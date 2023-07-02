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Единственный самолёт радиационного мониторинга WC-135 Constant Phoenix ВВС США переброшен в Европу

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Единственный самолёт радиационного мониторинга WC-135 Constant Phoenix ВВС США переброшен в Европу

Соединенные Штаты перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения, 30 июня WC-135 Constant Phoenix приземлился на авиабазе Ханья на Крите. Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.


Единственный самолет такого типа, стоящий на вооружении ВВС США, снова появился в Европе, спустя полтора года после последнего визита в январе 2022 года. Тогда американцы перебросили WC-135 Constant Phoenix на британскую авиабазу Mildenhall. Стоит отметить, что появление данного самолета в Европе событие крайне редкое, в основном этот самолет находится в районе Корейского полуострова, где ведет наблюдение за Северной Кореей, иногда посещая и другие районы земного шара.

Boeing WC-135 Constant Phoenix — самолет специального назначения, основан на Boeing C-135 и используется ВВС США. Предназначен для сбора образцов из атмосферы в целях обнаружения и идентификации ядерных взрывов. Поставлен в середине 60-х годов прошлого века и уже считается устаревшим.

С чем связано нынешняя переброска самолета на Крит пока не сообщается, но с большой долей вероятности, причиной стала Украина и заявления Зеленского о якобы готовящейся Россией провокации на Запорожской АЭС.

Между тем, украинские ресурсы, ссылаясь на источник на Банковской утверждают, что в офисе Зеленского планировали провокацию с подрывом ЗАЭС, которую хотели использовать для обвинения России и требований ввести войска НАТО на территорию Украины, так как самостоятельно ВСУ "не вывозят". Однако в планы Зеленского вмешались американцы, прибывший в Киев бывший вице-президент США Майк Пенс провел переговоры с Ермаком и предупредил, что НАТО не будет вводить войска на Украину даже в случае провокации на ЗАЭС, поскольку это приведет к эскалации конфликта.
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30 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 08:43
    +14
    Ну всё... они явно готовятся к какому то "событию", которое приведет к радиоактивному заражению...мало того, явно его и готовят. Храни нас Господи...
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:44
      +8
      Неужели решатся бахнуть по ЗАЭС? Такого нельзя спускать! В этом случае нужно уже будет ввалить и американцам. Тут уже не должно быть никаких красных линий. Это должно расцениваться как применение ядерного оружия. В данном случае так оно и есть.
      Обязательно предупредить о последствиях данного шага. Четко и жёстко. Может одумаются. А потом действовать. Иначе они и тяо украине предоставят.
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 09:16
        0
        Цитата: Anarchist
        Неужели решатся бахнуть по ЗАЭС?
        Появилась такая информация на voenhronika.ru
        Три беспилотника ВСУ ночью нанесут удар по СХОЯТ ЗАЭС, что вызовет взрывную волну и выброс радиации в воздух. Оборонительные заграждения построенные Российской стороной над СХОЯТ не представляют серьезного препятствия. После провокации на ЗАЭС, Зеленский будет требовать ввести войска НАТО на территорию Украины.
        Источник новости там не указан (возможно из ТГ-каналов).
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 09:37
          +2
          Это событие готовят именно американцы.
          Киев тут только исполнитель
          1. megadeth
            megadeth Сегодня, 10:28
            0
            ФША однозначно, это их методика, при войне обычным оружием, бить по атомным объектам. Для укрофашистов это спасение: - как минимум, замораживание конфликта и в перспективе ввод НАТОвских войск, обвинят конечно нас. Непонятно почему ВГК и наше руководство действует вторым номером. ВГК бы надо обратится к народу и т.д. что если что, то мы..., и лучше уже переходить на сленг Д.А. Медведева «С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено.
            Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном).
            Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и прочая нечисть. Ну и другие исчезнут, увы…» — написал Медведев в Telegram.


