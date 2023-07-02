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Российские дроны-камикадзе «Герань» в ночное время нанесли удары по объектам противника в нескольких областях Украины

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Российские дроны-камикадзе «Герань» в ночное время нанесли удары по объектам противника в нескольких областях Украины

Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре Украины, не стала исключением и эта ночь. Как сообщают украинские ресурсы, воздушная тревога была объявлена в ряде восточных и южных областей Украины.


По имеющейся на данный момент информации, ночью по противнику работали дроны-камикадзе "Герань", по ракетам данных нет, украинский Генштаб до сих пор не выложил утреннюю сводку, где уже традиционно сообщается об отраженной атаке и "эффективной" работе ПВО. Воздушную тревогу объявили в первом часу ночи в южных и восточных регионах Украины.

Взрывы прогремели в Кировоградской и Николаевской областях, затем в Запорожье, наши работали по военным объектам. Как ранее сообщалось, "Герани" атакуют места временной дислокации подразделений ВСУ и хранения техники, выбивая резервы, подготовленные для участия в контрнаступлении.

Далее дроны сместились в центральные районы Украины и дальше на запад. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. Над Киевом активно работала противовоздушная оборона, прозвучало несколько взрывов, но точно сказать, что именно поражено, не можем, никакой информации нет. Киевские паблики ночную атаку подтверждают, но без подробностей, так как это запрещено под угрозой уголовного наказания. Власти Киева все прозвучавшие взрывы записывают на работу ПВО и сообщают, что посбивали все российские беспилотники.

Очередная воздушная атака противника на Киев. На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – барражирующие боеприпасы Shahed

- говорится в сообщении киевской ВГА.

Между тем, уже утром Воздушное командование ВСУ объявило о взлете российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома Шайковка Калужской области.
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10 комментариев
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:21
    +2
    откуда фашисты знают когда ТУшки взлетают..матрасники уведомляют...?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:27
      +8
      Яро Полк hi, там вся разведка НАТО и Е. С. горбатится на ВСУ.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:26
    +5
    Далее дроны сместились в центральные районы Украины и дальше на запад.

    В школе, по русскому у меня была твёрдая тройка, но даже для меня как-то дико звучит эта фраза.
    Наверное всё же сместились - удары дронов, они всё таки одноразовые.
    Или это работал тот самый "Охотник" С-70?
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 10:00
      +4
      Ну судя по тому что обычно, например сбивают 8 из 10, а оставшиеся 2 поражают 7 объектов, то именно смещаются laughing
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    +3
    Воздушное командование ВСУ объявило о взлете российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома Шайковка Калужской области.
    Американская разведка передает ВСУ информацию в режиме реального времени и с этим пока ни чего не сделаешь.
    "Герани" атакуют места временной дислокации подразделений ВСУ и хранения техники, выбивая резервы, подготовленные для участия в контрнаступлении.
    Причем делается это ежедневно и плюс к этому удары ВКС планирующими бомбами и ракетами. Резервам достается еще до их попадания на ЛБС.
  4. Степняк
    Степняк Сегодня, 09:18
    +2
    А я бы не сильно палил "Калибры", если "теГерани" вполне себе эффективны на данный момент времени. НАТО ещё не влезло по уши в эту заваруху, а это значит, что ракеты надо использовать только в режиме поддержки боеготовности и тренировки. И копить их, копить, копить...
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:03
    +1
    Тю... А меня не далее чем вчера тут на сайте местные кспирты шестиконечные уверяли, что в Киеве - Пэтриоты, потому Россия по Киеву ударить ничем больше никогда не сможет...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: Bingo
      А меня не далее чем вчера тут на сайте местные кспирты шестиконечные уверяли, что в Киеве - Пэтриоты, потому Россия по Киеву ударить ничем больше никогда не сможет...

      А меня тут год назад уверяли, что Россия корабли строить будет в Николаеве.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:28
        0
        Ну с этим какбы вопросов нет - будет, как линию фронта отодвинет. Тут просто рациональность играет - разумно, финансово оправдано, востребовано - значит как город возьмут - таки именно будут. Я так полагаю, и в Мариуполе Азовсудоремонт восстановят.
        А вот с Пэтриотами - откуда взято. что они что-то сбили, кроме машины на улице в Киеве и Буданова в бункере - это загадка
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 11:32
          0
          Цитата: Bingo
          как линию фронта отодвинет.

          Правда? И когда энту линию отодвинут?