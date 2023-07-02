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Владимир Рогов: Украинская армия готова ко второму этапу масштабного контрнаступления

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Владимир Рогов: Украинская армия готова ко второму этапу масштабного контрнаступления

Украинская армия в скором времени перейдет в наступление, предприняв вторую попытку взлома российской обороны. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.


ВСУ готовы к началу второго этапа контрнаступления, возобновление атак можно ожидать в любое время. Командование украинской группировки "Таврия" подтянуло резервы и провело перегруппировку остатков "бригад прорыва", участвовавших в первом этапе. В последние дни масштабных атак не было, но противник активно "прощупывал" нашу оборону. В то же время ВСУ пытались запутать нашу разведку, постоянно перебрасывая резервы с места на место.

Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил

- приводит РИА Новости слова Рогова.

На данный момент сведений, на каком участке противник предпримет новую попытку прорыва нет, но, вероятней всего, бои продолжатся на Васильевском или Ореховском тактическом направлении, также на Времевском выступе.

Украинское контрнаступление началось в начале июня, ВСУ попытались с наскока прорвать оборону российской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлении, но потеряв большое количество личного состава и бронетехники, фактически перешли к позиционным боям. Первый этап масштабной наступательной операции, который должен был завершиться выходом украинцев к Токмаку и Мелитополю, успехов ВСУ не принес.
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15 комментариев
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  1. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 10:03
    +1
    Обновленная версия - контрнаступ 2.0 beta?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:07
      +10
      Главное, что бы к этому наступлению были готовы мы.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:09
      0
      Цитата: Piramidon
      Обновленная версия - контрнаступ 2.0 beta?

      Вот именно, laughing тут всего-то три версии: наступление, отступление и оборона.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:16
        -2
        тут всего-то три версии: наступление, отступление и оборона.
        ...и четвёртая это сбор трупов....у всушников это огромная проблема
    3. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 10:20
      +1
      Цитата: Piramidon
      Обновленная версия - контрнаступ 2.0 beta?
      Не, это продолжение старой версии - "контрнаступ 1.0 перейдем минные поля по труппам побратимов".
      Вот карта, синим - всуки, желтым - наши 3 линии обороны (им еще до первой линии по минным полям топать как медным котелкам):
      https://www.nytimes.com/interactive/2023/06/28/world/europe/ukraine-counteroffensive-obstacles.html
      P.S. причем карта от американских хозяев этих всук, так что пусть опровергают))
  2. Комментарий был удален.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:07
    0
    Если долго мучится, что ни-будь получится.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: михаилл
      Если долго мучится, что ни-будь получится.

      Не получится у них нифига. Им долго не надо, им надо к 12 июля, что бы успеть явить какой то результат к саммиту НАТО который начнётся в аккурат в эту дату. Если контрнаступ обломается, то тогда поэтапно начнёт обламываться и выделение помощи от друзей бандеростана с поиском формулы заморозки конфликта. Обломаются, но напряги создадут серьёзные. winked
      1. Glagol1
        Glagol1 Сегодня, 11:31
        0
        Даже если к 12 июля и не будет успехов, натовская помощь никуда не денется, только нарастает, дальнобойные ракеты, авиация и тд. Нато не позволит себе бросить 404-х, если они будут сильно гореть, введут войска в западную и центральную часть. У этой войны простого окончания нет.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:11
    0
    Может было проще сделать прямую ссылку на публикацию https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881709298.html. Там бы прочитали:
    Украинские войска готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, заявил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
    "Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил", — сказал он.
    По словам Рогова, противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
    "За последние четыре недели проведено максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений, плюс регулярно идут обстрелы наших тылов с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы", — перечислил собеседник агентства.
    С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:11
    -1
    Командование украинской группировки "Таврия" подтянуло резервы и провело перегруппировку остатков "бригад прорыва", участвовавших в первом этапе.
    ...замечательно...надеюсь остаткам первого прорыва зе-доктор с запасом выделил наркоты..по другому они прорываться не станут
  6. grem
    grem Сегодня, 10:19
    0
    11 июля саммит нато ..Это их последний шанс Ну давайте ,ждемс !
  7. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:34
    +1
    Где - то я уже это видел...
    Хох...цкий замысел напоминает мне Тэйнгуенскую операцию. Удар в выявленном слабом месте с окружением обороняющихся и оттеснением их к морю... Для этого нужно политическое безволие власти, которое проявила администрация Форда.
    P S
    "Счастлив до поры, тот кто не забыл, что и до муштры он тоже кем - то был"
    С Уважением
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:15
    0
    До сих пор они терпели неудачу, терпели крушение, потеряли много материалов и людей. Главное, чтобы они продолжали терять свои ресурсы и чтобы Россия, при возможности, контратаковала их небольшие успехи, потому что это лишит их боевого духа.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:21
    0
    ВСУ пытались запутать нашу разведку, постоянно перебрасывая резервы с места на место.

    Лучше всего бить врага на марше. ВКС, ау!
  10. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:23
    0
    Что можно сказать точно - ук-ры натащут к месту желаемого прорыва максимальное число машин дистанционного разминирования. Накрыть бы их раньше. sad