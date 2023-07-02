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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович обвинил в провале контрнаступления ВСУ США и НАТО

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Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович обвинил в провале контрнаступления ВСУ США и НАТО

Внесенный в список террористов экс-советник главы офиса Зеленского Арестович обвинил в провале контрнаступления США и НАТО. Об этом он заявил в очередной беседе с признанным иностранным агентом Марком Фейгиным.


По мнению экс-советника Ермака, контрнаступление ВСУ провалено по вине западных стран, которые плохо его подготовили, не дав необходимого количества вооружений. При этом он не исключает, что Запад изначально не верил в победу Украины, поэтому все усилия были направлены только на то, чтобы "загнать" Киев в ситуацию, разрешением которой могут стать только переговоры.

Арестович подчеркнул, что у Киева "очень много вопросов" в западным союзникам, особенно в отношении санкций против России, которые якобы не работают. По его словам, Россия по-прежнему пользуется всеми необходимыми ресурсами, а российскую нефть как покупали, так и покупают, причем и США. А Украине оружия не дают, хотя она давно его просит, да еще и 50 млрд помощи заблокировали в ситуации, когда украинская армия "защищает" весь коллективный запад.

Возникает очень много вопросов к нашим любимым союзникам. Очень много! Про серые схемы, про серый флот 300 танкеров, которые как возили нефть, так и возят. Про американские чипы, детали, которые идут в "Калибры" и "Кинжалы"

- заявил Арестович добавив, что Киев готов вести переговоры, но в будущем и с позиции силы, т.е. победителя.

Стоит отметить, что неделю назад в провале контрнаступления ВСУ Арестович обвинял экс-президента Украины Леонида Кучму, который якобы развалил "мощнейшую" украинскую армию.

Мы разбазарили мощнейшую армейскую группировку, продали технику, по остаточному принципу финансировали армию, а теперь хлебаем полной ложкой последствия

- заявил он.
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26 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:42
    +14
    Ничего страшного. Зато,майдан прошел успешно. Булочками угощали.)
    1. grem
      grem Сегодня, 13:02
      +4
      Вовремя свалил ,как и Яйценюк ..А вот Зеля рад бы свалить ,а не пускают ))))
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:05
      +2
      Так их, так их... "Тряпками грязными", да по "светлым лицам"!
      Кого западные кукловоды вырастили - пусть с теми и общаются. Они еще много нелицеприятного в свой адрес услышат, особенно когда подопечные поймут, что пора переобуваться и менять флаги...
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 12:42
    +2
    Логичные вопросы у него. Объемы поставляемого просто смешны в сравнении с тем что лежит на складах, особенно у США. Промышленность запада так просто не задействована. Западу похоже просто выгодна долгая война без победителя.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:00
      -2
      Верно, у Американцев ничего не гниёт просто так, в этом плане они конечно подкованные+ климат в отдельных штатах идеален для хранения.Если нужно они и Айову запустят благо она в прекрасном состоянии.Так что оружия у них навалом.Но держится баланс что бы не дай бог не перенасытить Украину и они бы могли прорвать фронт hi
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:25
        +3
        Цитата: spirit
        Если нужно они и Айову запустят благо она в прекрасном состоянии.

        Янки сейчас ремонтируют линкор "Техас" 1914 года.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:01
      +2
      Цитата: ColdWind
      бъемы поставляемого просто смешны в сравнении с тем что лежит на складах, особенно у США.

      wassat А с хрена вообще ВАм - давать СВОЕ? Вам дали подачку - благодарите и утритесь! ваше место - у параши, а номер - шестнадцатый.
      неГугл-переводчик:
      По-русски - спасибо
      По-немецки - danke
      По-английски - thanks
      По-французски - merci
      По-украински - МАЛО!!!
      ПиСи: а на деле, еще в 2012 году попалась в руки фантастика, написаная, кстати, украинским автором. Там был такой эпизод, мол, если вы не согласитесь на мои условия, то "я сейчас позвоню и сообщу, что вы решили объявить воойну России. И мало того - собрались ее выиграть! И вас упекут в дурку". Тогда это был как пример чего-то, не сцепленного с реальностью вообще, за что неминуемо упекут в дурдом. Вот тут и ответ, кто виноват в провале контрнахрюка
    3. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 13:37
      +2
      Цитата: ColdWind
      Западу похоже просто выгодна долгая война без победителя.

      )))
      Есть такая точка зрения, но мне кажется, вы слишком льстите содомитам.

      У них может вообще не быть никаких целей. Для СВО это не уникальная ситуация.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    +7
    Арестович обвинил в провале контрнаступления США и НАТО
    Ай да Арестович, ай да непреклонный борец за справедливость. Одним махом американцев и др. "друзей" из НАТО по мусалам грязным украинским флагом. Сша виноваты не только в провале наступления, а еще и в том, что российская экономика работает, нефть продается, а чипы "извлеченные из бытовой техники не заканчиваются". Мало того американцы не хотят ввести войска НАТО на Украину и с ходу вступить в бой с российскими войсками. И это в благодарность за свое содержание и поставки оружия. Вот какого наглого и беспринципного нахлебника Запад столько лет кормил с руки и покрывал все его преступления. Честно говоря другого от рагульского менталитета ожидать не стоило. Приятного аппетита, господа американцы.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: rotmistr60
      Ай да Арестович, ай да непреклонный борец за справедливость. Одним махом американцев и др. "друзей" из НАТО по мусалам грязным украинским флагом.

