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Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» добрался до корейского Пусана

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Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» добрался до корейского Пусана

"Евпатий Коловрат" у достроечной стенки "Балтийского завода"



Совершающий межфлотский переход новейший ледокол "Евпатий Коловрат" по пути на Камчатку зашел в корейский порт Пусан. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Покинувший Балтику в конце января этого года ледокол "Евпатий Коловрат" добрался до Южной Кореи, где зашел в порт Пусана для отдыха экипажа, а также пополнения запасов продовольствия и материальных средств. Сроки нахождения ледокола в корейском порту не называются, после завершения всех запланированных мероприятий "Евпатий Коловрат" продолжит переход на Камчатку, куда должен прибыть в этом месяце. Как ранее сообщалось, ледокол идет "южным" маршрутом через Средиземное море и Индийский океан.

По прибытии на Камчатку в июле 2023 года ледокол "Евпатий Коловрат" будет введён в корабельный состав ТОФ и продолжит нести службу в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России

- говорится в сообщении пресс-службы.

"Евпатий Коловрат" был заложен на судостроительной фирме "Алмаз" в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. После достройки в августе 2022 года переведен на "Балтийский завод" для установки мачты. Проект 21180М, по которому он построен, является дальнейшим развитием проекта 21180 с единственным ледоколом "Илья Муромец". В отличие от базового ледокола, новый является "облегченной версией" с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье.

Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Судно предназначено для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях.
Использованы фотографии:
Curious/forums.airbase.ru
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9 комментариев
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  1. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 10:54
    +1
    Самое время снять зомби хоррор Ледокол в Пусан)
    1. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 11:01
      +3
      Название у него хорошее, наконец-то вспомнили про наших русских героев - Илья Муромец, Евпатий Коловрат. Алёши Поповича и Добрыни Никитича не хватает)
      А поезд в Пусан действительно отличный фильм! Но не хотелось бы претворения в жизнь зомби апокалипсиса)
  2. Плохиш
    Плохиш Сегодня, 10:57
    +2
    А почему по СМП не пошёл, или такой ледокол что только для южных морей?
    1. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:24
      +1
      А почему по СМП не пошёл

      Проект 21180М не для СМП, поэтому через Южный обход.
  3. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:58
    0
    "Евпатий Коловрат" добрался до Южной Кореи,
    ....ДОБРАЛСЯ...смех и грех..вообщет он должен был ДОЙТИ и при чём по Севморпути
  4. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 10:59
    0
    А разве корабли России не под санкциями в ЮК? Как бы не отобрали в пользу Укр!
  5. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 11:03
    +1
    А почему в Южной Корее там вроде уже застревало наше судно без топлива и ремонта из-за санкций.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:13
    +2
    Ого, молодцы парни, тяжёлый переход перетерпели. Ледоколы очень плохо подходят для переходов по жаре и в шторм. Камчатка ждёт!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    +1
    Цитата: Крымский партизан 1974
    ....ДОБРАЛСЯ...смех и грех..вообщет он должен был ДОЙТИ
    Действительно заголовки статей порой поражают намного больше чем их текст, который часто тоже подвержен ляпам. И, что самое плохое, так это привыкание со временем читателя к этому.