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«Будут использованы технологии 6-го поколения»: производитель истребителя Typhoon заявил о модернизации самолета

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«Будут использованы технологии 6-го поколения»: производитель истребителя Typhoon заявил о модернизации самолета

Несмотря на то, что американские «стелсы» F-35 уверенно вытесняют истребитель Typhoon с европейского рынка, новое руководство компании Eurofighter, производящей этот самолет, уверенно в его «светлом будущем».


589 самолетов было поставлено 9 заказчикам. Общий налет парка вскоре достигнет миллиона летных часов. Самолет прослужит до середины века, до 2050 года. Будущие возможности и новые характеристики Typhoon завоюют новые рынки в течение следующих нескольких лет

- оптимистично заявили в компании.

Сейчас в центре внимания находятся возможные контракты на усовершенствование самолета в рамках программы Phase 4 Improvements (P4E).

P4E предполагает переоснащение самолета для подавления и уничтожения средств ПВО противника и нанесения ударов с большой дистанции. Германия выбрала разработанную Saab систему РЭБ Arexis, которая будет установлена на 38 самолетов. Они также будут оснащены РЛС ECRS Mk. 1.

Испания приобретает 20 истребителей Typhoon 4-го транша в рамках собственного проекта, который будет похож на немецкую модернизацию, но при этом предусматривается установка РЛС с АФАР E-Scan MK1.

Ожидается также, что программа P4E позволит немецким и испанским Typhoon запускать крылатую ракету Taurus KEPD 350 [немецко-шведская КР с дальностью полета свыше 500 км], которую уже несут Tornado и F/A-18

- отмечается в западной прессе.

Как уверяют в руководстве производителя, в скором времени будет предложена еще более продвинутая модернизация самолета, «в которой будут использованы технологии, разрабатываемые для истребителей 6-го поколения, включая возможность управления беспилотником в качестве ведомого».

Использованы фотографии:
Минобороны ФРГ
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11 комментариев
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  1. Codett
    Codett Сегодня, 13:14
    -1
    Ну если модернизируют, глядишь украм не передадут, хотя не знаю стоит ли вложений, самолёт старый, с другой стороны всё равно будет менее опасен чем новые ф-35, поэтому для нас это наверное плюс
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    0
    руководство компании Eurofighter, производящей этот самолет, уверенно в его «светлом будущем»
    Оптимизм дело хорошее, но не в конкуренции с американским ВПК в нынешнее время. Не зря американцы втянули Европу по самые уши в украинский конфликт преследуя исключительно свои цели: уронить ее экономику и подсадить европейские страны именно на американское вооружение. Пока конечно покупать будут, т.к. договора заключены, но все же даже технологии 6 поколения не помогут в конкурентной борьбе в дальнейшем. Постепенно будет вытесняться с рынка.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:20
      0
      "уронить ее экономику и подсадить европейские страны именно на американское вооружение"///
      ---
      Факты не подтверждают Ваше высказывание.
      В украинской войне были впервые применены и опробованы многие виды именно европейских вооружений.
      Итальянские ЗУР IRIS- T, англо-европейские Storm Shadow.

      Что продвинет их продажи по всему миру.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 14:26
        0
        Факты не подтверждают Ваше высказывание.
        Я вам приведу другие факты: ЗУР IRIS- T уничтожались, Storm Shadow при наличии ПВО в р-не применения перехватываются. Вы хотя бы раз попробуйте посмотреть на происходящее не с западной, а с российской стороны.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:16
    +2
    Во-во, я уже так и писал - как в раскраске закончать размалевывать картинку "истребителя 6-го поколения" - так сразу начнут эсминец с лазерами раскрашивать!
    ПиСи: страна - без собственного военного авиапрома построит истребитель 6-го поколения, когда в одиночку его ни одно государство на планете построить не способно, даже 5-е. У китайцев - российские движки, Россия - пока толком не запустила серию. у американцев - не 5-е поколение, например по крейсерскому сверхзвуку и строят ВСЕМ НАТО. У поганых лайми без авиапрома и с разваленными ВВС, у которых из-за вышедших из строя ВСЕХ летающих парт в текущем году запланировано подготовить 2(прописью - двух) пилотов для ВВС, шансов построить истребитель 5-го, а тут уже и 6-го( wassat ) поколения - нет даже теоретических
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 13:41
      +3
      Есть шестое поколение, я в ютубе видел, вот видео из проверенных источников. laughing
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:39
    +5
    «Будут использованы технологии 6-го поколения»: производитель истребителя Typhoon заявил о модернизации самолета

    Так до конца ещё никто не смог с уверенностью создать самолёт 5го поколения, но все уже заговорили о 6ом. Прямо понос поколений какой-то. Тот момент, когда реклама вышла за пределы здравого смысла.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:39
    +2
    Это напоминает историю со SpaceX - европейцы уверенно делают свои ракеты, но вот только в 2023 году весь евросоюз запустил целую одну ракету в космос. Кстати всего ракет не от Маска на западе запустили одну корейцы, одну евреи и две японцы (одну неудачно). А остальное - Илону! Это к вопросу того, что американцы заставят покупать у себя, ну а их рабы могут разрабатывать что угодно, главное не пользоваться
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:55
    +2
    Еще бы они сформулировали что такое "самолет 6 поколения", тогда и "будем посмотреть"
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 14:01
    +2
    Статья про "Тайфун", а картинка "Торнадо" истребитель-бомбардировщик Германии.
    Неужели запасы сети оскудели? what
  8. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 14:29
    0
    Какое 6-е поколение, если ни одна европейская страна так и не смогла построить даже прототип 5-го ? Американцы помогать в разработке точно не станут - им нужно втюхивать клиентам как можно больше F-35. Теоретически Европа способна создать подобный самолёт, но это потребует радикального увеличения расходов на НИОКР и объединения усилий ведущих стран. Мне кажется, что США, Россия и Китай намного раньше поставят на крыло истребитель 6-го поколения, а Евросоюз будет все время играть роль догоняющего