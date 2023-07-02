«Будут использованы технологии 6-го поколения»: производитель истребителя Typhoon заявил о модернизации самолета

589 самолетов было поставлено 9 заказчикам. Общий налет парка вскоре достигнет миллиона летных часов. Самолет прослужит до середины века, до 2050 года. Будущие возможности и новые характеристики Typhoon завоюют новые рынки в течение следующих нескольких лет

Ожидается также, что программа P4E позволит немецким и испанским Typhoon запускать крылатую ракету Taurus KEPD 350 [немецко-шведская КР с дальностью полета свыше 500 км], которую уже несут Tornado и F/A-18