит. В ином случае украинская армия больше не сможет защищать Запад от России.