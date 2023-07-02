«Будут использованы технологии 6-го поколения»: производитель истребителя Typhoon заявил о модернизации самолета

Несмотря на то, что американские «стелсы» F-35 уверенно вытесняют истребитель Typhoon с европейского рынка, новое руководство компании Eurofighter, производящей этот самолет, уверенно в его «светлом будущем».
589 самолетов было поставлено 9 заказчикам. Общий налет парка вскоре достигнет миллиона летных часов. Самолет прослужит до середины века, до 2050 года. Будущие возможности и новые характеристики Typhoon завоюют новые рынки в течение следующих нескольких лет
- оптимистично заявили в компании.
Сейчас в центре внимания находятся возможные контракты на усовершенствование самолета в рамках программы Phase 4 Improvements (P4E).
P4E предполагает переоснащение самолета для подавления и уничтожения средств ПВО противника и нанесения ударов с большой дистанции. Германия выбрала разработанную Saab систему РЭБ Arexis, которая будет установлена на 38 самолетов. Они также будут оснащены РЛС ECRS Mk. 1.
Испания приобретает 20 истребителей Typhoon 4-го транша в рамках собственного проекта, который будет похож на немецкую модернизацию, но при этом предусматривается установка РЛС с АФАР E-Scan MK1.
Ожидается также, что программа P4E позволит немецким и испанским Typhoon запускать крылатую ракету Taurus KEPD 350 [немецко-шведская КР с дальностью полета свыше 500 км], которую уже несут Tornado и F/A-18
- отмечается в западной прессе.
Как уверяют в руководстве производителя, в скором времени будет предложена еще более продвинутая модернизация самолета, «в которой будут использованы технологии, разрабатываемые для истребителей 6-го поколения, включая возможность управления беспилотником в качестве ведомого».