Соединенные Штаты перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения, 30 июня WC-135 Constant Phoenix приземлился на авиабазе Ханья на Крите. Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
Единственный самолет такого типа, стоящий на вооружении ВВС США, снова появился в Европе, спустя полтора года после последнего визита в январе 2022 года. Тогда американцы перебросили WC-135 Constant Phoenix на британскую авиабазу Mildenhall. Стоит отметить, что появление данного самолета в Европе событие крайне редкое, в основном этот самолет находится в районе Корейского полуострова, где ведет наблюдение за Северной Кореей, иногда посещая и другие районы земного шара.
Boeing WC-135 Constant Phoenix — самолет специального назначения, основан на Boeing C-135 и используется ВВС США. Предназначен для сбора образцов из атмосферы в целях обнаружения и идентификации ядерных взрывов. Поставлен в середине 60-х годов прошлого века и уже считается устаревшим.
С чем связано нынешняя переброска самолета на Крит пока не сообщается, но с большой долей вероятности, причиной стала Украина и заявления Зеленского о якобы готовящейся Россией провокации на Запорожской АЭС.
Между тем, украинские ресурсы, ссылаясь на источник на Банковской утверждают, что в офисе Зеленского планировали провокацию с подрывом ЗАЭС, которую хотели использовать для обвинения России и требований ввести войска НАТО на территорию Украины, так как самостоятельно ВСУ "не вывозят". Однако в планы Зеленского вмешались американцы, прибывший в Киев бывший вице-президент США Майк Пенс провел переговоры с Ермаком и предупредил, что НАТО не будет вводить войска на Украину даже в случае провокации на ЗАЭС, поскольку это приведет к эскалации конфликта.