Наш ответ Gepard: зенитные автоматы на базе БТР-82А

Новый спаренный самоходный зенитный автомат на выставке «Инженеры будущего – 2023». Источник: telegram
«Дронобойка» для Армии России
Использование легкой бронетехники в качестве носителей различного нештатного вооружения – это главный тренд в мировых конфликтах последних десятилетий. Спецоперация на Украине не стала исключением. В качестве базы используются МТЛБ и МТЛБ-У, реже – бронетранспортеры и БМП. Чего только не ставят на машины – начиная от зенитных орудий и заканчивая примитивными РСЗО. С одной стороны, это говорит о большом количестве техники, на которой в войсках можно ставить эксперименты. С другой стороны, свидетельствует о явной нехватке высокомобильных, хорошо вооруженных и главное – недорогих боевых машин.
При этом проблема озвучивалась уже очень давно, но так до сих пор окончательно не решилась. Справедливости ради у противника ситуация гораздо хуже – для переделок элементарно не хватает техники. Собственные бронемашины украинцы производить не в состоянии, а импортные поставки далеко не всегда подходят для экспериментальной работы.
При этом список угроз для личного состава и техники только увеличивается. Украина постепенно разрабатывает и осваивает производство аналогов российской «Герани». До широкомасштабного применения пока далеко, но готовиться к худшему никогда не повредит. При этом сбивать тяжелые летающие камикадзе у Российской армии есть чем – арсенал более чем обширен. Здесь и устаревшие «Шилки», и «Стрелы» в различных исполнениях, и знаменитая «Тунгуска».
Венчает все ЗРПК «Панцирь-С1/С2». Но вся эта братия отличается либо высокой стоимостью, либо не лучшей мобильностью, либо и тем и другим вместе. На роль «дронобоек» отлично подходят ракетно-пушечные системы – «Панцирь» и «Тунгуска», но эта техника гораздо эффективнее применяется против ракет РСЗО и низколетящей авиации противника.
К тому же данная парочка очень недешевая в изготовлении, чтобы налево и направо сбивать украинские дроны-камикадзе. У противника проблемы сходные – широко разрекламированный зенитный танк Gepard еще дороже и менее мобилен.
В итоге на второй год спецоперации стала понятна необходимость разработки недорогой легкобронированной колесной платформы с зенитными автоматами и радиолокационной системой обнаружения целей. Машина для скорейшего массового производства должна быть максимально унифицирована с действующей техникой.
Новый спаренный самоходный зенитный автомат на выставке «Инженеры будущего – 2023». Источник: telegram
Первый прототип, отвечающий описанным требованиям, показали в конце июня в Тульской области на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2023». Судя по открытой информации, машина пока не получила имя, а о конструктивных особенностях можно судить только по фото. Но и здесь немало интересного.
«Шайтан-арба 2.0»
Инженеры выбрали в качестве базы потенциальной «дронобойки» БТР-82А. Решение справедливое – тяжелые камикадзе класса «Герани», если и появятся на Украине, то работать будут по тыловым объектам. Здесь бронирования бронетранспортера вполне достаточно, а высокая мобильность и живучесть шасси позволяет оперативно перебрасывать машины в глубине обороны.
Можно предположить, работать такие машину будут по БПЛА, которые по разным причинам не смогли посадить российские системы РЭБ. Главным аргументом против беспилотников противника является пара 23-мм зенитных пушек 2А7.
Это заслуженное орудие ведет свою историю с 1962 года, когда появилось в составе самоходной зенитной установки «Шилка». Разработанный в тульском ЦКБ-14 счетверенный автомат позволял эффективно сбивать воздушные цели на дальностях до 2,5 км и высотах до 1,5 км. При этом максимальная скорость объектов могла достигать 450 м/с. За свою карьеру «Шилка» не так часто использовалась по прямому назначению – сказывались особенности военных конфликтов. Впервые о возможностях машины узнали в конце 60-х годов в ходе арабо-израильской войны.
