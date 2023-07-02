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Французский политик о массовых беспорядках в стране: «Мы ясно видим, что это гражданская война»

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Французский политик о массовых беспорядках в стране: «Мы ясно видим, что это гражданская война»

Часть населения Франции выступила против своего государства. Это свидетельствует о том, что страна находится на ранней стадии гражданской войны. Такое мнение высказал лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур в интервью местной радиостанции Europe 1.


Мы ясно видим, что это гражданская война

- заявил французский политик, говоря о массовых беспорядках в стране.

Он считает, что протестное движение имеет этнический и расовый характер. Большинство участников беспорядков – это мигранты, которые устраивают погромы и грабят магазины.

Это этническая война

- утверждает политик.

Земмур считает, что проводимая Парижем в течение последних 20 лет миграционная политика оказалась провальной. Она, по его мнению, ущемляет интересы коренных жителей страны.

Политик уверен, что справиться с кризисом в стране, причиной которого является большое количество мигрантов, способен только решительный и твердый лидер. Он обвиняет либерально настроенные власти страны в том, что они допустили такой наплыв во Францию выходцев из Азии и Африки, что теперь они способны разрушать и сжигать французские города.

Сейчас в стране идет пятый день массовых беспорядков, поводом к которым стало убийство правоохранителями подростка алжирского происхождения.

На данный момент одной из самых горячих точек в стране стал Марсель. Там полиции пришлось применить против протестующих слезоточивый газ и активно заняться задержаниями мародеров.

Но в целом накал обстановки начинает ослабевать, она становится более спокойной, чем в первые дни бунтов. В частности, прошлой ночью полицейские задержали только 121 человека, что свидетельствует о снижении интенсивности массовых беспорядков.

Использованы фотографии:
wikipedia.org/Roquex
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25 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:40
    +11

    Я так думаю, пора Асаду стать гарантом мирной передачи власти народу Франции))) Макрон должен уйти(с)
    ПиСи: что у вас с сайтом второй день? belay
    1. grem
      grem Сегодня, 10:54
      +5
      Цитата: Bingo
      Я так думаю, пора Асаду стать гарантом мирной передачи власти народу Франции))) Макрон должен уйти(с)

      Красава Бинго !!!! Посмеялся ...
      А ведь ВВП в Мюнхене их всех предупреждал "Вы не представляете,что вы натворили ..!" Разбомбленные Ирак,Ливия ,Сирия ,Афганистан и т.д. Их дети и внуки отомстят разжиревшим европейцам за ВСЕ !
      А в США афроамериканцы и индейцы ,мексиканцы развалят изнутри ...
      Россия все сделает теперь ,чтобы это совершилось ..У нас своя МЕСТЬ !!!
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:05
        +4
        Хорошо что у нас пособия маленькие. Тунеядцам не платят. Хотя у нас и рабочим не особо платят winked
        Но зато в глазах мигрантов ищущих лёгкой жизни мы не привлекательны. И в картонной коробке у нас не перезимуешь.
        Правду говорят - нет худа без добра laughing
        Саранча проходит мимо
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 11:25
          +1
          Цитата: igorbrsv
          Хорошо что у нас пособия маленькие. Тунеядцам не платят. Хотя у нас и рабочим не особо платят winked
          Но зато в глазах мигрантов ищущих лёгкой жизни мы не привлекательны. И в картонной коробке у нас не перезимуешь.
          Правду говорят - нет худа без добра laughing
          Саранча проходит мимо

          Всё относительно...
          Для многих граждан бывшей РИ ,РФ сейчас ,это рай.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 11:14
      +1
      они допустили такой наплыв во Францию выходцев из Азии и Африки
      Эрик Зеймур

