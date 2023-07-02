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Спикер Госдумы сообщил о реакции бойцов ЧВК «Вагнер» на предложение Путина продолжить службу Родине

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Спикер Госдумы сообщил о реакции бойцов ЧВК «Вагнер» на предложение Путина продолжить службу Родине

Президент России объяснил «вагнеровцам» реальную ситуацию и предложил тем из них, кто этого желает, стать военнослужащими Вооруженных сил РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о реакции бойцов ЧВК «Вагнер» на предложение Путина продолжить службу Родине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.


Он отметил, что многие их бойцов группы «Вагнер» согласились и дальше с оружием в руках защищать интересы своей страны.

Насколько мне известно, многие из них на это согласились

- сообщил Володин.

Он напомнил, что с момента вооруженного мятежа Евгения Пригожина и «вагнеровцев» прошла неделя. За это время уже можно хотя бы поверхностно проанализировать ситуацию и сделать первые выводы. И главный из них, по мнению политика, состоит в том, что в опасной для страны ситуации российское общество способно сплотиться вокруг президента и продемонстрировать свое единство.

Он также считает, что в сложные для государства 23 и 24 июня армия и другие силовые структуры России продемонстрировали свои наилучшие качества, не позволив противнику воспользоваться внезапной нестабильностью. Они продолжали выполнять боевые задачи на фронтах СВО, а в тылу делать все для обеспечения безопасности граждан страны.

Ночью с 23 на 24 июня подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, заняв штаб Южного военного округа и ряд других стратегических объектов. Этому предшествовало заявление главы компании Евгения Пригожина о том, что российские военные по приказу Минобороны якобы нанесли ракетный удар по месту дислокации «вагнеровцев».
Использованы фотографии:
https://vvolodin.ru/
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50 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:31
    +11
    Это хорошие новости. Вагнер был ценным активом в борьбе с нацистским режимом на Украине.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:36
      -2
      Эти несколько дивизий похоже,очень нужны в районе Херсона
      1. freddyk
        freddyk Сегодня, 12:42
        +8
        Цитата: dmi.pris1
        Эти несколько дивизий похоже,очень нужны в районе Херсона

        Да бросьте Вы, какие дивизии. В лучшем случае пару рот. А это уже "многие".
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 13:01
          +3
          Да бросьте Вы, какие дивизии. В лучшем случае пару рот. А это уже "многие".

          Дело в том, что непонятно как будут сторонами выполняться условия контрактов для бывших осужденных. Для тех кто полгода провоевал -вопроса нет. Хотят продолжают, не хотят уезжают домой. А вот для тех у кого контракт не завершился? Т.е. обязательства бывшего заключенного не исполнены. Продолжение возможно на прежних условиях, но уже с МО. Поэтому желающих продолжить не может быть мало. Иначе они зависают в неопределенности. Опять на зону?
          1. Джексон
            Джексон Сегодня, 13:13
            +11
            Теоретически там сейчас нет бывших осуждённых с незаконченным контрактом.. Контракт длился пол года, а набор зк в Вагнер прикрыли в р-не нового года, если не ошибаюсь... Сейчас июль на дворе, а значит, последние партии бывших осуждённых должны уже закончить контракт...
            1. Чёрный
              Чёрный Сегодня, 13:25
              +3
              ЧВК «Вагнер» выросла из военной компании «Славянский корпус», выполнявшей боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. По некоторым данным, в «Славянском корпусе» состоял и будущий руководитель ЧВК Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». С 2015 года СМИ писали о работе ЧВК «Вагнер» — например, об участии наемников в штурмах Пальмиры в 2016 и 2017 годах. По данным BBC, в конце 2017 года ЧВК «Вагнер» начала действовать в Судане.
              Так что Пригожин не является основателем компании.И никогда вагнеровцами не командовал.Он, будучи человеком близким к Кремлю, возможно предложил, использовать оркестр в интересах государства или согласился стать связующим звеном, через которое шло финансирование.
            2. Бывший солда
              Бывший солда Сегодня, 13:28
              +2
              Теоретически там сейчас нет бывших осуждённых с незаконченным контрактом.. Контракт длился пол года, а набор зк в Вагнер прикрыли в р-не нового года, если не ошибаюсь... Сейчас июль на дворе, а значит, последние партии бывших осуждённых должны уже закончить контракт...

