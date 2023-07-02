Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» добрался до корейского Пусана

"Евпатий Коловрат" у достроечной стенки "Балтийского завода"

По прибытии на Камчатку в июле 2023 года ледокол "Евпатий Коловрат" будет введён в корабельный состав ТОФ и продолжит нести службу в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России