      Политик родился во Франции, но его родители алжирские евреи
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 10:45
    +9
    Тю ...
    Как над карикатурами на теракты в России ржать, так это "юмор и свобода печати", как за карикатуру на религиозные святыни парочку юмористов пристрелили - величайшая трагедия и повод для массовых демонстраций.
    Как на восьмилетний геноцид Донбаса - так это фейк.
    А как иммигранты протестуют против ограничений своего права получать халяву и грабить - гражданская война. Кстати, там, вроде, вообще трупов нет, кроме того, с которого всё началось.
    Одно слово - французы
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:48
    0
    Я бы не стал обращать внимание на слова Земмура по двум причинам. Во-первых он бывший проигравший кандидат в президенты 2022 года, а во-вторых он этнический алжирец. Поэтому в его словах больше политики чем реальности.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:59
      +2
      он этнический алжирец.
      Он еврей-сефард. Из Алжира уехал,когда он получил независимость.
  4. пешик
    пешик Сегодня, 10:48
    +1
    Легендарный, более чем 100 раз стартовавший Тур де Франс, всё равно идёт, сёдни второй этап. Правда начался в Баскии; пока на юг доедут, беспорядки утихнут. В пр. году протестующие сковали себя цепями и так сели на дорогу - гонку пришлось остановить на пол где-то часа. Пока впереди ехавшие полицейские протест не растащили.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:50
      +2
      Ну,а как же иначе.Деньги на шоу вложены.Состоится при любой "погоде"
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:48
    +3
    Если .ы жандармы застрелили невзначай "потомственного"француза,то этот бы прискорбный случай там риато бы и не заметил yes
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:51
    +6
    Франция должна быть свободной от Брюсселя и США! Слава "мирным" протестам! Долой марионеточный режим Макрона! yes
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:51
    +3
    . В частности, прошлой ночью полицейские задержали только 121 человека, что свидетельствует о снижении интенсивности массовых беспорядков.
    ...ну съедят награбленное и опять начнут, ....халява ..почувствовали что власть дохлая и теперь грабёж это будет нормой...замечательно..по делом им
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:54
    +3
    Политик уверен, что справиться с кризисом в стране, причиной которого является большое количество мигрантов, способен только решительный и твердый лидер.

    Да где ж его взять в нынешней Франции - стране ЛГБТ сообществе. Там в основном пассивные и активные тридварасы, а решительных и твёрдых не наблюдается. request
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 10:55
    0
    Мы ясно видим, что это гражданская война
    Можно было бы и позлорадствовать, но не хочется, больно дорого стояли миру революции во Франции, как и в России, к слову
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:27
      +1
      Там элементарный грабёж. Нафиг никому убитый сарацин не сдался
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 11:14
    +3
    Мы ясно видим, что это гражданская война

    Ждем картинок от Шарли Эбдо yes
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:14
    0
    В какое время живём recourse
    Китай собирается "воровать" дождь распыляя ионы серебра над тибетом. Израиль "комуниздит" тучи у Ирана, при помощи конвекции воздушных масс. О, ужас
  12. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 11:14
    -3
    В рф тоже самое происходит, только пока в меньших масштабах
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:35
      0
      Ни у нас, ни во Франции никакой гражданской войны не намечается. У нас возможна революция, но не в ближайшее время. А у них просто грабёж и анархия под предлогом убитого задохлика. Мигранты грабят, остальные как мыши под веником
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    +2
    Мы ясно видим, что это гражданская война. Это этническая война
    Так гражданская или все таки этническая? Надо разобраться против кого применять армию - против "понаехавших", большая часть которых уже давно граждане Франции или под шумок и против тех кто больше года протестует на французских улицах? Кто вообще во Франции "красные" (якобинцы) и кто "белые" (роялисты)?
  14. isv000
    isv000 Сегодня, 11:19
    0
    Я буду сильно расстроен, если буза затихнет. Хорошо бы раскачать ещё и немчуру - в Германии начали конфисковывать авто с российскими номерами.
  15. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 11:23
    0
    а там немцы случаем Страсбург не хотят вернуть?
  16. Люмира
    Люмира Сегодня, 11:26
    0
    Первый раз что ли. Затихнет все до следующего убийства.
  17. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Сегодня, 11:35
    0
    Почему наш МИД не призывает Макрона к демократическим принципам мира и свобод. К переговорам с борцами за свободу и справедливости?