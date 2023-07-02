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В командовании «Юг» ВСУ сообщили о «мощной» работе артиллерии в районе Антоновского моста

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В командовании «Юг» ВСУ сообщили о «мощной» работе артиллерии в районе Антоновского моста

В Генштабе ВСУ никак не прокомментировали появившуюся информацию о том, что российские силы прижали украинские подразделения на плацдарме в районе Антоновского моста. В командовании группировки "Юг" призвали к "информационной тишине".


Официальный представитель группировки "Юг" Сил обороны Украины (аббревиатура ВСУ больше не используется) Наталья Гуменюк, комментируя бои в районе Антоновского моста на Херсонском направлении заявила, что в настоящее время акцент сделан на контрбатарейной борьбе, идет "мощная работа". В то же время она ничего не сказала о судьбе высаженной на левый берег группы украинских военных, которые в течение нескольких дней пытались удержать небольшой плацдарм в районе дачных участков у моста.

В данное время продолжается мощная боевая работа, в частности акцент все-таки на контрбатарейной борьбе, потому что особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр

- заявила Гуменюк.

Судя по последним сообщениям российских ресурсов, ссылающихся на информацию с передовой, противник все еще удерживает небольшой участок берега в районе моста. После удара по месту дислокации украинских подразделений ракетой ОТРК "Искандер", бойцы 127-ой бригады осназа ГРУ в течение субботы потихоньку выдавливали противника, сумев к вечеру выйти в район дач и закрепиться там, окончательно прижав противника к воде. При этом подвезти боеприпасы и подкрепления ВСУ не могли.

В ночное время наши дальше не пошли, так как район дач украинцы буквально засеяли минами. В то же время ВСУ все же смогли вывезти часть раненых и перебросить под мост небольшое количество резервов. Активно работает артиллерия с двух сторон, украинская бьет по позициям наших бойцов, несмотря на то, что между нашими и противником не более ста метров.
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35 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    +11
    Что-то у нас какие-то разночтения. Сначала
    окончательно прижав противника к воде. При этом подвезти боеприпасы и подкрепления ВСУ не могли.
    и тут же в другом абзаце
    В то же время ВСУ все же смогли вывезти часть раненых и перебросить под мост небольшое количество резервов
    Вот поэтому и возникают часто вопросы, а что на самом деле?
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: rotmistr60
      а что на самом деле?

      А на самом деле спецназ вот так просто не бросают.
    2. пешик
      пешик Сегодня, 12:08
      +4
      Вот, что пишут на сайте Херсона:

      Антоновский мост - обстановка на 11.00 02.07.23

      Увы, пока нечем обрадовать. Противник ночью вывез раненых и подбросил подкрепления. Он продолжает удерживать свои позиции вдоль берега.

      Вражеская артиллерия усилила обстрелы наших позиций в надежде выдавить их с занятых накануне рубежей. Наша артиллерия также пытается подавить позиции противника.

      Идет жесткая артиллерийская заруба.
    3. grem
      grem Сегодня, 12:12
      -7
      Цитата: rotmistr60
      Вот поэтому и возникают часто вопросы, а что на самом деле?

      Да много чего непонятного и во общем то правильно ,что секретят ..Идут бои и жесткие ..НАТО готовит что то кровавое (сходкау них 11 июля)
      Инфа противоречивая ,ну а что делать ..? Все расписать ,что и как и карты подробные ?
      Пока держимся и ЭТО ГЛАВНОЕ soldier Территория украины ,это все прохрдящее ..Самое главное все впереди для России и нашего многострадального народа .Пока сосредотачиваемся экономически политически и в военном плане ! Все для фронта ,все для Победы !
      И Саботажники ,паникеры ,диверсанты и прочии враги Будут зачищены !
      Вставай страна огромная .
      1. alystan
        alystan Сегодня, 12:51
        +2
        И Саботажники ,паникеры ,диверсанты и прочии враги Будут зачищены !

