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Зеленский обвинил Россию в якобы подготовке «дистанционного подрыва» Запорожской АЭС после передачи станции Украине

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Зеленский обвинил Россию в якобы подготовке «дистанционного подрыва» Запорожской АЭС после передачи станции Украине

Киев продолжает обвинять Россию в подготовке провокации на Запорожской АЭС, с очередным заявлением на эту тему накануне выступил Зеленский, рассказав о неком "плане русских".


Украинский президент продолжает нести фееричный бред, на этот раз он обвинил Россию в подготовке диверсии на ЗАЭС, которая произойдет после того, как Россия якобы передаст атомную станцию под контроль Украины и МАГАТЭ. По его словам, российские войска уже заминировали станцию и готовятся дистанционно подорвать ее, как только туда прибудут представители Киева и международной организации.

Россия технически готова для того, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу опасных веществ в воздух. Потому что может быть дистанционное минирование

- заявил киевский сиделец.

Интересно, Зеленский сам понимает, что несет? Во-первых, никто не собирается передавать атомную станцию под контроль Украины, этого не произойдет никогда, Москва несколько раз опровергала такие планы. Во-вторых, разговоры о всяческих диверсиях и подрывах ведет только Киев, российские власти многократно указывали ООН на это.

Между тем, некоторые украинские ресурсы сообщают, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию. По имеющимся данным, планируется удар по сухому хранилищу отходов ядерного топлива с выбросом радиации в воздух. Возведенные Россией защитные сооружения не станут серьезным препятствием для ударных дронов.

Кстати, американцы перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения WC-135 Constant Phoenix.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:29
    +2
    Вот эт его плющит, видать на "тяжёлую" ХИМИЮ перешёл.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 07:34
      0
      Цитата: Ропот 55
      Вот эт его плющит, видать на "тяжёлую" ХИМИЮ перешёл.
      Зеленский, рассказав о неком "плане русских"
      Это он москальский плян курнул. На него такая реакция.
      Кстати, американцы перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения WC-135 Constant Phoenix
      А вот это уже звоночек. И в Европе никто не будет ничего расследовать в случае чего. А нам жить на этой земле.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:38
        +1
        Anarchist hi, от нас с вами уже ничего не зависит, игра престолов продолжается и перед нами новая сцена и новые действия, так что правы вы нам на этой земле жить.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:29
    0
    Медийный шум ,для него-важнее военного результата.Точнее,когда результата нет,кричи громче-"держи вора" fellow
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:32
    0
    российские войска уже заминировали станцию и готовятся дистанционно подорвать ее, как только туда прибудут представители Киева и международной организации.
    Вместе с сотрудниками станции и российскими в/сл осуществляющими ее охрану? По поводу представителей международной организации вопросов нет, т.к. Гросси со свитой туда периодически заезжает, а вот какие представители Киева собираются туда приехать и когда? Это уже не фейковая пурга со стороны Зеленского, а маниакальный бред психически нездорового человека.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:35
      0
      rotmistr60 hi, Зеленский намекает что Россия уйдет с ЗАЭС как ушла из Херсона, а когда Киев вернет своих спецов "рванет" станцию со всеми кто там будет и типа обвинит Украину.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:49
        0
        На, что он намекает я понял, но о взятии под украинский контроль ЗАЭС нет ни причин, ни возможностей ВСУ. Тем более, что раньше он говорил о возможном взрыве на ЗАЭС не озвучивая ее переход под контроль Киеву. Поэтому я и написал, что это маниакальный бред.
  4. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:39
    0
    Когда АТАСМS появится так сразу и бахнут. Все просто. Надеюсь ПВО у АЭС есть.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:44
      0
      Землекоп hi, а что Тень Шторма или Штормовая Тень не позволяет ударить по ЗАЭС?
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 07:43
    0
    Когда он успевает все это придумывать? Было бы хорошо, если б организм человека реагировал на вранье тем, что рос бы язык, к примеру. У зелени этой он бы уже мотался по самое не хочу.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 07:47
    0
    Для начала, с какой такой радости Россия передаст ЗАЭС под контроль МАГАТЭ, а тем паче 404?