              Возможно и так. Точной информации когда Вагнер перестал подписывать контракты нет, и вообще что в этих контрактах написано мы не знаем.
          2. Mavrikiy
            Mavrikiy Сегодня, 14:35
            +1
            Цитата: Бывший солда
            Поэтому желающих продолжить не может быть мало. Иначе они зависают в неопределенности. Опять на зону?
            recourse Проблема высосана из пальца. У вас весь "Вагнер" из судимых. request Пригожин под камеру отпускал и сколько их там было, 10-20 тысяч, и сколько полегло... Так что "Вагнер" это Вагнер и Дикого гуся сколько не корми, он в лес смотрит. И правильно, что в армии изменилось, а ничего, все ловят рыбку в мутной воде. ЧВК это свобода и ответственность за себя.request А часть, у кого голова есть и совесть тот пойдет родину защищать и без усиленного пайка.
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 13:56
        0
        Товарищ окститесь несколько дивизий скажем три это по минимуму 30 тысяч ЛС . Вагнеров на ЛБ не было ни когда 30 тысяч. Словом сколько будет столько будет поглядим . Словом веруем думцу они люди осведомленные наверное.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 14:02
          +1
          Цитата: сайгон
          . Вагнеров на ЛБ не было ни когда 30 тысяч.

          У нас армия почти миллион человек , а на линии боевого соприкосновения не более 150 тысяч , плюс мобилизованные граждане России ...плюс добровольцы ... А ЧВК Вагнар более сорока пяти тысяч человек ... сколько из них было на войне ? Не знаю . Но слышали о их действиях все .
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 12:46
      +22
      Цитата: Carlos Sala
      Это хорошие новости. Вагнер был ценным активом

      Главное преимущество ЧВК Вагнера в грамотных и талантливых командирах, сплоченном коллективе единомышленников и абсолютном отсутствии карьеристов и лизоблюдов Именно поэтому от таких неудобных офицеров отказалось МО РФ. В таких случая говорят "Умом ты можешь не блистать, а сапогом блистать обязан". Поэтому даже если рядовые бойцы перейдут на контракты с МО это абсолютно ни как не повлияет на ход СВО.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 13:32
        +2
        В таких случая говорят "Умом ты можешь не блистать, а сапогом блистать обязан".

        Зачем же вы так о нашем офицерском контингенте. Люди разные как и на гражданке.
      2. Фёдор М
        Фёдор М Сегодня, 13:44
        +4
        Так в МО РФ именно командиры тоже парни умные, в Вагнере командиры не из за сырости же появились?!))) а что касаемо руководства на верхах, Пригожин сам не лучше. Из за своих амбиций чуть своих ребят не положил. Или вы и в правду верите, что их в Москву бы пустили?!
    3. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 14:11
      +2
      Как слаженное подразделения - да, сейчас их раскассируют и отправят простой пехотой...
  2. spirit
    spirit Сегодня, 12:34
    +20
    способно сплотиться вокруг президента и продемонстрировать свое единство

    Да уж сплотились все)Начиная от погранцов и полиции спокойно пропускающие Вагнеров, жителей Ростова таскающих им еду и воду, до дружков Цезаря сразу же смотавшихся из Москвы. И ведь не соврал Володин,единство было полным.Но как говориться есть нюанс... hi
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 13:26
      -3
      Цитата: spirit
      Начиная от погранцов и полиции спокойно пропускающие Вагнеров

      Погранцы уже поплатились за это !Как и те вертолётчики ,отказавшиеся стрелять по трассе ,где двигались не только "вагнеровцы",но было и много гражданских машин с мирными людьми ! Военная юриспруденция взяла "отказчиков" ,.за жабры,, ! Виват демократия Путина! Самая демократичная и правильная в мире ! wassat
  3. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 12:43
    +14
    Что то я сомневаюсь ,что многие хотят идти в МО России. Они как раз ушли от этого бардака и идиотизма
    1. Комментарий был удален.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:53
      -3
      Что то я сомневаюсь ,что многие хотят идти в МО России. Они как раз ушли от этого бардака и идиотизма