      Это скоро массово начнется на усраине ..Чудовищные потери скрыть уже не удастся ,как бы их глубоко не закапывали и не жгли в печах мобильных из Германии ..
      Цитата: rotmistr60
      Честно говоря другого от рагульского менталитета ожидать не стоило. Приятного аппетита, господа американцы.

      Начали руку "дающую" кусать с пеной бешенства ..))) Поэтому и начинается истерия по подрыве ЗАЭС..Хотят следы замести падлы
      Нормально все идет и нужно быть готовым к любой провокации и СРАЗУ МОЧИТЬ Авиацией и прочими средствами ..ЧТОБЫ земля горела и в европе это видели грохот акта возмездия ..Они только силу понимают !
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:07
    +2
    Бяда то какая...Зеленскому атомную бомбу не дали для победы над Россией.
    Глава Пентагона хоть и русофоб но не сумашедший...давать обезьяне гранату чревато для собственной безопасности.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Бяда то какая...Зеленскому атомную бомбу не дали для победы над Россией.
      Глава Пентагона хоть и русофоб но не сумашедший...давать обезьяне гранату чревато для собственной безопасности.

      Скора эта свора лающая будет все больше и больше ..Уже стоит такой шум жуткий !!! Русские то не побежали и мочат Леопрады и т.д. wassat
  5. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 13:17
    +3
    Странно. Он так это высказывает, как будто американцы им что-то должны.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: Катя_Иванова
      Странно. Он так это высказывает, как будто американцы им что-то должны.

      Им весь мир что то должен и весь мир виноват во всех их бедах и косяках.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:28
    +1
    Конечно: виноваты все кроме нас. Немцы поставили нам танки, которые горят, а янки не дали F-16.
  7. Тополь
    Тополь Сегодня, 13:28
    +2
    Киев готов вести переговоры, но в будущем и с позиции силы, т.е. победителя.

    Вот тут я согласен: переговоры только после победы окраины, т.е. никогда. Долбить шумеров до полной капитуляции, только так.
  8. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:29
    +2
    Цитата: ColdWind
    Логичные вопросы у него. Объемы поставляемого просто смешны в сравнении с тем что лежит на складах, особенно у США. Промышленность запада так просто не задействована. Западу похоже просто выгодна долгая война без победителя.


    А откуда вам знать, что там на складах лежит? Или ВСУ так нужно старье полувековой давности? Объемы производства вооружений в США были сокращены еще лет 30 назад, так что нового - и так немного. Джевелинов янки самим не хватает уже.

    ВПК США, да и других западных стран работает как может. Но ведь нужно еще и Тайваню помогать, неизвестно как с КНР дело обернется. На Залежной свет клином не сошелся, однако.

    Нет, Западу очень бы хотелось поскорее нанести поражение РФ, заставить отвернуться от нашей страны тех, кто явно или тайно ей сочувствует. Тем более что поражение России и КНР бы заставило пойти на уступки. Но война, как и политика, есть искусство возможного.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: Катя_Иванова
    Странно. Он так это высказывает, как будто американцы им что-то должны.

    Хвост виляет собакой. smile
    В незалежной такое бывает.
  10. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: grem
    Вовремя свалил ,как и Яйценюк ..А вот Зеля рад бы свалить ,а не пускают ))))

    Думаю тут другое...Люся один из запасных вариантов Запада. Типо всех и вся критикует, при этом в доску свидомый. Короче один из запасных политпроектов
  11. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:39
    +2
    Цитата: Андрей Николаевич
    Ничего страшного. Зато,майдан прошел успешно. Булочками угощали.)

    Вы фсё врёте! не булочками,а печеньками! :)
  12. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 13:45
    +1
    как дойдёт в обвинениях до Богдана Хмельницкого и Екатерины второй - позовёте, вместе поржём )
  13. 2я19
    2я19 Сегодня, 13:46
    0
    Про индейца и отсутствующую стену уже было? Люся грамотный, Люся образованный, а два и два сложил только сейчас? Или решил, что теперь подмахивать не обязательно?
  14. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:57
    0
    Все эти озвученные возникшие вопросы вызывают ощущение, что он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верит в то, что Украина на Западе считается государством, ведет какую-то самостоятельную политику и с ней вообще имеет смысл о чем-то договариваться... Ну, прозрение наступает, видать - лучше поздно чем никогда :)
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:00
    0
    Внесенный в список террористов экс-советник главы офиса Зеленского Арестович обвинил в провале контрнаступления США и НАТО. Об этом он заявил в очередной беседе с признанным иностранным агентом Марком Фейгиным.


    По мнению экс-советника Ермака
    так люси или ярмака?
  16. Люмира
    Люмира Сегодня, 14:20
    0
    Безобразие. Они стеной стоят защищая весь старый-престарый мир своей грудью. А им не дают.
    А почему разговоров нет о том, как они рассчитываться будут за то, что дали ?
  17. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 14:46
    0
    не стоит обольщаться,у чубатых ненависть,замещает всё...