На службе в Советской Армии «Шилка» прославилась, прежде всего, в Афганистане, когда за считанные секунды в щепки разносила укрепления моджахедов. За это и была удостоена прозвища «Телега дьявола» или «Шайтан-арба». Четыре 23-мм пушки получили в составе «Шилки» имя собственное АЗП-23 «Амур», а вместе с башней изделие именуется 2А10. Уменьшенное вдвое количество стволов на БТР-82А, представленном на выставке «Инженеры будущего-2023», позволяет рачительно относиться к возимому запасу снарядов.
Четыре 23-мм пушки АЗП-23 «Амур» на базе гусеничной «Шилки»
Показатели оружия выдающиеся, но не лишенные специфики. Скорострельность составляет около тысячи выстрелов в минуту, а живучесть ствола на первых «Шилках» не превышала трех тысяч снарядов. Позднее ресурс за счет улучшенного отвода тепла увеличили до 4,5 тысяч выстрелов. Судя по фотографиям с выставки, орудие на БТР-82А сохранило жидкостное охлаждение – антифриз прогоняется по наружной поверхности ствола.
Это, к слову, снижает живучесть орудия на переднем крае, где плотные осколочные поля от артиллерии являются главным поражающим фактором. В боекомплекте 2А7 два типа снарядов – бронебойно-зажигательные-трассирующие и осколочно-фугасно-зажигательные трассирующие. Первые способны нанести урон только за счет кинетической энергии, так как предназначены для целеуказания и корректировки линии ведения огня. В ленте чередуются четыре снаряда осколочно-фугасных и один трассирующий.
К сожалению, пока ни о каком программируемом воздушном подрыве речь не идет – это кратно поднимет как стоимость боекомплекта, так и самого орудия. 23-мм осколочно-фугасный снаряд при попадании гарантированно выведет из строя любой БПЛА – масса снаряда почти двести грамм, а начальная скорость до 1 000 м/с.
Обзорно-панорамная система от АО «НТЦ Элинс»
Для наведения орудия, поиска и сопровождения целей предусмотрена РЛС, а также сферическая обзорно-панорамная система. Головной разработчик – АО «НТЦ Элинс» не первый раз занимается зенитной темой. На основании открытых источников известно о создании фирмой аппаратуры управления для опытной ЗУ-23/30М1-4. За длинным названием скрывается глубоко модернизированная буксируемая установка ЗУ-23-2. Изделие широко распространено в армии, прежде всего, в качестве полезной нагрузки на грузовиках, МТЛБ и десантных БТР-Д.
Семь лет назад «Элинс» разработал для установки аппаратуру управления и наблюдения, в состав которой входили тепловизионная и телевизионная камеры, вычислительная система и лазерный дальномер. Техника заметно повышала эффективность работы заслуженной зенитной установки, но базировалась на импортной элементной базе. В частности, телевизионный автомат работал на Intel X86 Core 2 Duo, а вычислительная система на Motorola MС68040. В 2020 году инженеры «Элинса» по собственной инициативе создали СУО «Витязь» для БМП-3.
По заявлению разработчиков, техника позволяла увеличить точность и кучность стрельбы из орудий в 1,5 раза, а также значительно улучшить осведомленность командира и наводчика о поле боя. Особый упор сделан на «самостоятельное поражение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с применением штатного вооружения». В перспективе модуль мог обеспечить дистанционное управление боевым отделением БМП-3.
ЗУ-23/30М1-4 с удаленным управлением на выставке «Инженеры будущего – 2023». Источник: myslo.ru
Кроме указанного, в портфолио «Элинса» тепловизионные камеры, системы предупреждения о лазерном облучении, прицельные комплексы и прочее. Некоторые разработки конторы экспонировались в Тульской области на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего-2023». Информация до конца не раскрыта, но, похоже, «Элинс» презентовал дистанционно управляемую ЗУ-23/30М1-4. Оператор орудия с ноутбуком и парой джойстиков может находиться на удалении от орудия, что заметно повышает шансы на выживание.
Появление специализированных «дронобоек» для нужд СВО – это хороший знак. Отечественная промышленность, пусть и не так оперативно, как хотелось бы, реагирует на вызовы противника. При этом ничего принципиально нового не требуется – достаточно скомпоновать проверенные годами решения на современной элементной базе.
Представленный в Тульской области самоходный зенитный автомат тому явное подтверждение. Осталось дождаться точных характеристик изделия и скорого появления в войсках.