            Источник: https://rusvesna.su/news/1688203304 !
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:49
      +4
      Цитата: svp67
      они явно готовятся к какому то "событию",

      Белых касок еще не перебросили в регион...инспекторы МАГАТЭ должны быть рядом, саммит НАТО на подходе...и т.д.
      Признаков подготовки таких провокаций хоть отбавляй...главное вовремя их распознать.
      Англосаксы по шаблону это делают.
    3. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 09:11
      +1
      На мой взгляд, америкосы больше готовятся к возобновлению ядерных испытаний Россией. Если что с ЗАЭС, то снимать данные проще с земли, тем более, что после Чернобыля методики отработаны.
    4. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 09:32
      0
      Могут и "грязную" взорвать, слухи и угрозы с стороны 404 раньше были, и выдать это как подрыв где-то на ЗАЭС.
      Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине - https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html.
      Ума у 404 на это хватит fool
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:44
    +1
    Скоро все случится - новый год к нам мчится.
    Или к ним.
    Досрочно выролнить план войны-подвиг.
    Мы пока тянем свой "все идет по плану"
    Или турк аэс взорвут?
  3. DenD
    DenD Сегодня, 08:45
    +4
    Плохой знак. Значит провокация на АЭС будет. Теперь это только вопрос времени. Зе и компания, американских кураторов не подведут, даже вопреки логике и здравому смыслу.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:35
      0
      Цитата: DenD
      Зе и компания, американских кураторов не подведут, даже вопреки логике и здравому смыслу.

      Вот что значит для укро-имбецил сложные технологии. Вся историческая логика и здравый смысл Украины, это ее крестьянско-аграрная суть - грабли и мотыга.
  4. Илия
    Илия Сегодня, 08:45
    +1
    Boeing WC-135 Constant Phoenix — самолет специального назначения, основан на Boeing C-135 и используется ВВС США. Предназначен для сбора образцов из атмосферы в целях обнаружения и идентификации ядерных взрывов.
    укронацизм готовит очередную провокацию. Крайними сделают нас.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: Илия
      укронацизм готовит очередную провокацию.
      Кто, что умеет, то и делает.

      Цитата: Илия
      Крайними сделают нас.
      Интересно, winked а до этого мы какими в очереди стояли?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    +6
    Соединенные Штаты перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения
    То ли американцы все же решили подыграть Зеленскому в нагнетании страха по поводу ЗАЭС, то ли поняли, что от него можно ждать всего не смотря на их предупреждения. В любом случае западная пресса воспользуется переброской самолета для раскручивания напряженности вокруг ЗАЭС и обвинений в адрес России.
  6. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 08:48
    +2
    17 июля 2023 года. Могут подвести под предсказания Сидика Афгани. У них хватит ума это сделать
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 09:00
      0
      Да он действительно предсказывает на эту дату событие, которое изменит мир и оно будет связано с ураном. Но в то же время он дает хорошие предсказания для России на 2025 г.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: RED_ICE
      17 июля 2023 года. Могут подвести под предсказания Сидика Афгани.

      Надо смотреть на кого работает этот Сидик. Может случиться что он и не предсказатель вовсе, а рупор неких планов определенных элит.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 08:58
    +4
    Раз пригнали такой самолёт,то однозначно где то бахнет...и не факт что именно на ЗАЭС,она может быть отвлекающим звеном.Вполне вероятна подлянка в другом месте,там до фига других атомных объектов...
    В креативности подлости ни кохлам ни янкерам не откажешь....
    1. Комментарий был удален.
  8. Люмира
    Люмира Сегодня, 09:04
    +2
    Чем дальше в лес, тем страшнее.
    Неужели они думают, что они далеко , а Россия опять промолчит, и на неё все можно продолжать вешать?
    Мы на одной планете, и она вертится, и воздушные массы гонит вокруг земли.
    Конец света все ближе.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: Люмира
      Неужели они думают, что они далеко

