В командовании «Юг» ВСУ сообщили о «мощной» работе артиллерии в районе Антоновского моста

В данное время продолжается мощная боевая работа, в частности акцент все-таки на контрбатарейной борьбе, потому что особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр

В Генштабе ВСУ никак не прокомментировали появившуюся информацию о том, что российские силы прижали украинские подразделения на плацдарме в районе Антоновского моста. В командовании группировки "Юг" призвали к "информационной тишине".Официальный представитель группировки "Юг" Сил обороны Украины (аббревиатура ВСУ больше не используется) Наталья Гуменюк, комментируя бои в районе Антоновского моста на Херсонском направлении заявила, что в настоящее время акцент сделан на контрбатарейной борьбе, идет "мощная работа". В то же время она ничего не сказала о судьбе высаженной на левый берег группы украинских военных, которые в течение нескольких дней пытались удержать небольшой плацдарм в районе дачных участков у моста.- заявила Гуменюк.Судя по последним сообщениям российских ресурсов, ссылающихся на информацию с передовой, противник все еще удерживает небольшой участок берега в районе моста. После удара по месту дислокации украинских подразделений ракетой ОТРК "Искандер", бойцы 127-ой бригады осназа ГРУ в течение субботы потихоньку выдавливали противника, сумев к вечеру выйти в район дач и закрепиться там, окончательно прижав противника к воде. При этом подвезти боеприпасы и подкрепления ВСУ не могли.В ночное время наши дальше не пошли, так как район дач украинцы буквально засеяли минами. В то же время ВСУ все же смогли вывезти часть раненых и перебросить под мост небольшое количество резервов. Активно работает артиллерия с двух сторон, украинская бьет по позициям наших бойцов, несмотря на то, что между нашими и противником не более ста метров.