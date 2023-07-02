Соединенные Штаты перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения, 30 июня WC-135 Constant Phoenix приземлился на авиабазе Ханья на Крите. Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.Единственный самолет такого типа, стоящий на вооружении ВВС США, снова появился в Европе, спустя полтора года после последнего визита в январе 2022 года. Тогда американцы перебросили WC-135 Constant Phoenix на британскую авиабазу Mildenhall. Стоит отметить, что появление данного самолета в Европе событие крайне редкое, в основном этот самолет находится в районе Корейского полуострова, где ведет наблюдение за Северной Кореей, иногда посещая и другие районы земного шара.Boeing WC-135 Constant Phoenix — самолет специального назначения, основан на Boeing C-135 и используется ВВС США. Предназначен для сбора образцов из атмосферы в целях обнаружения и идентификации ядерных взрывов. Поставлен в середине 60-х годов прошлого века и уже считается устаревшим.С чем связано нынешняя переброска самолета на Крит пока не сообщается, но с большой долей вероятности, причиной стала Украина и заявления Зеленского о якобы готовящейся Россией провокации на Запорожской АЭС.Между тем, украинские ресурсы, ссылаясь на источник на Банковской утверждают, что в офисе Зеленского планировали провокацию с подрывом ЗАЭС, которую хотели использовать для обвинения России и требований ввести войска НАТО на территорию Украины, так как самостоятельно ВСУ "не вывозят". Однако в планы Зеленского вмешались американцы, прибывший в Киев бывший вице-президент США Майк Пенс провел переговоры с Ермаком и предупредил, что НАТО не будет вводить войска на Украину даже в случае провокации на ЗАЭС, поскольку это приведет к эскалации конфликта.