      Как бывшие сидельцы могли уйти от МО, если они там и не были?
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:53
    +13
    Это процесс сродни вливанию частей НМ ДНР в армию РФ. А задолго до этого - вливание отдельных отрядов в НМ ДНР. Или так, или государства - не будет, будут феодалы с частными армиями.
    1. Vovka-r28
      Vovka-r28 Сегодня, 13:18
      +6
      Я тоже хорошо помню когда сказали "с махновщиной закончено". Когда были ситуации в начале ввода отрядов из России в Украину. Когда был бордак - это люди Стрелкова, другие люди Безлера, третие вообще пойми кому. Но самый смак пошёл, когда начали люди от нового командования пришли их разоружать, они сопротивлялись
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: Vovka-r28
        третие вообще пойми кому

        Вы еще вспомните так называемых "тыловых казаков"... Во где именно феодальщина - они же не воевали, по тылам мародерили. Нацепят ленточку - типа ополченцы... Помните таких?
  5. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:59
    +8
    самые боеспособные это те кто как раз и ушёл из этой армии, а это в основном офицеры младшего звена, это те которых как раз и не хватает в армии, но то что как раз они захотят вернуться это большой вопрос, скорее всего послужат Родине, но не под руководством фанерного маршала и его отмороженного начальника ГШ
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:07
    -2
    Diese ganzen Idiotie mit dem alleine von der russischen
    Militärführung blind und leichtfertig provozierten Aufstand
    war vollkommen unnötig und überflüssig...!!
    Shoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich keinesfalls
    einer Militärführung unterordnen würde, deren Qualität sich
    als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen hatte und deren
    "Arsch" er und seine "Musiker" - seien wir mal ehrlich - doch
    gerade erst unter vielen Opfern - auch wegen bewusst und
    vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels - GERETTET
    hatte...!!! Das hat er auch vorher auf seine sehr offene Art
    kommuniziert und beantwortet! Außerdem war das "Angebot"
    der Militärführung doch als ANGEBOT und nicht als Zwang
    formuliert...!!!?
    Auch Präsident Putin hat es versäumt, Shoigu rechtzeitig in
    die Schranken zu verweisen um diese ganze Schweinerei
    zu verhindern und muss jetzt Schadensbegrenzung betreiben,
    wo VORHER entschlossenes Handeln angebracht gewesen
    wäre...!! Zwei mal hat sich der Präsident noch während der
    Kämpfe in Artmojovsk eingeschaltet um sicherzustellen, dass
    die Gruppe Wagner an vorderster Front diesen phantastischen
    Sieg mit Mut, Kampfkraft und Entschlossenheit für RUSSLAND
    aber auch mit AUSREICHNDER MUNITION erringen konnte...!!!
    Und Shoigu hatte nichts wichtigeres zu tun, als nur aus gekränktem
    Stolz dieses ganze UNHEIL heraufzubeschwören...!!

    DAS sind die Fakten!!!

    Ich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu WEG VOM FENSTER ist,
    die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für Russland in den
    Einsatz kommen und weiter siegreich für RUSSLAND kämpfen
    werden...!!!!!!!!!
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:09
      0
      Всё верно сказано . Тоже надеюсь на такое будущее .
  7. mag nit
    mag nit Сегодня, 13:11
    +2
    Настоящие бойцы ЧВК "Варнер" всегда готовы служить России, но не питерской братве.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: mag nit
      Настоящие бойцы ЧВК "Варнер" всегда готовы служить России, но не питерской братве.

      Пригожин и есть один из ярких представителей питерской братвы.
  8. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 13:13
    +2
    Насколько мне известно, многие из них на это согласились
    - сообщил Володин.

    При численности ЧВК в 25000 понятие "многие" довольно растяжимое. Это 1000 , 3000 , 10000 или 20000? Оно конечно может быть военной тайной , но больше похоже , что "многие" и не захотели идти в казармы МО.
  9. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 13:24
    +1
    Не дальновидно.
    ЧВК в РФ еще может понадобиться. В силу ее юридической организации.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:25
    +1
    Хорошо бы услышать не Володина, а именно тех кто согласился перейти в МО, желательно кого-то из командиров "Вагнера". Сколько это как: "многие согласились" - 1000, 2000 или больше/меньше. Какой то вакуум по этой информации. Всё на уровне "одна бабка сказала". hi
  11. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 13:32
    -1
    А почему всё время председательствует один Володин? По-идее, председатели должны меняться, чтобы были от разных фракций , хоть соответственно числу мест в Думе (по времени председательствования).
    Где, панимаш, демократия??? Компашка Путина узурпировала власть на всех уровнях. Пригожина на них не хватает!
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:36
    -1
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!
  13. grem
    grem Сегодня, 13:36
    +3
    Насколько мне известно, многие из них на это согласились

