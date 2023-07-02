«Следуя запросам клиентов»: Израиль разработал новые дроны-камикадзе

Израиль считается ведущей в мире площадкой в области создания барражирующих боеприпасов. Основные компании, работающие в этом сегменте, - это uVision с семейством дронов-камикадзе Hero и IAI с Нarop. Последние массово применялись Азербайджаном в ходе Карабахского конфликта 2020 года, положив начало «революции беспилотников» в военном деле.
После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине необходимость широкого применения ударных БПЛА на поле боя стала очевидной. Пытаясь идти в ногу со временем, израильская оборонка представила новую линейку своих изделий.
Следуя запросам клиентов, мы расширяем ассортимент своей продукции
- заявили в компании uVision.
Как сообщается в издании EDR Online, среди новинок был представлен дрон-камикадзе HERO-1250 общим весом 155 кг, который обладает дальностью полета свыше 200 км и может находиться в воздухе до 10 часов с 50-кг боеголовкой. Более легкий HERO-900 (110 кг с БЧ в 30 кг) преодолевает свыше 150 км и имеет время полета 6 часов. Оба запускаются с помощью рампы.
Ряд клиентов выразил интерес в системе, способной занять нишу между HERO-30 (общий вес 3,5 кг) и HERO-120 (18 кг). В итоге был представлен HERO-90, разработка которого близка к завершению: масса 9 кг при весе БЧ 1,5 кг, дальность 40 км, время полета 45 минут.
Его мощи хватит для поражения ОБТ, особенно при нанесении удара в режиме top-attack [сверху]
- говорится в издании.
Тем временем уже проверенный HERO-120 недавно был испытан в новых сложных условиях: в Финляндии при арктических температурах и в Индии на высотах до 5500 метров. В США тестировался его запуск с вертолетов.
В самом малом сегменте новинок uVision продемонстрировала дрон-камикадзе Viper.
Это не беспилотник, а глаз в небе для отдельного солдата уровня эшелона «нуль» [на передовой]
- пояснили в компании.
При весе около 2,5 кг Viper запускается из переносной ПУ, которую можно использовать повторно. Он может находиться в воздухе около 20 минут, работая на дальности 5 км. Масса БЧ составляет 300 граммов. Наличие ИК-сенсора позволяет оператору демаскировать цели.