        И начать надо с ведомства Герасимова - Шойгу.
        1. ААК
          ААК Сегодня, 14:09
          +1
          С антоновским мостом эпопея длится уже неделю, все корреспонденты пишут, что количество бандер не превышало 70-100 человек, а теперь вывод - либо их там гораздо больше и они стоят насмерть, либо все публикации про ТОСы, термитные снаряды, господство нашей артиллерии и прочее - как бы не совсем корректны...
          А в ведомстве Шойгу-Герасимова надо сначала сделать децимацию, а остальных - на фронт, в штрафные роты
    4. alystan
      alystan Сегодня, 12:25
      +2
      Вот, что сообщает т-к "Народный фронт":

      У них было 18 секунд, чтобы завести эту лодку и спастись.

      Не завелась...

      И дальше парней последовательно и методично убивает противник.

      Мы не показываем их гибель, их смерть разрывает сердце...
      Сейчас именно этим парням мы уже ничем помочь не можем. Вечная память!

      Но вместе с вами мы можем спасти тех, кто жив и работает на Днепре.

      НАРОДНЫЙ ФРОНТ ОТКРЫВАЕТ СРОЧНЫЙ СБОР на лодки и моторы для подразделений, выполняющих боевые задачи, задачи эвакуации на Днепре.

      На полученные деньги мы закупим более 150 лодок. Для этого необходимо около 70 000 000 рублей. Нам с вами это по силам.

      Давайте сделаем это вместе! Чтобы дать дополнительный шанс парням выжить! Чтобы больше никогда не наблюдать беспомощно за хладнокровным убийством наших сыновей, отцов, мужей.

      ЗА ПАРНЕЙ! УЧАСТВОВАТЬ В СБОРЕ

      Правильно пишет, как бы больно не было читать.

      Вот сообщение от Юрия Подоляки:

      Антоновский мост - обстановка на 11.00 02.07.23

      Увы, пока нечем обрадовать. Противник ночью вывез раненых и подбросил подкрепления. Он продолжает удерживать свои позиции вдоль берега.

      Вражеская артиллерия усилила обстрелы наших позиций в надежде выдавить их с занятых накануне рубежей. Наша артиллерия также пытается подавить позиции противника.

      Идет жесткая артиллерийская заруба

      Вся проблема снова и опять в неспособности или нежелании МО РФ обеспечить передовые отряды наших бойцов всем необходимым? Теми же моторными лодками, без которых на воде ну никак нельзя!

      Получается тыловики обещают, но потом не чешутся. А если чешутся, нашим ребятам достаются сущие крохи, да и те с техническими проблемами.

      Вот и начинают опять сбор денег организовывать на помощь армии. У народа жалости побольше чем у широколампасных генералов, а про российскую "знать" вообще говорить уже не хочется. Как не было порядка у Шойгу с Герасимовым, так по-прежнему и нет (?!) Что с Пригожиным, что без него...
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:16
        -1
        У них было 18 секунд, чтобы завести эту лодку и спастись.

        Очень интересно. Но вообще-то противник форсировал днепр и высадился на левом берегу с помощью плавсредств, это наши пытаются сбросить его с берега. Тогда не очень понятно зачем нашим лодки? Хотя нет, понятно:
        Для этого необходимо около 70 000 000 рублей.

        winked
        1. ism_ek
          ism_ek Сегодня, 13:52
          -1
          А Вы не пробовали на карту посмотреть, перед тем как всякую ерунду писать. Враг высадился на острове Антоновский. Попасть туда можно только по Антоновскому мосту, который просматривается из Херсона или на лодке. А кроме этого острова, там еще сотни островов.
          1. Хорон
            Хорон Сегодня, 14:46
            0
            Прежде чем панику поднимать надо определится ГДЕ находится противник. Ведь постоянно продвигается идея про плацдарм укропов на левом берегу, который толи уже перестал существовать, толи наши не как не могут его уничтожить. Оказывается что есть плацдарм на острове, то бишь в серой зоне, а в такой ситуации вообще нет смысла там сидеть нашим, так как дальнейшего продвижения в сторону херсона пока не намечается. Но нет, надо туда отправить бойцов, чтобы они сидели в роли мишеней для укропской артиллерии, да ещё и плавсредства им надо дать, чтобы укропы тренировались в стрельбе по движущимся мишеням так как:
            Попасть туда можно только по Антоновскому мосту

            Это называется сеять панику.
            А кроме этого острова, там еще сотни островов.