    Ну естественно ..А главный ,боевой, дерзкий костяк остался в лагерях Белоруссии и т.д.
    Батька тот еще хозяйственник ,как знал все и военный городок уже подготовил и все условия создал laughing
    Анекдот ходит по сети смешной ..
    " Белорусский мошенник ,отжал у Российского пенсионера ,обманным путем .."Частную Военную Компанию" "
    Идет следствие !!! wassat
    Ай да Батька ,молодца !
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 13:59
      +1
      ..А главный ,боевой, дерзкий костяк остался в лагерях Белоруссии и т.д.
      Батька тот еще хозяйственник ,как знал все и военный городок уже подготовил и все условия создал laughing

      Коллега, где Вы этого нахватались???
  14. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:37
    -1
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!
  15. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:38
    -4
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!
  16. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:39
    -3
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!
  17. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:41
    -2
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!
    1. grem
      grem Сегодня, 13:46
      +2
      А что это сейчас было ? Вопль прибалтонов с поляками ..У нас Российский сайт !
      Переводить тут никто ничего не собирается ..Учите Русский ,скоро пригодится вам
  18. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:44
    -5
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!
  19. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:45
    -4
    Die Kommentarfunktion wird auch hier bei kritischen Kommentaren
    als Zensur-Instrument missbraucht...!!
  20. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:46
    -4
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!
  21. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:47
    -3
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!
    1. grem
      grem Сегодня, 13:50
      +4
      Ну короче гитлер капут и байдена усыпить .. lol
      1. Strannik96
        Strannik96 Сегодня, 14:48
        0
        У него последнее форточка отсалось, здесь такое писать. У себя дома давно бы демократы за такие публикации в подвалы гестапо отправили.
  22. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:53
    +2
    За это время уже можно хотя бы поверхностно проанализировать

    Володин очень точно применил слово "поверхностно" как своим анализам, так и к своим заявлениям и выводам.
    Очень хочется, что бы г-н Володин, как и другие депутаты ГД, перестали относиться к своим обязанностям "поверхностно", а занялись своими обязанностями ответственно.
  23. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:57
    -4
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!

    PS.:

    Offenbar hat man in der russischen Führung wirklich
    gar nichts aus den vergangenen Ereignissen gelernt...!?!
    Ich lese gerade in RT über eine weitere, nicht minder
    bescheuerte Vorgehensweise des russischen Militärs,
    die jetzt auch noch in Syrien versuchen die Gruppe Wagner
    zu unterwerfen und unter direkte Kontrolle zu kriegen...!!
    Offenbar hat Shoigu nicht mehr alle Tassen im Schrank
    und ich muss mich ernsthaft fragen, ob Präsident Purin
    wirklich noch die Kontrolle hat, oder hinter den Kulissen
    jemand ganz anderes die Fäden zieht...!?
  24. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:57
    -3
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!

    PS.:

    Offenbar hat man in der russischen Führung wirklich
    gar nichts aus den vergangenen Ereignissen gelernt...!?!
    Ich lese gerade in RT über eine weitere, nicht minder
    bescheuerte Vorgehensweise des russischen Militärs,
    die jetzt auch noch in Syrien versuchen die Gruppe Wagner
    zu unterwerfen und unter direkte Kontrolle zu kriegen...!!
    Offenbar hat Shoigu nicht mehr alle Tassen im Schrank
    und ich muss mich ernsthaft fragen, ob Präsident Purin
    wirklich noch die Kontrolle hat, oder hinter den Kulissen
    jemand ganz anderes die Fäden zieht...!?
  25. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:05
    -3
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!

    PS.:

    Offenbar hat man in der russischen Führung wirklich
    gar nichts aus den vergangenen Ereignissen gelernt...!?!
    Ich lese gerade in RT über eine weitere, nicht minder
    bescheuerte Vorgehensweise des russischen Militärs,
    die jetzt auch noch in Syrien versuchen die Gruppe Wagner
    zu unterwerfen und unter direkte Kontrolle zu kriegen...!!
    Offenbar hat Shoigu nicht mehr alle Tassen im Schrank
    und ich muss mich ernsthaft fragen, ob Präsident Purin
    wirklich noch die Kontrolle hat, oder hinter den Kulissen
    jemand ganz anderes die Fäden zieht...!?
  26. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:06
    -3
    Diese ganze, höchst vermeidbare Idiotie mit dem alleine von
    der russischen Militärführung zu verantwortenden und fahrlässig
    provozierten Aufstand war vollkommen unnötig und überflüssig...!!

