Танки-подрывники

Германская гусеничная торпеда «Голиаф» Sd.Kfz.303a – вариант машины, оснащённой бензиновым двигателем. Один из наиболее известных образцов дистанционно управляемых сухопутных боевых торпед
«Так видел я в видении коней и на них всадников,
которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные;
головы у коней – как головы у львов,
и изо рта их выходил огонь, дым и сера».
Откровение Иоанна Богослова, 9:17
которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные;
головы у коней – как головы у львов,
и изо рта их выходил огонь, дым и сера».
Откровение Иоанна Богослова, 9:17
Наш танковый паноптикум. Недавнее применение Российскими войсками бронированных машин-брандеров в зоне ВО вновь обратило на себя внимание тем, что, во-первых, ничто не ново под Луной, а во-вторых, что цель всегда определяет средства. То есть даже все очень старое вполне можно применять и сейчас, если оно, скажем, эффективно, не слишком трудозатратно и… недорого! И, разумеется, трудно придумать что-то такое столь уж новое, чего не было придумано в веках до того.
Те же суда-брандеры кто только и когда не применял. Голландцы, воюя с испанцами в XVI веке, так и вовсе использовали в качестве брандера баржу, на которой построили нечто вроде сарая из кирпича для пороха, заряд которого должен был подрываться часовым механизмом. Чем не современный взрывающийся катер, разве что только без телеуправления?!
Подкупала идея создания дистанционно управляемых самоходных мин или торпед тем, что они вроде бы требовали мало металла, и они были малозаметны на местности, а их эффективность (в силу ручного управления) предполагалась высокой. На самом деле с ними все оказалось не так уж и просто. Однако такие машины были, воевали, и вот сегодня мы посмотрим на них в очередной раз, посетив наш танковый паноптикум.
О дистанционных подрывных машинах на страницах ВО было опубликовано достаточно много материалов, как в 2016, так и в 2017 гг., но так как времени с того момента утекло порядочно, есть смысл к этой теме вернуться опять, тем более в свете последних событий в зоне СВО.
«Крепость» – боевая машина с элекропитанием Габэ и Обрио. Фото из книги «Рассвет славы»
Начать нужно будет с того, что первые попытки создания дистанционно управляемой подрывной машины были предприняты ещё в 1915 году французскими инженерами Обрио и Габэ. Причем сначала они предложили танк с электродвигателем и питанием по проводам. Но когда военные его забраковали, сняли с него башню, начинили корпус взрывчаткой и… получили наземную торпеду Torpile Terrestre.
«Машинка» несла заряд – 200 кг взрывчатки, который, по идее её авторов, она должна была доставлять к полевым укреплениям противника. Вот только любой обрыв кабеля выводил её из строя, да и проходимость её на колесах по полю, усеянному воронками и забитому кольями с протянутой между ними колючей проволокой, была совершенно неудовлетворительной.
Дистанционно управляемая подрывная машинка Э. И. Уикершема. Особенностью её являлись электромоторы, расположенные в бронированных коробках внутри гусеничных обводов, и размещенный между гусеницами цилиндрический корпус для боезаряда
Зато в конце войны в США появился проект гусеничной подрывной машины, приводимой в движение двумя электромоторами, получившей название Wickersham Land Torpedo.
Проект принадлежал инженеру Э. И. Уикершему и, судя по чертежам из патентной документации, был хорошо проработан и представлял собой оригинальную и интересную конструкцию. Но… тут как раз закончилась война, так что детище Уикершема американским военным не понадобилось.
Но вот в 30-е годы прошлого века интерес к новым видам оружия у военных проявился опять, да и понятно, ведь дело шло к новой мировой войне, и требовалось любое оружие, лишь бы только оно хорошо убивало!
Во Франции инициатором работ над дистанционно управляемыми сухопутными торпедами стал капитан французской армии Жан Поммелле, первым построивший и испытавший такую «машинку». Проект машины, получившей название VP-38 (фр. Vehicule Pomellet, 1938, то есть – «Машина Помелле», 1938 года) был завершен зимой 1938 года. К построенному образцу было немало претензий, однако его все же рекомендовали принять на вооружение и организовать серийный выпуск.
Автором второго предвоенного проекта сухопутной торпеды стал хорошо известный во Франции (и не только там) конструктор Адольф Кегресс, трудившийся на одном из автомобилестроительных заводов. Занимаясь разработками в области автомобильной техники, он предложил несколько интереснейших проектов и среди них проект самоходного подрывного заряда с дистанционным управлением. «Машинка» была построена, получила название Engine K («Мотор Кегресса») и… утоплена в Сене, когда Францию оккупировали германские войска.