      Ну а что, янкесы от ЗАЭС действительно далеко. Чернобыль ведь до них не докатился.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:07
    +2
    Не всегда черный кот, переходящий дорогу, предвещает несчастье. Зачастую он просто идёт по своим, кошачьим, делам. hi Давайте не начинать бояться раньше чем станет страшно.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 09:24
      +2
      Только вот Кот-животное честное.А когда имеешь дело с шулерами приходится просчитывать все варианты,даже ужасные..
    2. Люмира
      Люмира Сегодня, 10:24
      +2
      Когда наступит - «страшно» - не все смогут уже об этом и узнать. А остальные будут им завидовать. Так как-то.
  10. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:15
    +1
    Хинзиры обстреляют ХОЯТ до разрушения тех бетонных «бочек» или применят ракету с «грязным» снаряжением. Провокация на ЗАЭС – устроить заражение местности всем дерьмом, которое может быть разбросано с хранилища радиоактивных отходов после обстрела.
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:12
    +1
    Год назад вовсю разгонялась тема провокации на Чернобыльской АЭС, и неопровержимые факты приводились, и всё вот такое же. Причем, обе стороны приводили свои собственные логические доводы, почему противник непременно это сделает. Мы утверждали, что, если не успеем - вот вот рванёт, и все обвинят нас, Киев истерил, что русским на всё наплевать, и взорвут Чернобыль обязательно, как только возьмут. И обвинят, разумеется, Киев. Средства массовой информации обеих сторон заходились в истерике, накачивая читателя. В итоге мы заняли территорию Чернобыля. Наши СМИ уверяли, что мы успели в, буквально, последние часы! Фотодокументы, помню, какие-то выкладывались. В общем, предотвратили, "грязной бомбы" не случилось. В очередной раз спасли Европу.
    Но вот что интересно, ЧАЭС уже с год, наверное, в руках Киева, но интерес к ней у обеих сторон как-то резко пропал. Никто ничего не взрывает, и даже не собирается.
    Разумеется, сейчас мне приведут 100500 доводов, почему этого не случилось) Заранее - верю-верю)
    В общем, хочу сказать, что сценарии инфовойн с обеих сторон примерно одинаковы
    А тот факт, что в Европу прилетел WC-135 говорит только о предосторожности
    С точки зрения тех же штатов, что мы, что украинцы - обезьяны с гранатой, и кто их разберёт, этих ненормальных славян, что у них в головах, и что они сделают в следующую минуту
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: sdivt
      ЧАЭС уже с год, наверное, в руках Киева, но интерес к ней у обеих сторон как-то резко пропал. Никто ничего не взрывает, и даже не собирается.

      Потому и не взрывают, что она под укропом. На Россию трудно свалить будет. А тут можно будет обвинить в том, что "криворукие" российские техники не тот вентиль повернули, не тот выключатель включили, вот оно и рвануло, а мы туда не стреляли.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:26
    0
    Цитата: Piramidon
    Потому и не взрывают, что она под укропом

    Тогда зачем было столько истерии в 2022, когда мы штурмовали эту территорию?
    Зачем вообще брали Чернобыль, чтобы спровоцировать на какие-то действия?
    Ведь, как вы утверждаете, они бы не стали взрывать, на своей-то территории?
    Где логика?

    Цитата: Piramidon
    "криворукие" российские техники не тот вентиль повернули

    ну да, ну да)
    пять блоков из шести строились в светское время Минсредмашем (впоследствии Росатом) - и теперь вдруг мы стали криворукие)
    Слабенькое объяснение
    Для домохозяек. И то вряд ли
    1. Комментарий был удален.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:26
    0
    Цитата: svp67
    Ну всё... они явно готовятся к какому то "событию", которое приведет к радиоактивному заражению...мало того, явно его и готовят. Храни нас Господи...

    За простых украинцев молитесь: применение ЯО, подрыв грязной бомбы можно отнести к такому сценарию, снимет с ВВП последние моральные скрепы об использовании ТЯО против укронацистов.
  14. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 10:47
    0
    Россия должна ответить на возможную радиационную угрозу вокруг ЗАЭС ударом тактическим ядерным вооружением по Польше, скажем.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:02
    -1
    Все понятно, можно дальше не расшифровывать.
    Коряво работаете, провокаторы полосатые.