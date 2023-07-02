Советник главы офиса Зеленского Подоляк опроверг заявление главы ЦРУ о планах Киева начать переговоры с Москвой

Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания - они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объёме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария

В Киеве опровергли заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о планах мирных переговоров с Москвой, которые должны будут начаться после того, как ВСУ "выйдет на границы Крыма". Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.В офисе президента Украины очень негативно отнеслись к публикации американского издания The Washington Post, в которой Бернс рассказал о неофициальном визите в Киев, в рамках которого представители киевского режима рассказали ему о дальнейших планах. Как утверждал директор ЦРУ, в Киеве готовы к переговорам с Россией, но только с позиции силы, т.е. когда ракеты и артиллерия будут направлены на Крым, а украинская армия будет стоять у границ полуострова.Подоляк резко отверг такие планы заявив, что ни о каких переговорах речь идти не может, ни Киев, ни Москва не готовы идти на компромисс, война будет продолжаться до полной победы. А всякие конспирологические версии - это только для газет.- заявил советник Ермака.Запад начал потихоньку готовить Киев к будущим переговорам с Россией, поскольку ставка на контрнаступление ВСУ не сыграла, быстрого окончания конфликта не видать, а расходы только растут. В то же время в Киеве не намерены идти на компромисс и о чем-то договариваться с Москвой. России также не нужны переговоры на тех позициях, которые предлагают западные страны, цели спецоперации не достигнуты.