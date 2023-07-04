«Марш на Рим» Бенито Муссолини и становление в Италии фашистской диктатуры

Италия после Первой мировой войны: экономический кризис и подъем политического насилия

Рождение фашистской партии

«Я всегда верил в то, что Лига наций станет предприятием, в котором все будет общим: колонии, сырье, вооружение, деньги. Однако, вопреки ожиданиям, она предусматривает выгоду лишь немногим [2]»,

«Я всегда был уверен в том, что для спасения Италии надо расстрелять несколько десятков депутатов. Я верю, что парламент – бубонная чума, отравляющая кровь нации. Ее нужно истребить» [10],

Кто поддерживал фашистов?

«это в основном были фронтовики и все то множество людей, которых война лишила их мест и должностей. Мы не понимали, что в основе всего этого лежал итальянской социальный феномен, не видели тех глубоких причин, которые вызвали его к жизни. Мы не понимали, что бывшие фронтовики и все вышедшие в отставку и уволенные – это не нечто индивидуальное и разрозненное, но целая масса людей, которая становилась похожей на класс. Мы не понимали, что нельзя просто послать их к черту [13]».

«Марш на Рим» и завоевание власти Бенито Муссолини

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