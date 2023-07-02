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Генштаб ВСУ: Российские силы перешли в наступление на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях

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Генштаб ВСУ: Российские силы перешли в наступление на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях

Российские войска перешли в наступление на Лиманском, Бахмутском и Марьинском тактических направлениях, украинская армия отразила все атаки. ВСУ, в свою очередь, продолжают контрнаступление на Запорожском направлении. Такую информацию в утренней сводке разместил украинский Генштаб.


По данным пресс-службы украинского Минобороны, российские войска сосредоточили свои усилия на прорыве обороны ВСУ в районе Бахмута, Марьинки и Лимана, там идут тяжелые бои. На Лиманском направлении наши атаковали в районах Невского и южнее Дибровы, на Бахмутском - в районе Богдановки. Как утверждают в Генштабе ВСУ, "все атаки отбиты".

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений

- говорится в сводке.

Также бои идут под Северском и в районе Купянска, где отмечается активность российской авиации. По данным противника, наши нанесли удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. В районе Авдеевки "доблестные" украинские войска "остановили" наступление российских сил, не допустив прорыва обороны. Про потери ВСУ как в личном составе, так и в технике в сводке никаких данных нет.

В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на Запорожском и Херсонском направлениях, там российские войска находятся в "глубокой" обороне, предпринимая усилия для недопущения "дальнейшего продвижения" украинской армии. Согласно данным Генштаба, ВСУ "активно" продвигаются на направлениях контрнаступления, каждый день отвоевывая новые территории. То, что уже месяц украинская армия ведет бои за одни те же населенные пункты, по несколько раз переходящие из рук в руки, в Киеве предпочитают не говорить.
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34 комментария
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  1. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 09:33
    +8
    То, что уже месяц украинская армия ведет бои за одни те же населенные пункты, по несколько раз переходящие из рук в руки, в Киеве предпочитают не говорить.

    Ну, так и наши уже полтора года "продвигаются" в Авдеевке, которую пешком можно пройти за 30 минут. А Бахмутоартемовск сколько брали? А Марьинка? Достала уже эта пропагандистская болтовня.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:45
      0
      29 июня объявили эвакуацию Сумской области, 1 июля начали эвакуировать предприятия Харькова.
      Так что, похоже, не просто "из рук в руки", а полномасштабное наступление с дальними целями.
      Правда, я думал, что наступать будут севернее, чтоб взять группировку под Артёмовском в окружение. Но, похоже, в нашем штабе решили, что столько пленных нам просто девать некуда. Или решили не загонять крысу в угол. И группировку выдавливают.
      1. Alemax
        Alemax Сегодня, 10:15
        +3
        29 июня объявили эвакуацию Сумской области, 1 июля начали эвакуировать предприятия Харькова.

        Из этого не следует ничего кроме возможной провокации с элементами радиоактивного заражения местности. Об этом говорит риторика наркомана, бубнящего про ЗАЭС, об этом говорит то, что в европу перебросили самолёт радиологического контроля.
        Похоже, на хiхлах решили испытать все возможные варианты современной войны, включая применение ТЯО.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 09:46
      +2
      Цитата: invisible_man
      Ну, так и наши уже полтора года "продвигаются" в Авдеевке

      ИМенно, что продвигаются, а не то наступают, то отступают.
      Цитата: invisible_man
      Достала уже эта пропагандистская болтовня.
      За друзей из бандеростана обидно?
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 10:02
        0
        Цитата: Dart2027
        За друзей из бандеростана обидно?

        Дарт, не обижайся на невидимого...
        Это стоматолог.
        И у него друзья только по спине бегают... wink
      2. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 10:16
        0
        ИМенно, что продвигаются, а не то наступают, то отступают.

        Именно, что то продвинутся на 100 метров то отодвинутся назад на столько же. И так уже много-много месяцев.
      3. Aлеkc
        Aлеkc Сегодня, 10:54
        -4
        Обидно за недалёкие комменты, однобоко причисляющих читателей к укрям за малейшую неудобную "ересь"
    3. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 09:48
      -1
      Ну, так и наши уже полтора года "продвигаются" в Авдеевке, которую пешком можно пройти за 30 минут.


      Авдеевка представляет из себя серьёзный укрепрайон в отличии от превращённого в руины Артёмовска, возле которого укры более чем за месяц великого контрнаступа не сумели отбить ни одного хутора
    4. пешик
      пешик Сегодня, 10:09
      -3
      Пешком да. То, что тут пишут наступление - означает просто обстрелы. Наши их обстреливают, а укры обратно обстреливают и т.д.
      1. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 10:54
        -1
        Не просто обстреливают, а убивают, калечат, сжигают друг друга.
    5. Комментарий был удален.
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:38
    -4
    Хе, год назад мне Ясная тут втирала, что наши войска освобождают по 195 квадратных километров в день.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:42
      +1
      На 1000 км фронта - это 200 метров в день wassat
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:56
      +5
      Цитата: мордвин 3
      Согласно данным Генштаба, ВСУ "активно" продвигаются на направлениях контрнаступления, каждый день отвоевывая новые территории.

      Как-же, Володя, помню, как ты себе от огорчения места не находил (извини за "ты") lol Суицидом попахивало. Сам же говорил, что на неделю забухал crying
      Ты, это... winked приготовь на всякий пожарный случай ящик водки, вдруг резко потребуется, а он рядом yes
    3. пешик
      пешик Сегодня, 10:17
      -3
      Недавно тута писали, что укры за 3 недели наступления продвинулись на восток на 1-2 км. А на сколько наши продвинулись - Бахмут брали год наверно, там 3-4 км.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:40
    +1
    Не надо верить всему что вываливают на наши головы различные мусорные инфобачки. smile
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:43
      -5
      Цитата: Леха с Андроида.
      Не надо верить всему что вываливают на наши головы различные мусорные инфобачки.

