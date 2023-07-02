Генштаб ВСУ: Российские силы перешли в наступление на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях

Российские войска перешли в наступление на Лиманском, Бахмутском и Марьинском тактических направлениях, украинская армия отразила все атаки. ВСУ, в свою очередь, продолжают контрнаступление на Запорожском направлении. Такую информацию в утренней сводке разместил украинский Генштаб.
По данным пресс-службы украинского Минобороны, российские войска сосредоточили свои усилия на прорыве обороны ВСУ в районе Бахмута, Марьинки и Лимана, там идут тяжелые бои. На Лиманском направлении наши атаковали в районах Невского и южнее Дибровы, на Бахмутском - в районе Богдановки. Как утверждают в Генштабе ВСУ, "все атаки отбиты".
Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений
- говорится в сводке.
Также бои идут под Северском и в районе Купянска, где отмечается активность российской авиации. По данным противника, наши нанесли удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. В районе Авдеевки "доблестные" украинские войска "остановили" наступление российских сил, не допустив прорыва обороны. Про потери ВСУ как в личном составе, так и в технике в сводке никаких данных нет.
В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на Запорожском и Херсонском направлениях, там российские войска находятся в "глубокой" обороне, предпринимая усилия для недопущения "дальнейшего продвижения" украинской армии. Согласно данным Генштаба, ВСУ "активно" продвигаются на направлениях контрнаступления, каждый день отвоевывая новые территории. То, что уже месяц украинская армия ведет бои за одни те же населенные пункты, по несколько раз переходящие из рук в руки, в Киеве предпочитают не говорить.