Но, видимо, что не только рукописи не горят, но и изобретения такого характера не тонут. Немцы достали со дна «машинку» Кегресса, изучили и решили, что и им не мешало бы обзавестись чем-то подобным. Тем более что о так называемых «радиотанках» в 30-е годы в специальной литературе только речь и шла. Более того, в популярном в те годы справочнике «Хейгль» за 1937 год на странице 93 была помещена фотография японского «малого телетанка» и написано, что он предназначен для расчистки противотанковых минных полей.
Фотография и статья в августовском номере американского журнала Popular science за 1930 год, посвященные дистанционно управляемому танку майора Нагаяма
Вот что там было написано:
«В будущем чудовищными орудиями войны можно будет управлять на расстоянии простым поворотом переключателя радио. Офицер японской армии майор Нагаяма изобрел средство радиоуправления движением танка, способного двигаться со скоростью пять миль в час.
Согласно сообщениям, в Англии уже предпринимались успешные попытки беспроводного управления самолетами. Место пилота заняла главная радиостанция, действующая через крошечные пневматические двигатели, которые приводили в действие органы управления самолетом.
Такая система радиоуправления, как у танка или самолета, не предполагает передачи сколько-нибудь заметного количества энергии по радио. В танке, например, радиоимпульсы служат просто для срабатывания реле, которое приводит в движение обычные механизмы танка, работающие на бензине. Другие реле, настроенные на соответствующую длину волны, управляют рулевым управлением. Количество энергии, необходимое для работы этих реле, так же мало, как и то, что передает голоса… в ваш радиоприемник.
Точно так же, как ваша собственная установка обеспечивает мощность для усиления слабых импульсов, так и реле в танках и самолетах позволяют бензиновым двигателям обеспечивать реальную движущую силу. Передача реального количества энергии без проводов в настоящее время остается мечтой».
Согласно сообщениям, в Англии уже предпринимались успешные попытки беспроводного управления самолетами. Место пилота заняла главная радиостанция, действующая через крошечные пневматические двигатели, которые приводили в действие органы управления самолетом.
Такая система радиоуправления, как у танка или самолета, не предполагает передачи сколько-нибудь заметного количества энергии по радио. В танке, например, радиоимпульсы служат просто для срабатывания реле, которое приводит в движение обычные механизмы танка, работающие на бензине. Другие реле, настроенные на соответствующую длину волны, управляют рулевым управлением. Количество энергии, необходимое для работы этих реле, так же мало, как и то, что передает голоса… в ваш радиоприемник.
Точно так же, как ваша собственная установка обеспечивает мощность для усиления слабых импульсов, так и реле в танках и самолетах позволяют бензиновым двигателям обеспечивать реальную движущую силу. Передача реального количества энергии без проводов в настоящее время остается мечтой».
Интересно, что танк Нагаяма был создан ещё в 1929 году (вот вам и отсталые японцы!) и на испытаниях очень хорошо себя показал: маневрировал и даже стрелял из пулемета!
Активно велись работы над радиоуправляемыми танками, в качестве которых использовались машины Т-26, в 30-е годы в СССР. Тогда многие военные считали, что применение химического оружия в будущей войне более чем вероятно. Поэтому на базе Т-26 пытались создавать в первую очередь «химические танки», которые могли бы распылять отравляющие вещества. Соответственно, дистанционно управляемые «дымовые танки» предназначались для постановки дымовых завес.
Но вся эта техника на вооружении РККА так и не появилась. Дистанционно управлять огнем из пулемета оказалось невозможно, тем более бессмысленно было стрелять из пушки, а вот использовать Т-26 в качестве носителя химического оружия и взрывчатки тоже оказалось под вопросом из-за малой толщины брони и больших размеров этой машины, которые превращали её в хорошо заметную мишень.
Танки боевой группы «Подрывник»
Интересно, что управляться подрывные машины на базе Т-26 должны были по радио с командирской машины в составе группы «Подрывник» сразу из нескольких подрывных и одной управляющей машины.
Вот он какой, «Голиаф»
Так что германские инженеры были отнюдь не первыми, кто накануне Второй мировой начал разработку дистанционно управляемых боевых машин.
Интересно, однако, что немцы, в отличие от советских конструкторов, которые делали акцент на «химическом» и подрывном характере боевых машин с дистанционным управлением, постарались создать многофункциональные бронетранспортёры, способные не только доставлять взрывчатку к позициям противника, но и вести разведку и разминировать проходы в минных полях.