            Какое отношение "сотни островов имеют к теме попытке укропов создать плацдарм на левом берегу В РАЙОНЕ АНТОНОВСКОГО МОСТА? От того что все темы перемешались возникает много не нужных вопросов и соответственно недоверие к источнику информации. Вопрос: зачем смешивать темы для адекватных людей? Незачем, если только это не делается специально, для введения в заблуждение окружающих.
      2. Victor777
        Victor777 Сегодня, 13:58
        0
        Там на месте сотни лодок - Олешки, Голоя Пристань, Збурьевка, Скадовск, Красное, Казачьи Лагеря. Неужели нельзя ими воспользоваться? Там у местных браконьеров и рыбколхозов их десятки и сотни.
    5. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 12:59
      0
      Цитата: rotmistr60
      а что на самом деле?
      А на самом деле там такие неоднозначные непонятки, что сам Стрелков не разберет, сегодня такую длинную тираду выдал...
      https://boevojlistok.ru/40770-igor-strelkov-po-situacii-v-rajone-aleshek-placdarma-vsu-naprotiv-hersona-na-02072023.html
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:01
    0
    В данное время продолжается мощная боевая работа, в частности акцент все-таки на контрбатарейной борьбе, потому что особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр

    - заявила Гуменюк.
    А это еще кто такая?
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:45
      -1
      Она в америга-покер пытается играть . Видать умишком слаба, на зеркальца с бусами ведётся. laughing
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:03
    +5
    "бойцы 127-ой бригады осназа ГРУ"///
    ---
    Бросать спецназ ГРУ на уничтожение группы из нескольких десятков солдат ВСУ в дачном поселке ?
    На территории полностью простреливаемой украинской артиллерией ?
    Никого других нет? recourse
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:11
      +3
      Может и нет.А судя по тому,что врут все,совсем непонятно,что там вообще происходит.Зато господа Сальдо,Марочко "знают" и свою "осведомленность"выкладывают
    2. alystan
      alystan Сегодня, 12:45
      0
      Кто же так желает уничтожить, то что осталось от ГРУ? Зачем мужиков на верную смерть посылать?
      Нельзя было продолжать обстреливать этот злополучный мост из артиллерийских стволов?
      И правый берег почему не трогают?
      1. Victor777
        Victor777 Сегодня, 14:05
        0
        Правый берег намного выше и там много садов лесопосадок - замаскировать позиции артилерии.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:09
    0
    Вопреки тому, что здесь многие говорили, доказано, что российская армия может разрушать участки мостов. Вопрос в том, почему это не делается регулярно и противнику предоставляется возможность перемещать припасы.
    1. пешик
      пешик Сегодня, 12:14
      0
      Может на катерах через Днепр перемещают.
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 12:44
      +1
      Понтоны там между опорами лежат.
      Вся сложность, что за мостом Херсон, который стоит на более высоком берегу. На высотных домах закреплены камеры высокого разрешения. Все наши попытки штурма вызывают очень точный огонь вражеской артиллерии, которая опять же спрятана между домами Херсона.
      Нужна авиация, но между домами Херсона спрятаны и комплексы ПВО. А самолеты и пилотов мы бережём, мало ли что случится еще... Спецназ зато не жалко. (((
      Вообще похоже оставление правого берега было ошибкой ((( Надо садиться и смотреть, как в этом болоте держать оборону. Может и пофик на эти дачи... Но мост вместе с опорами надо снести.
  5. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 12:17
    +1
    Блин кто мне может сказать они нас за кого держат?? Говорят нам что все украинцы десятками сидят под мостом. Там что сидеть больше негде?? Да они все по дачам бегают по-любому. Кто будет сидеть под мостом когда это пристрелянная мишень
  6. пешик
    пешик Сегодня, 12:24
    -2
    https://kherson-news.ru/society/2023/07/02/161189.html - Из-за отсутствия нормальных лодок наши бойцы перемещаются в пойме на р. Днепр черт знает на чем, выполняя боевые задачи. Сначала ВСУ на плавсредство сбросили боеприпасы с коптера...
    1. alystan
      alystan Сегодня, 13:02
      0
      Минобороны ничего по-прежнему не делает.
      Дело доходит до того, что мужики используют рубацкие суденышки.
      И вот что предлагает на полном серьезе известный военкор Поддубный.

