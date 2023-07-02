«Следуя запросам клиентов»: Израиль разработал новые дроны-камикадзе

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Его мощи хватит для поражения ОБТ, особенно при нанесении удара в режиме top-attack [сверху]

Это не беспилотник, а глаз в небе для отдельного солдата уровня эшелона «нуль» [на передовой]