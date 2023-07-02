Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович обвинил в провале контрнаступления ВСУ США и НАТО

Возникает очень много вопросов к нашим любимым союзникам. Очень много! Про серые схемы, про серый флот 300 танкеров, которые как возили нефть, так и возят. Про американские чипы, детали, которые идут в "Калибры" и "Кинжалы"

Мы разбазарили мощнейшую армейскую группировку, продали технику, по остаточному принципу финансировали армию, а теперь хлебаем полной ложкой последствия