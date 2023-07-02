Спикер Госдумы сообщил о реакции бойцов ЧВК «Вагнер» на предложение Путина продолжить службу Родине

Президент России объяснил «вагнеровцам» реальную ситуацию и предложил тем из них, кто этого желает, стать военнослужащими Вооруженных сил РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о реакции бойцов ЧВК «Вагнер» на предложение Путина продолжить службу Родине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что многие их бойцов группы «Вагнер» согласились и дальше с оружием в руках защищать интересы своей страны.
Насколько мне известно, многие из них на это согласились
- сообщил Володин.
Он напомнил, что с момента вооруженного мятежа Евгения Пригожина и «вагнеровцев» прошла неделя. За это время уже можно хотя бы поверхностно проанализировать ситуацию и сделать первые выводы. И главный из них, по мнению политика, состоит в том, что в опасной для страны ситуации российское общество способно сплотиться вокруг президента и продемонстрировать свое единство.
Он также считает, что в сложные для государства 23 и 24 июня армия и другие силовые структуры России продемонстрировали свои наилучшие качества, не позволив противнику воспользоваться внезапной нестабильностью. Они продолжали выполнять боевые задачи на фронтах СВО, а в тылу делать все для обеспечения безопасности граждан страны.
Ночью с 23 на 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, заняв штаб Южного военного округа и ряд других стратегических объектов. Этому предшествовало заявление главы компании Евгения Пригожина о том, что российские военные по приказу Минобороны якобы нанесли ракетный удар по месту дислокации «вагнеровцев».