Танки-подрывники



Германская гусеничная торпеда «Голиаф» Sd.Kfz.303a – вариант машины, оснащённой бензиновым двигателем. Один из наиболее известных образцов дистанционно управляемых сухопутных боевых торпед

«Так видел я в видении коней и на них всадников,

которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные;

головы у коней – как головы у львов,

и изо рта их выходил огонь, дым и сера».

Откровение Иоанна Богослова, 9:17



«Крепость» – боевая машина с элекропитанием Габэ и Обрио. Фото из книги «Рассвет славы»



Дистанционно управляемая подрывная машинка Э. И. Уикершема. Особенностью её являлись электромоторы, расположенные в бронированных коробках внутри гусеничных обводов, и размещенный между гусеницами цилиндрический корпус для боезаряда



Фотография и статья в августовском номере американского журнала Popular science за 1930 год, посвященные дистанционно управляемому танку майора Нагаяма

«В будущем чудовищными орудиями войны можно будет управлять на расстоянии простым поворотом переключателя радио. Офицер японской армии майор Нагаяма изобрел средство радиоуправления движением танка, способного двигаться со скоростью пять миль в час.



Согласно сообщениям, в Англии уже предпринимались успешные попытки беспроводного управления самолетами. Место пилота заняла главная радиостанция, действующая через крошечные пневматические двигатели, которые приводили в действие органы управления самолетом.



Такая система радиоуправления, как у танка или самолета, не предполагает передачи сколько-нибудь заметного количества энергии по радио. В танке, например, радиоимпульсы служат просто для срабатывания реле, которое приводит в движение обычные механизмы танка, работающие на бензине. Другие реле, настроенные на соответствующую длину волны, управляют рулевым управлением. Количество энергии, необходимое для работы этих реле, так же мало, как и то, что передает голоса… в ваш радиоприемник.



Точно так же, как ваша собственная установка обеспечивает мощность для усиления слабых импульсов, так и реле в танках и самолетах позволяют бензиновым двигателям обеспечивать реальную движущую силу. Передача реального количества энергии без проводов в настоящее время остается мечтой».



Интересно, что танк Нагаяма был создан ещё в 1929 году (вот вам и отсталые японцы!) и на испытаниях очень хорошо себя показал: маневрировал и даже стрелял из пулемета!



Танки боевой группы «Подрывник»



Вот он какой, «Голиаф»



Коробка с моделью «Голиафа» вместе с расчетом, которая выпускается японской компанией «Тамия» в масштабе 1:35



Английские солдаты возле трофейных «Голиафов»



Sd.Kfz.301 (Borgward B IV)



На марше, танкеткой B-IV (Sd.Kfz.301) мог управлять водитель. Получалась своего рода легкий гусеничный вездеход



Захваченная радиоуправляемая танкетка B-IV (контейнер со взрывчаткой установлен на месте)



Sd.Kfz. 304 «Прыгун»