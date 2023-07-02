Россия технически готова для того, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу опасных веществ в воздух. Потому что может быть дистанционное минирование

Киев продолжает обвинять Россию в подготовке провокации на Запорожской АЭС, с очередным заявлением на эту тему накануне выступил Зеленский, рассказав о неком "плане русских".Украинский президент продолжает нести фееричный бред, на этот раз он обвинил Россию в подготовке диверсии на ЗАЭС, которая произойдет после того, как Россия якобы передаст атомную станцию под контроль Украины и МАГАТЭ. По его словам, российские войска уже заминировали станцию и готовятся дистанционно подорвать ее, как только туда прибудут представители Киева и международной организации.- заявил киевский сиделец.Интересно, Зеленский сам понимает, что несет? Во-первых, никто не собирается передавать атомную станцию под контроль Украины, этого не произойдет никогда, Москва несколько раз опровергала такие планы. Во-вторых, разговоры о всяческих диверсиях и подрывах ведет только Киев, российские власти многократно указывали ООН на это.Между тем, некоторые украинские ресурсы сообщают, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию. По имеющимся данным, планируется удар по сухому хранилищу отходов ядерного топлива с выбросом радиации в воздух. Возведенные Россией защитные сооружения не станут серьезным препятствием для ударных дронов Кстати, американцы перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения WC-135 Constant Phoenix.