      Это вы Ясную мусорным бачком обозвали? Щас она придет...
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:01
        +5
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Леха с Андроида.
        Не надо верить всему что вываливают на наши головы различные мусорные инфобачки.

        Это вы Ясную мусорным бачком обозвали? Щас она придет...

        Ну, вот я "родимый". Смотрю отошел немного от Краматорска. Повеселел. Чего будешь сказать, монь-тонь айловью?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:51
          0
          Отставить шпили-вили wassat
          Тут сайт серьёзный
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:42
    +6
    украинская армия отразила все атаки
    Пора уже в Киеве определиться - они "наступают, контрнаступают каждый день отвоевывая новые территории, прощупывают ...", или отражают атаки российских войск так и не дойдя до первой линии российской обороны? Уже даже западные пропагандисты в СМИ и "друзья -политики" запутались в украинских определениях осуществляемого и не знают как назвать и как лучше преподнести своему обывателю то, что происходит на самом деле.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 09:52
      -1
      Сила не имеет значение.
      Главный - доллар.
      Скоко истратили они чужих, скоко мы. И уничтожили на сколько ихних..

      Так и перемирие с переговорами начнут с цыфры в отчете о" фин затратах в отчетный период"
      Не остановится по их команде от банкиров-финансистов.
      А пропереть до своих целей и ввести партнеров в еще большие невозвратные затраты.
      Наказать.
      1. SIT
        SIT Сегодня, 10:50
        +2
        Цитата: антивирус
        Сила не имеет значение.
        Главный - доллар.
        Скоко истратили они чужих, скоко мы. И уничтожили на сколько ихних..

        Так и перемирие с переговорами начнут с цыфры в отчете о" фин затратах в отчетный период"
        Не остановится по их команде от банкиров-финансистов.
        А пропереть до своих целей и ввести партнеров в еще большие невозвратные затраты.
        Наказать.

        Сколько долларов неважно. Важно, что доллар опять в цене и всем нужен больше чем евро и все остальные валюты. Цель всей этой заварухи в центре Европы повторить итоги 2й мировой, когда доллар стал единственной мировой валютой. Сейчас конечно такого не добиться, но повысить его роль в расчетах вполне достижимо, что и делается. Отличие от 2й мировой только в том, что ПОКА гибнут только русские с обеих сторон, т.к. никакой Украины и украинцев нет и никогда не было.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:45
    +1
    Эх... жаль сил, у нас, мало для развития наступления на этих направлениях - пока ВСУ Запорожьем заняты. Мечты, мечты...
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 09:49
      +3
      Я вижу это по другому. То есть нам, на диванах, неизвестно мало у нас сил или достаточно. Главное это то, что нам неизвестна стратегия нашего командования. Возможно что сегодня, наше командование воюет от обороны, не спешит вперёд и бережёт наших ребят. Нам всеобщая мобилизация и тысячи трупов как на Украине не нужны.
      1. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 09:55
        +1
        Вы же в курсе, что в век ракет и артиллерии война от обороны не снижает потери, а в некоторых случаях увеличивает?
        1. Alemax
          Alemax Сегодня, 10:28
          +2
          артиллерия, так то и в прошлом веке была. И что характерно, практически та же, что и сейчас.
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:04
    +3
    Генштаб ВСУ: Российские силы перешли в наступление
    Раза три перечитал, пока дошло. Перед жителями России отчитывается украинский генштаб
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:13
      +3
      Цитата: Гардамир
      Генштаб ВСУ: Российские силы перешли в наступление
      Раза три перечитал, пока дошло. Перед жителями России отчитывается украинский генштаб


      Если бы в Генщтабе ВСУ сказали "Ваши войска перешли в наступление", тогда да, получилось бы что перед нами отчитываются. Но раз они сказали так, как сказали, то просто своих информируют. Вроде все логично.
  7. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 10:19
    0
    Зашибись. Вторая армия в мире сидит в плотной обороне от двадцать-тридцать какой- то. Пару лет назад люди бы пальцем у виска крутили.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:22
      -1
      Цитата: Игорь Тараканов
      Зашибись. Вторая армия в мире сидит в плотной обороне от двадцать-тридцать какой- то. Пару лет назад люди бы пальцем у виска крутили.


      Атаковать превосхолящие силы противника это Суворов умел.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 10:38
        0
        Цитата: 1976AG
        это Суворов умел

        Тогда не было современного оружия и спутниковой группировки.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:57
          0
          Да и воевали не с одной третью мира одновременно
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:07
      +1
      Цитата: Игорь Тараканов
      Зашибись. Вторая армия в мире сидит в плотной обороне от двадцать-тридцать какой- то. Пару лет назад люди бы пальцем у виска крутили.

      Вторая армия мира воюет против чвк сборной запада без применения "последнего довода королей", так вам лучше будет понять? Или вы по прежнему считаете что война идёт против всу? У всу оружие и боеприпасы закончились уже к концу прошлого лета, как в прочем и экономика украины и можно считать, что к концу прошлого лета закончилась война с всу, после этого это стало уже чвк обьеденённого запада, где укропы выступают в роли наёмного мяса.
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: Игорь Тараканов
      Вторая армия в мире сидит в плотной обороне от двадцать-тридцать какой- то
      Есть нюансы – наша армия воюет процентов на двадцать пять, а укроармия изо всех сил, при поддержке НАТО и американских шестёрок.
  8. grem
    grem Сегодня, 10:47
    0
    Да все нормально идет относительно конечно ..
    Россия ведет медленную войну, экономя ресурсы для длительного противостояния с США . Англосаксы от России просто так не отстанут ,так что готовимся .