    Sjoigu wusste ganz genau, dass Prigoschin sich niemals einer
    militärischen Führung unterordnen würde, deren Qualität sich -
    höflich ausgedrückt - als sehr mangelhaft und unfähig erwiesen
    hatte und deren Arsch - seien wir mal ganz ehrlich - er und seine
    "Musiker" gerade unter großen Opfern - auch wegen eines offenbar
    bewusst und vorsätzlich herbeigeführten Munitionsmangels -
    gerettet hatten...!!! DAS hatte er ja nun auf seine wie üblich
    sehr offene Art mit drastischen Worten bereits öffentlich und
    unmissverständlich erklärt...!!
    Außerdem war doch der Vorschlag des Verteidigungsministeriums
    als "Angebot" und nicht als Zwang formuliert...!!?!

    Nein, wer ehrlich ist muss zugeben, dass auch Präsident Putin dies
    hätte kommen sehen müssen. denn er hatte bereits zur Zeit der
    noch andauernden Kämpfe in Artmojovsk zwei mal zu Gunsten
    der Gruppe Wagner interveniert und für zusätzliche Munitions-
    Lieferungen an Progoschin und seine Musiker sorgen müssen...!!
    Jetzt muss der Präsident für Schadensbegrenzung sorgen, wo
    VORHER entschlossenes Handeln nötig gewesen wäre...!!

    Prigoschin und seine Kämpfer haben für RUSSLAND unter sehr
    schwierigen Bedingungen einen phantastischen Sieg errungen
    und verdienen deswegen nicht nur höchste Anerkennung, sondern
    auch den RESPEKT, der ihnen für diese Leistung zusteht...!!
    Wie wichtig der Sieg in Artmojovsk war, kann man auch daran
    erkennen, dass trotz allen Geredes dass Bachmut ja eigentlich
    "unwichtig" wäre, sich die ukrainischen Nazis auch jetzt noch
    wie besessen auf die Flanken von Artmojovsk stürzen und
    trotz weiterhin großer Verluste ihre selbstmörderischen Angriffe
    auf dieses strategisch höchst wichtige Gebiet fortsetzen...!!!

    DAS sind die unbestreitbaren FAKTEN...!!!

    Ich persönlich hoffe sehr, dass - sobald Shoigu "weg vom Fenster"
    ist, die Wagnerianer wieder in vollem Umfang für RUSSLAND und
    seine Menschen zum Einsatz kommen können und auch weiterhin
    siegreich diese ganze verkommene, westlich finanzierte NAZI-BRUT
    samt des Abschaums aus Polen und dem Baltikum ausrotten werden...!!!

    PS.:

    Offenbar hat man in der russischen Führung wirklich
    gar nichts aus den vergangenen Ereignissen gelernt...!?!
    Ich lese gerade in RT über eine weitere, nicht minder
    bescheuerte Vorgehensweise des russischen Militärs,
    die jetzt auch noch in Syrien versuchen die Gruppe Wagner
    zu unterwerfen und unter direkte Kontrolle zu kriegen...!!
    Offenbar hat Shoigu nicht mehr alle Tassen im Schrank
    und ich muss mich ernsthaft fragen, ob Präsident Purin
    wirklich noch die Kontrolle hat, oder hinter den Kulissen
    jemand ganz anderes die Fäden zieht...!?
  27. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 14:16
    0
    У бойцов ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день действуют контракты заключенные именно с ЧВК. Что бы подписать контракт с МО им надо разорвать действующий контракт. Предусмотрены ли там санкции за нарушение я не знаю но кампания в этом случае имеет как моральное так и юридическое право не производить выплаты лицам разорвавшим контракт по собственной инициативе. Это попадает под нарушение договорных обязательств одной из сторон. Юридический аспект в тумане. Служащие ЧВК в основе своей это бывшие военнослужащие ВС РФ сокращенные по "реформе" Сердюкова или покинувшие службу по иным обстоятельствам. По русски говоря - не нашли общего языка с начальством. Смогут ли они вернутся в тот же бардак из которого ушли? Будем смотреть. Но пока тон и энтузиазм Володина уж слишком оптимистичен.