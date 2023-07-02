Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович обвинил в провале контрнаступления ВСУ США и НАТО

Внесенный в список террористов экс-советник главы офиса Зеленского Арестович обвинил в провале контрнаступления США и НАТО. Об этом он заявил в очередной беседе с признанным иностранным агентом Марком Фейгиным.
По мнению экс-советника Ермака, контрнаступление ВСУ провалено по вине западных стран, которые плохо его подготовили, не дав необходимого количества вооружений. При этом он не исключает, что Запад изначально не верил в победу Украины, поэтому все усилия были направлены только на то, чтобы "загнать" Киев в ситуацию, разрешением которой могут стать только переговоры.
Арестович подчеркнул, что у Киева "очень много вопросов" в западным союзникам, особенно в отношении санкций против России, которые якобы не работают. По его словам, Россия по-прежнему пользуется всеми необходимыми ресурсами, а российскую нефть как покупали, так и покупают, причем и США. А Украине оружия не дают, хотя она давно его просит, да еще и 50 млрд помощи заблокировали в ситуации, когда украинская армия "защищает" весь коллективный запад.
Возникает очень много вопросов к нашим любимым союзникам. Очень много! Про серые схемы, про серый флот 300 танкеров, которые как возили нефть, так и возят. Про американские чипы, детали, которые идут в "Калибры" и "Кинжалы"
- заявил Арестович добавив, что Киев готов вести переговоры, но в будущем и с позиции силы, т.е. победителя.
Стоит отметить, что неделю назад в провале контрнаступления ВСУ Арестович обвинял экс-президента Украины Леонида Кучму, который якобы развалил "мощнейшую" украинскую армию.
Мы разбазарили мощнейшую армейскую группировку, продали технику, по остаточному принципу финансировали армию, а теперь хлебаем полной ложкой последствия
- заявил он.