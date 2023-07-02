Российские дроны-камикадзе «Герань» в ночное время нанесли удары по объектам противника в нескольких областях Украины

Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре Украины, не стала исключением и эта ночь. Как сообщают украинские ресурсы, воздушная тревога была объявлена в ряде восточных и южных областей Украины.
По имеющейся на данный момент информации, ночью по противнику работали дроны-камикадзе "Герань", по ракетам данных нет, украинский Генштаб до сих пор не выложил утреннюю сводку, где уже традиционно сообщается об отраженной атаке и "эффективной" работе ПВО. Воздушную тревогу объявили в первом часу ночи в южных и восточных регионах Украины.
Взрывы прогремели в Кировоградской и Николаевской областях, затем в Запорожье, наши работали по военным объектам. Как ранее сообщалось, "Герани" атакуют места временной дислокации подразделений ВСУ и хранения техники, выбивая резервы, подготовленные для участия в контрнаступлении.
Далее дроны сместились в центральные районы Украины и дальше на запад. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. Над Киевом активно работала противовоздушная оборона, прозвучало несколько взрывов, но точно сказать, что именно поражено, не можем, никакой информации нет. Киевские паблики ночную атаку подтверждают, но без подробностей, так как это запрещено под угрозой уголовного наказания. Власти Киева все прозвучавшие взрывы записывают на работу ПВО и сообщают, что посбивали все российские беспилотники.
Очередная воздушная атака противника на Киев. На этот раз враг применил БПЛА, по предварительной информации – барражирующие боеприпасы Shahed
- говорится в сообщении киевской ВГА.
Между тем, уже утром Воздушное командование ВСУ объявило о взлете российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома Шайковка Калужской области.