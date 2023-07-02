Владимир Рогов: Украинская армия готова ко второму этапу масштабного контрнаступления

Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил

Украинская армия в скором времени перейдет в наступление, предприняв вторую попытку взлома российской обороны. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.ВСУ готовы к началу второго этапа контрнаступления, возобновление атак можно ожидать в любое время. Командование украинской группировки "Таврия" подтянуло резервы и провело перегруппировку остатков "бригад прорыва", участвовавших в первом этапе. В последние дни масштабных атак не было, но противник активно "прощупывал" нашу оборону. В то же время ВСУ пытались запутать нашу разведку, постоянно перебрасывая резервы с места на место.- приводит РИА Новости слова Рогова.На данный момент сведений, на каком участке противник предпримет новую попытку прорыва нет, но, вероятней всего, бои продолжатся на Васильевском или Ореховском тактическом направлении, также на Времевском выступе.Украинское контрнаступление началось в начале июня, ВСУ попытались с наскока прорвать оборону российской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлении, но потеряв большое количество личного состава и бронетехники, фактически перешли к позиционным боям. Первый этап масштабной наступательной операции, который должен был завершиться выходом украинцев к Токмаку и Мелитополю, успехов ВСУ не принес.