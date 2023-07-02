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Советник главы офиса Зеленского Подоляк опроверг заявление главы ЦРУ о планах Киева начать переговоры с Москвой

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк опроверг заявление главы ЦРУ о планах Киева начать переговоры с Москвой

В Киеве опровергли заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о планах мирных переговоров с Москвой, которые должны будут начаться после того, как ВСУ "выйдет на границы Крыма". Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.


В офисе президента Украины очень негативно отнеслись к публикации американского издания The Washington Post, в которой Бернс рассказал о неофициальном визите в Киев, в рамках которого представители киевского режима рассказали ему о дальнейших планах. Как утверждал директор ЦРУ, в Киеве готовы к переговорам с Россией, но только с позиции силы, т.е. когда ракеты и артиллерия будут направлены на Крым, а украинская армия будет стоять у границ полуострова.

Подоляк резко отверг такие планы заявив, что ни о каких переговорах речь идти не может, ни Киев, ни Москва не готовы идти на компромисс, война будет продолжаться до полной победы. А всякие конспирологические версии - это только для газет.

Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания - они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объёме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария

- заявил советник Ермака.

Запад начал потихоньку готовить Киев к будущим переговорам с Россией, поскольку ставка на контрнаступление ВСУ не сыграла, быстрого окончания конфликта не видать, а расходы только растут. В то же время в Киеве не намерены идти на компромисс и о чем-то договариваться с Москвой. России также не нужны переговоры на тех позициях, которые предлагают западные страны, цели спецоперации не достигнуты.
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8 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 06:57
    +3
    У Украины и РФ - нету никаких точек соприкосновения, для начала переговорного процесса.
    Переориентация усилий США на АТР, увеличивает роль Британии в Европе, в т.ч. и - на Украине.

    Уверенность украинских официальных лиц в своей цели вернуть значительную территорию к осени, вероятно базируется на переходе войны в позиционный, затяжной характер, росте дефицита бюджета РФ и предстоящем повышении ключевой ставки с последующим удорожанием кредитов, для пополнения оборотных средств предприятий; фактическом достижении предела выпуска военной продукции в ПК РФ и наращивании в НАТО.crying
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 07:02
      +1
      Подоляка сам сказал
      у этой войны нет ни единого компромиссного сценария

      Понимает, что Россия пойдёт до конца. До победного конца!
      А потом ещё придётся по лесам бандеровцев отлавливать. И, хочется надеяться, их идейных вдохновителей по заграницам.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:58
    -1
    Ухры получат танки в 300т, маусы.
    Непробиваемые.
    Поедут на них до красной площади.
    Там подпишут капитуляция рф.
    Без переговоров.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:05
      0
      Проще получить очередную дозу "кокса",и все наладится.Правда ,на короткое время. yes
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:12
      -2
      Цитата: антивирус
      Там подпишут капитуляция рф.
      Без переговоров.

      И победный конец линейкой померяют.
  3. Комментарий был удален.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:04
    0
    Позиции компромисса для России отсутствуют: ещё не вся Украина денацифирована, а это произойдёт, когда уйдёт последний нацист.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:07
    0
    В Киеве опровергли заявление директора ЦРУ
    В показушно "дружном семействе" все чаще возникают нестыковки в озвучивании той или иной информации и планов на будущее. А это может говорить о возможности возникновения конфликта между считающего себя хозяином и вассалом возомнившим себя неприкосновенным и считающим, что от него зависит все. И это нам только на руку. По поводу переговоров уже было сказано сотни раз - ни каких переговоров кроме капитуляции киевского режима.
  6. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 07:22
    0
    Начали сливать, идиотов, вы на Афганистан не смотрели, клоуны?