При высоком уровне технологии германской промышленности техническая реализация много времени не заняла. И уже вскоре германская армия получила наземную торпеду – Sonder Kraftfahrzeug 302 или «Голиаф», созданную компанией «Боргвард».
Коробка с моделью «Голиафа» вместе с расчетом, которая выпускается японской компанией «Тамия» в масштабе 1:35
Образцом для подражания им послужил трофейный Engin K со дна Сены. Появился он в 1942 году и так же, как и Engin K, управлялся по кабелю, что для поля боя было не очень-то и удобно. Грузоподъёмность до 70 килограммов, очень маленький клиренс (всего 16,8 см у самой высокой модели), небольшая скорость до 11,5 километра в час и, конечно, слабое бронирование – все эти недостатки сильно ограничивали применение этой боевой машины.
При движении по неровной местности «сухопутные торпеды» легко сбивались с курса, а то и переворачивались, а проходимость их была совершенно неудовлетворительной. К тому же они были уязвимы не только для противотанкового оружия, но и обычным стрелковым оружием успешно выводились из строя.
За годы Второй мировой войны немцы сумели изготовить 7 564 «Голиафа», потратили на них силы, время, деньги, материалы, но реально в боях было задействовано немногим более тысячи машин. И пришлось им признать её и слишком дорогой, и малоэффективной.
Английские солдаты возле трофейных «Голиафов»
Создавали германские инженеры и машины-торпеды на базе трофейных машин: английского Universal Carrier и бельгийского Utility Tractor. Они имели большие размеры, большую грузоподъемность, но управление осуществлялось как и раньше – по кабелю.
Летом 1942 года около тридцати таких машин были использованы во время третьего штурма Севастополя для подрыва советских дотов. 13 бронетранспортёров были уничтожены огнем, 9 вышли из строя по техническим причинам и только 8 смогли достичь своей цели. Одному из них при помощи 700-килограммового заряда взрывчатки удалось разрушить артиллерийский дот, два дня сдерживавший продвижение немцев.
Sd.Kfz.301 (Borgward B IV)
Также дистанционные подрывные машины применялись на Курской дуге. Но… и там они себя «не показали». Наконец, их использовали в Нормандии, но и там, точно так же, как и на Восточном фронте, противник быстро выявил все слабые стороны этой техники и стал активно её уничтожать без особого вреда для себя.
На марше, танкеткой B-IV (Sd.Kfz.301) мог управлять водитель. Получалась своего рода легкий гусеничный вездеход
К началу весны 1945 года вермахт располагал примерно 2 530 машинами Sd.Kfz.302a (с электромоторами) и 3 800 машинами с бензиновыми двигателями. То есть всего чуть более 1 200. Остальные машины находились на складах.
Захваченная радиоуправляемая танкетка B-IV (контейнер со взрывчаткой установлен на месте)
С 1943 года в армейских танковых подразделениях вермахта появились и машины управляемые по радио В-IV (Sd.Kfz.301). Они управлялись по радио из танков Т-III, T-IV и др. и несли на корпусе сбрасываемый контейнер с зарядом взрывчатки весом в 500 кг.
Машина предназначалась для взрывных работ и разведки. Позднее круг решаемых с её помощью задач был расширен. Она должна была использоваться для дегазации местности (в случае применения противником химического оружия) и для постановки дымовой завесы на поле боя. Для этого на машину устанавливалось соответствующее оборудование.
Sd.Kfz. 304 «Прыгун»
Наиболее совершенный образец машины с радиоуправлением SdKfz 304 «Прыгун» был создан в самом конце войны, но также никакой особой в ней роли не сыграл.
Известно, что в Красной Армии взрывные танкетки с управлением по проводам предложил будущий писатель-фантаст Александр Казанцев. И какое-то их количество было создано, применялось в боях, и с их помощью был нанесен определенный урон гитлеровцам. Но… большой роли на фронте им также не довелось сыграть, уж очень ненадежной и уязвимой была их конструкция.
Ну, а что сейчас? Неужели нельзя создать для аналогичных целей какую-нибудь «специальную машину»?
Наверное, можно. Но вот критерий «стоимость-эффективность» нам подсказывает, что дело это… бесперспективное.
Мы можем вообразить себе, скажем, бронированный дисколет на воздушной подушке, которому будут нипочем ни ямы, ни кочки, не говоря уже о минах, с зарядом в пару-тройку тонн взрывчатки, мощным двигателем и с управлением с помощью видеокамеры, но во сколько такой боевой механизм обойдется нам в пересчете на одну убитую душу – вот в чем вопрос!
Цветные иллюстрации А. Шепса.