      Поддубный |Z|О|V| edition

      Давайте поможем родной Армии. Я обращаюсь ко всем федеральным и региональным органам власти, которые препятствуют деятельности браконьеров. У браконьеров быстроходные лодки и эти лодки по закону изымаются. Эти плавсредства можно и как мне кажется нужно передать на южное направление, на Днепр. Я не знаю, есть ли законодательные препятствия для этого, но знаю, что наши депутаты могут оперативно помочь, если это необходимо. Это же, вполне реальный путь быстро закрыть хотя бы часть потребности в быстроходных и современных лодках и катерах на передке.

      Напрямую к Минобороны даже он наверное уже побаивается после того, как тамошние головы опять получили индульгенцию от Верховного.
      Пусть, значит, весь кабинет министров пашет за безльников из военного ведомства (?!)
      Хотя, одно другому не помешало бы.
      Только интересно, разве у браконьеров до сих пор плавсредства не изымали? Если да, то что с ними потом делали, в таком случае? Наверное на торги их выставляли, чтобы те же или другие браконьеры их приобретали. А сколько случаев было, когда браконьерничали сами чиновники. Вот круг и замкнулся...
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 13:34
        +1
        Поддубный |Z|О|V| edition

        Прочитал как Поддубный ediottin
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:23
      +1
      На лодках по днепру чтобы вести боевые действия на своём берегу? Да вы ребята жжёте! fool
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:32
    -1
    Официальный представитель группировки "Юг" Сил обороны Украины
    Силы обороны Украины- как созвучно прям Армия обороны Израиля. Кстати, а почему не на иврите? Цва хагана ле-юкрейн звучит, да и сразу будет видно что в стране которой руководит еврей нацизма быть не может...
    1. grem
      grem Сегодня, 12:53
      -2
      Цитата: Fitter65
      Официальный представитель группировки "Юг" Сил обороны Украины
      Силы обороны Украины- как созвучно прям Армия обороны Израиля. Кстати, а почему не на иврите? Цва хагана ле-юкрейн звучит, да и сразу будет видно что в стране которой руководит еврей нацизма быть не может...

      Не спроста все это ..хе хе ..Как бы быстро не переобулись ,что это земли исконно еврейские и т.д.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:28
    +1
    Мне одному кажется ,что у Гуменюк на голове парик. wassat
    1. grem
      grem Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Мне одному кажется ,что у Гуменюк на голове парик. wassat

      Посмотрел ..100 % парик и брови нарисованы ! Кадыка вроде нет и на том спасибо hi laughing
  9. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 13:52
    0
    ‼️
    1. grem
      grem Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: RED_ICE
      ‼️

      И что это было ? Откуда вас тут столько с 5-9 летними стажеми повылазило ?
      Прям валом прете ))) Не тех видать зачищали
  10. Victor777
    Victor777 Сегодня, 14:08
    -2
    Суровикина за сдачу Херсона и плацдарма на правом берегу - под суд.
    1. grem
      grem Сегодня, 14:19
      +1
      Цитата: Victor777
      Суровикина за сдачу Херсона и плацдарма на правом берегу - под суд.

      Это почему так решили ? Странное заявление ,бандеровец ?
  11. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 14:39
    -1
    Почему бы просто не накрыть этот квадрат снарядами с белым фосфором ? Нескольких тысяч штук вполне хватит, чтобы вытравить противника. Фосфор не только горит на воздухе при температуре более 1000°С, но ещё и выделяет при этом ядовитые пары. Естественно, применять его можно лишь при условии отсутствия в зоне поражения мирного населения