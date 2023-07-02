Совершающий межфлотский переход на ТОФ ледокол «Евпатий Коловрат» добрался до корейского Пусана

"Евпатий Коловрат" у достроечной стенки "Балтийского завода"
Совершающий межфлотский переход новейший ледокол "Евпатий Коловрат" по пути на Камчатку зашел в корейский порт Пусан. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Покинувший Балтику в конце января этого года ледокол "Евпатий Коловрат" добрался до Южной Кореи, где зашел в порт Пусана для отдыха экипажа, а также пополнения запасов продовольствия и материальных средств. Сроки нахождения ледокола в корейском порту не называются, после завершения всех запланированных мероприятий "Евпатий Коловрат" продолжит переход на Камчатку, куда должен прибыть в этом месяце. Как ранее сообщалось, ледокол идет "южным" маршрутом через Средиземное море и Индийский океан.
По прибытии на Камчатку в июле 2023 года ледокол "Евпатий Коловрат" будет введён в корабельный состав ТОФ и продолжит нести службу в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России
- говорится в сообщении пресс-службы.
"Евпатий Коловрат" был заложен на судостроительной фирме "Алмаз" в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. После достройки в августе 2022 года переведен на "Балтийский завод" для установки мачты. Проект 21180М, по которому он построен, является дальнейшим развитием проекта 21180 с единственным ледоколом "Илья Муромец". В отличие от базового ледокола, новый является "облегченной версией" с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье.
Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла. Судно предназначено для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях.