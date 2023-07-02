Французский политик о массовых беспорядках в стране: «Мы ясно видим, что это гражданская война»

Мы ясно видим, что это гражданская война

Это этническая война

Часть населения Франции выступила против своего государства. Это свидетельствует о том, что страна находится на ранней стадии гражданской войны. Такое мнение высказал лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур в интервью местной радиостанции Europe 1.- заявил французский политик, говоря о массовых беспорядках в стране.Он считает, что протестное движение имеет этнический и расовый характер. Большинство участников беспорядков – это мигранты, которые устраивают погромы и грабят магазины.- утверждает политик.Земмур считает, что проводимая Парижем в течение последних 20 лет миграционная политика оказалась провальной. Она, по его мнению, ущемляет интересы коренных жителей страны.Политик уверен, что справиться с кризисом в стране, причиной которого является большое количество мигрантов, способен только решительный и твердый лидер. Он обвиняет либерально настроенные власти страны в том, что они допустили такой наплыв во Францию выходцев из Азии и Африки, что теперь они способны разрушать и сжигать французские города.Сейчас в стране идет пятый день массовых беспорядков, поводом к которым стало убийство правоохранителями подростка алжирского происхождения.На данный момент одной из самых горячих точек в стране стал Марсель. Там полиции пришлось применить против протестующих слезоточивый газ и активно заняться задержаниями мародеров.Но в целом накал обстановки начинает ослабевать, она становится более спокойной, чем в первые дни бунтов. В частности, прошлой ночью полицейские задержали только 121 человека, что свидетельствует о снижении интенсивности массовых беспорядков.